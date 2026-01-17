Hôn nhân đẹp như cổ tích của diva Celine Dion và người bạn đời hơn 26 tuổi

Celine Dion là một trong những diva có sự nghiệp rực rỡ nhất của làng nhạc thế giới. Bà từng thừa nhận rất lo lắng khi chấp nhận mối quan hệ tình cảm với René Angélil, người không chỉ hơn bà 26 tuổi mà còn từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, sự chân thành, đồng hành và tình yêu bền bỉ của họ đã vượt qua mọi định kiến và là giai thoại đẹp trong làng giải trí.

Giọng ca tài năng với sự nghiệp lẫy lừng

Celine Dion (SN 1968) lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Québec (Canada), là con út trong gia đình có 14 anh chị em. Bố mẹ bà đều yêu âm nhạc và sớm lập ban nhạc gia đình, đưa các con đi biểu diễn từ khi Celine còn rất nhỏ.

Celine Dion là giọng ca nổi tiếng thế giới (Ảnh: Getty).

Năm 5 tuổi, Celine lần đầu hát trước công chúng tại đám cưới của anh trai. Đến năm 12 tuổi, bà sáng tác ca khúc đầu tay Ce n'était qu'un rêve với sự hỗ trợ của mẹ và anh trai. Bản thu được gửi tới nhà quản lý âm nhạc René Angélil - người sau này trở thành chồng bà.

Tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của cô bé 12 tuổi, René Angélil đã thế chấp căn nhà của mình để sản xuất album đầu tay La Voix du bon Dieu. Năm 1982, Celine giành Huy chương vàng tại Liên hoan Âm nhạc Yamaha (Nhật Bản) khi mới 14 tuổi và chỉ một năm sau trở thành nghệ sĩ Canada đầu tiên đạt chứng nhận vàng tại Pháp.

Những năm tiếp theo, sự nghiệp của Celine Dion liên tục thăng hoa. Từ The Power of Love, Falling Into You đến My Heart Will Go On - bản nhạc phim Titanic huyền thoại, nữ ca sĩ liên tiếp lập kỷ lục doanh thu và giành hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có Grammy và Oscar.

Khi đang ở đỉnh cao, Celine Dion bất ngờ tạm ngưng sự nghiệp để chăm sóc chồng mắc bệnh ung thư. Năm 2003, bà trở lại với chuỗi biểu diễn lưu trú A New Day… tại Las Vegas (Mỹ), thu về hơn 400 triệu USD và mở ra xu hướng mới trong ngành công nghiệp biểu diễn.

Chuyện tình lãng mạn vượt qua mọi định kiến

René Angélil gặp Celine Dion lần đầu khi bà mới 12 tuổi. Năm 1987, hai người bắt đầu hẹn hò bí mật và chỉ công khai mối quan hệ sau 5 năm. Trong lời đề tặng của album The Colour of My Love, Celine viết: “René, anh là sắc màu của tình yêu trong em”.

Celine Dion và người bạn đời kiêm quản lý René Angélil nổi tiếng với chuyện tình chênh lệch 26 tuổi (Ảnh: News).

Nữ ca sĩ từng lo sợ phản ứng của dư luận trước mối quan hệ chênh lệch 26 tuổi. Tuy nhiên, bà khẳng định tình yêu giúp cả hai vượt qua mọi định kiến. Năm 1994, Celine Dion và René Angélil tổ chức hôn lễ tại Nhà thờ Đức Bà Montreal, được truyền hình trực tiếp trên toàn Canada.

Cuộc hôn nhân ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình Celine, song với bà, René luôn là người đàn ông tuyệt vời, người đã hy sinh tất cả để nâng đỡ sự nghiệp của bà từ những ngày đầu.

“Lần đầu tiên, khi kể với mẹ rằng tôi có cảm xúc mạnh mẽ với René, mẹ đã cố gắng làm mọi cách để “giết” anh ấy và khiến tôi từ bỏ. Lúc đầu tôi rất bực bội và tức giận nhưng mẹ cố làm cho tôi hiểu rằng người đàn ông này từng kết hôn 2 lần, có 3 đứa con, còn vô trách nhiệm”, Celine nhớ lại.

Celine Dion và René Angélil làm đám cưới vào năm 1994 (Ảnh: Getty).

Năm 1998, René Angélil được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Celine Dion quyết định tạm dừng công việc để chăm sóc chồng. Sau khi ông hồi phục, cặp đôi đón con trai đầu lòng vào năm 2001 và cặp song sinh Nelson - Eddy vào năm 2010.

Năm 2013, căn bệnh ung thư tái phát. Celine một lần nữa gác lại sự nghiệp để ở bên chồng. René Angélil qua đời vào năm 2016, thọ 73 tuổi, để lại nỗi mất mát sâu sắc cho nữ ca sĩ.

“Tôi đã mất đi tình yêu của đời mình ở tuổi 48. Tôi nhớ anh ấy nhất khi anh còn khỏe mạnh và hạnh phúc, không phải những ngày tháng anh phải chịu đau đớn. Tôi không thể giữ anh lại vì ích kỷ. Bạn phải học cách để người mình yêu ra đi”, Celine Dion chia sẻ.

Vợ chồng Celine Dion có 3 con chung (Ảnh: Getty).

Một tháng sau khi chồng mất, Dion đã quay trở lại sân khấu Las Vegas và có màn biểu diễn xúc động tại Lễ trao giải Âm nhạc Billboard, nơi bà được vinh danh với Giải thưởng Biểu tượng. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, Céline Dion đã giành được 254 giải thưởng, 536 đề cử với giá trị ròng khoảng 800 triệu USD.

Hai năm sau ngày chồng mất, Celine thông báo hủy các buổi diễn tại Caesars Palace để chịu tang René. “Chứng kiến chồng mình đau đớn suốt 3 năm không phải điều bạn muốn thấy. Giờ tôi biết anh ấy đã được thanh thản, và chúng tôi sống cùng anh ấy theo một cách khác. Tôi nhìn thấy anh mỗi ngày qua ánh mắt của các con”, nữ ca sĩ tâm sự.

Từ khi người chồng yêu dấu qua đời, Celine không hẹn hò bất kỳ ai và luôn lưu giữ tình yêu sâu sắc dành cho René trong tim. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2019, nữ ca sĩ thổ lộ: “Tôi vẫn nhớ mùi hương của anh ấy, cái ôm của anh ấy và cách anh ấy khiến tôi cười. Khi rời sân khấu, người hâm mộ đã về nhà, tôi quay lại khách sạn. Tôi không có ai tâm tình trong đêm. René sẽ mãi luôn ở bên tôi”.

Chuyện tình của Celine Dion và René Angélil vượt qua nhiều sóng gió và thử thách trước khi nhà sản xuất qua đời (Ảnh: Getty).

Mới đây, tròn 10 năm kể từ khi chồng qua đời, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: “Anh yêu của em, 10 năm không có anh, cảm giác như mới chỉ một ngày trôi qua, nhưng cũng như thể mỗi ngày đều dài bằng cả một thập kỷ. 10 năm không còn những cái ôm tình cảm của anh, nhưng mỗi ngày em vẫn cảm nhận được anh vẫn đang hiện diện”. Giọng ca nổi tiếng còn đăng kèm bức ảnh chân dung bạn đời quá cố René Angélil trên cây đàn piano đen.

Không chỉ Celine, 3 người con cũng gửi lời nhắn tới cha. Bài đăng kèm theo thông điệp từ con trai cả René-Charles Angélil (25 tuổi) và hai con trai sinh đôi Nelson và Eddy (16 tuổi). “Chúng con nhớ cha nhiều hơn những gì có thể chịu đựng. Nhưng chính cha đã dạy chúng con phải mạnh mẽ. Chúng con yêu cha nhiều hơn qua từng ngày, từng năm”, các con viết.

Hành trình mạnh mẽ sau mất mát

Gần 10 năm không còn người bạn đời ở bên, Celine Dion vẫn mạnh mẽ sống tốt và đồng hành với 3 người con (Ảnh: News).

Sau khi chồng qua đời, Celine Dion trở lại sân khấu, tiếp tục biểu diễn và chăm sóc các con. Tuy nhiên, biến cố chưa dừng lại khi vào năm 2022, bà công khai mắc hội chứng người cứng (Stiff-Person Syndrome) - một căn bệnh hiếm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và ca hát.

Căn bệnh hiếm gặp khiến bà chịu nhiều đau đớn về thể xác và nỗi lo không thể trở lại ca hát. Song, Celine chưa bao giờ gục ngã. Dù bệnh không thể chữa khỏi, diva người Canada vẫn kiên trì điều trị và tập luyện. Cuối năm 2024, bà gây xúc động khi trở lại sân khấu, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả toàn cầu.

Hiện tại, Celine Dion sống kín tiếng, dành thời gian cho gia đình và sức khỏe. Đối mặt với nhiều thử thách, diva người Canada vẫn nuôi hy vọng có thể tiếp tục ca hát, như cách bà đã kiên cường vượt qua mọi biến cố trong hơn 4 thập kỷ qua.