Hôn nhân cổ tích của nữ ca sĩ xinh đẹp Hàn Quốc và YouTuber ngồi xe lăn

Mới đây, cặp đôi xuất hiện trong một video trên kênh YouTube của Sean. Hai nghệ sĩ cùng nhau chia sẻ về những ngày đầu sau khi kết hôn. Tại đây, cả hai thẳng thắn thừa nhận rằng, cuộc sống vợ chồng không hoàn toàn màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ.

Song Ji Eun cho biết cuộc sống hôn nhân mang lại cho cô nhiều niềm vui, nhưng cũng đi kèm không ít thử thách. “Mọi thứ không hề dễ dàng”, nữ ca sĩ chia sẻ khi nói về giai đoạn đầu chung sống. Theo cô, những khác biệt trong lối sống và thói quen sinh hoạt là điều khó tránh khỏi, đặc biệt khi cả hai đều phải điều chỉnh để phù hợp với cuộc sống mới.

Một trong những thay đổi lớn nhất mà Song Ji Eun gặp phải là việc mất đi không gian riêng tư. Cô cho biết, khác với thời gian hẹn hò, khi mỗi người vẫn có khoảng không riêng, hôn nhân đồng nghĩa với việc ở bên nhau gần như mọi lúc. Điều này trở thành thử thách không nhỏ đối với một người quen sống độc lập như cô.

“Việc có thời gian để suy nghĩ và tận hưởng sở thích cá nhân rất quan trọng với tôi. Có những lúc tôi chỉ muốn ở một mình, nhưng lại cảm thấy áy náy khi nói ra điều đó với chồng”, cô bộc bạch. Chính cảm giác mâu thuẫn này khiến những ngày đầu hôn nhân của nữ ca sĩ trở nên khó khăn hơn.

Ở phía ngược lại, Park We cũng thừa nhận rằng anh từng nhìn nhận mối quan hệ của cả hai theo hướng khá lý tưởng hóa. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc sống chung, những khác biệt về tính cách và sở thích dần bộc lộ. Từ những quyết định lớn đến các thói quen sinh hoạt hằng ngày, cả hai không ít lần xảy ra bất đồng, thậm chí từ những vấn đề rất nhỏ.

Dẫu vậy, sau thời gian chung sống, cả hai dần tìm được tiếng nói chung. Park We cho biết bước ngoặt lớn nhất trong mối quan hệ là khi anh học cách chấp nhận con người thật của vợ, thay vì cố gắng thay đổi cô theo ý mình. “Chấp nhận sự khác biệt của đối phương là điều quan trọng nhất”, anh nói. Nhờ đó, những căng thẳng trong cuộc sống vợ chồng cũng dần được tháo gỡ.

Bên cạnh câu chuyện hôn nhân, Park We cũng chia sẻ về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình. Anh cho biết đã 12 năm kể từ khi bị chẩn đoán liệt toàn thân sau một tai nạn nghiêm trọng. Dù từng được bác sĩ thông báo khả năng hồi phục là rất thấp, anh vẫn không từ bỏ hy vọng.

“Tôi đã cố gắng hết sức để sống sót và kiên trì tập phục hồi chức năng. Ngay cả khi cơ thể không phản ứng, tôi vẫn tin rằng mình có thể cải thiện nếu tiếp tục nỗ lực”, Park We kể. Sau khoảng 2 năm, khả năng vận động của anh bắt đầu có những chuyển biến tích cực.

Hiện tại, Park We sử dụng xe lăn thủ công nhưng có thể tự lái xe và sinh hoạt độc lập. Anh nhấn mạnh rằng quá trình phục hồi không chỉ là hành trình thể chất mà còn là cuộc chiến về tinh thần.

Song Ji Eun cho biết, cô cũng phải học cách thay đổi trong việc hỗ trợ chồng. “Ban đầu, tôi luôn muốn giúp anh ấy trong mọi việc. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng nếu giúp quá nhiều, tôi có thể vô tình hạn chế sự phát triển của anh ấy. Điều quan trọng là phải biết chờ đợi”, cô nói.

Những chia sẻ của cặp đôi khiến nhiều khán giả xúc động, đặc biệt khi Park We nói về ước mơ giản dị của mình. “Nếu có thể đứng dậy, tôi muốn chơi bóng đá trở lại. Tôi muốn nắm tay vợ đi dạo trên phố, và ôm cô ấy từ phía sau. Đó là những điều bình thường nhưng lại là ước mơ lớn nhất của tôi”, anh bày tỏ.

Song Ji Eun và Park We tổ chức đám cưới vào tháng 10/2024 trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trước đó, họ công khai mối quan hệ vào tháng 12/2023 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ công chúng.

Trên trang cá nhân, Song Ji Eun từng chia sẻ: “Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được ở bên anh. Tình yêu đã giúp chúng tôi hoàn thiện bản thân và cùng nhau bước tiếp”. Trong khi đó, Park We cũng không giấu được sự xúc động khi nói về bạn đời trong ngày cưới, khẳng định sẽ đồng hành cùng cô suốt phần đời còn lại.

Park We là con trai của đạo diễn Park Chan Hong, người đứng sau nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Hiện anh là nhà sáng tạo nội dung với kênh YouTube cá nhân thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, nghị lực và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Về phía Song Ji Eun, người đẹp sinh năm 1990 từng ra mắt cùng nhóm Secret từ năm 2009 và tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau khi nhóm tan rã vào năm 2016. Ngoài ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như My Secret Romance hay Melting Me Softly.

Hiện tại, nữ ca sĩ gia nhập công ty giải trí của chồng - WeracleFactory. Dù quy mô nhỏ, công ty này được xem là nơi cả hai cùng phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống chung.

Theo Naver, câu chuyện của Song Ji Eun và Park We không chỉ là một chuyện tình đẹp mà còn là minh chứng cho sự thấu hiểu, kiên nhẫn và nghị lực trong hôn nhân. Đây chính là những yếu tố giúp họ vượt qua khác biệt để cùng nhau tiến về phía trước.