Hùng tráng bản nhạc phim "Tây du ký" do dàn nhạc giao hưởng trình diễn

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, tối 7/2, chương trình nghệ thuật Hòa nhạc mừng xuân 2026 Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị diễn ra trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm.

Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam chỉ đạo; Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc phối hợp với Nhà hát Hồ Gươm và các đơn vị liên quan thực hiện.

Nhạc phim "Tây du ký" được thể hiện bằng giọng ca opera và dàn nhạc giao hưởng Trung Quốc (Video: Mai Châm).

Một trong những tiết mục tạo nên nhiều cảm xúc trong chương trình là màn trình diễn ca khúc Xin hỏi đường ở đâu (nhạc phim Tây du ký) của giọng ca Biện Giai Bình kết hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát ca kịch Trung ương Trung Quốc.

Giọng ca vang dội của nam ca sĩ Trung Quốc hòa quyện cùng với giai điệu đến từ dàn nhạc tạo nên khí thế hùng tráng và sự mới mẻ cho một bản nhạc quen thuộc, gây xúc động cho người nghe.

Đoàn opera và Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc còn mang đến những tiết mục giàu cảm xúc với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu như Cao Vĩ, Vương Nghệ Thanh, Lý Tinh Tinh. Phía Việt Nam có sự góp mặt của NSND Cồ Huy Hùng, NSƯT Bùi Lệ Chi và ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc mừng xuân 2026 Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị" diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Ảnh: Ban tổ chức).

Các nghệ sĩ đưa khán giả đi qua không gian âm nhạc đa sắc, từ truyền thống Trung Hoa đến những giai điệu ca ngợi tình hữu nghị Việt - Trung và các trích đoạn opera kinh điển thế giới như Hoàng Hà ca, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Việt Nam - Trung Hoa, Nessun Dorma...

Chương trình không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật đầu xuân mà còn góp phần thắt chặt giao lưu văn hóa, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.