Hôn nhân chênh 31 tuổi của đạo diễn Trương Kỷ Trung và người vợ xinh đẹp

Theo Đỗ Tinh Lâm, trong gia đình, những việc lớn thường do chồng quyết định, còn các việc nhỏ do cô quán xuyến. Khi nhắc đến khuyết điểm của đối phương, cô tiết lộ người chồng hơn mình 31 tuổi đôi khi khá cẩu thả và chưa thật sự thấu hiểu vợ.

Đạo diễn nổi tiếng người Trung Quốc kết hôn với Đỗ Tinh Lâm vào năm 2017. Cặp đôi hiện có 3 người con chung: Con trai chào đời năm 2019, con gái thứ 2 ra đời vào năm 2020 và con gái út mới sinh vào năm 2024. Ngoài ra, gia đình còn sống cùng con trai riêng của Đỗ Tinh Lâm, được Trương Kỷ Trung yêu thương và chăm sóc như con ruột.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung và vợ kém 31 tuổi vừa kỷ niệm 9 năm ngày cưới (Ảnh: Sina).

Đỗ Tinh Lâm sinh con thứ 3 ở tuổi 43. Chia sẻ về quyết định mang thai khi đã lớn tuổi, cô nói: “Mang thai ở tuổi 43 thực sự khó khăn và đáng sợ, dù tôi đã trải qua việc sinh nở nhiều lần trước đó. Tuy nhiên, tôi tin rằng mỗi người đều có số mệnh riêng và tôi phó thác cho sự sắp xếp của số phận”.

Trước khi kết hôn với đạo diễn họ Trương, Đỗ Tinh Lâm từng theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Pháp. Sau khi lập gia đình, cô tạm gác việc học để tập trung chăm sóc chồng và các con. Theo nhiều nguồn tin, trước đó cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng.

Việc kết hôn với người vợ kém nhiều tuổi từng khiến Trương Kỷ Trung đối mặt với không ít lời bàn tán từ dư luận. Đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Kỷ Trung từng chia sẻ đầy tự hào về cuộc hôn nhân với người vợ kém 31 tuổi là Đỗ Tinh Lâm.

Ông nói: “Tôi và cô ấy là vợ chồng hợp pháp. Những đứa con là kết tinh tình yêu, là huyết mạch của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã trở thành cha mẹ của các con và gia đình rất hạnh phúc”.

Vợ chồng đạo diễn Trương Kỷ Trung bên các con (Ảnh: Sohu).

Trước những lời bàn tán của dư luận về khoảng cách tuổi tác, Trương Kỷ Trung khẳng định ông không quá bận tâm. Theo vị đạo diễn, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự thấu hiểu, tôn trọng và cùng nhau chăm lo cho gia đình.

Ông cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng đối với Đỗ Tinh Lâm vì cô đã hết lòng chăm sóc chồng và các con, giúp ông có cuộc sống ấm áp và bình yên ở tuổi ngoài 70.

Những năm gần đây, Trương Kỷ Trung không còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực sản xuất phim như trước mà dành nhiều thời gian ở bên vợ con tại một trang trại ở nông thôn.

Vị đạo diễn 75 tuổi dành thời gian chăm sóc vườn tược, làm việc nhà và ghi lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình trong các video ngắn.

Đỗ Tinh Lâm khẳng định, hôn nhân của cô rất viên mãn dù không tránh khỏi những xung đột (Ảnh: Sina).

Ông cũng cải tạo khu vườn thành một công viên nhỏ để cả gia đình vui chơi vào thời gian rảnh. Tháng 2 vừa qua, gia đình đạo diễn gây chú ý khi đưa các con sang Việt Nam du lịch nhân dịp Tết Nguyên đán.

Trong chuyến đi, cặp đôi thoải mái thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho nhau. Sau khi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, thưởng thức đặc sản địa phương. Trương Kỷ Trung ngồi cạnh vợ, thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ.

Bên cạnh vợ chồng đạo diễn, con gái của họ cũng thu hút sự chú ý khi được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, cư xử lễ phép và ngoan ngoãn.

Sinh năm 1951, Trương Kỷ Trung được mệnh danh là “ông trùm phim kiếm hiệp” của làng giải trí Hoa ngữ. Ông gắn liền với nhiều dự án truyền hình nổi tiếng như Tam quốc diễn nghĩa, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp và Lộc đỉnh ký.

Trương Kỷ Trung hạnh phúc khi bắt đầu được làm cha ở tuổi U70 (Ảnh: Sina).

Nhiều ngôi sao nổi tiếng châu Á từng được ông nâng đỡ thông qua các bộ phim kiếm hiệp, trong đó có Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Đặng Siêu, Lưu Diệc Phi và Lưu Đào.

Theo nhiều thống kê trong giới giải trí, vị đạo diễn sở hữu khối tài sản ước tính hơn 46 triệu USD.

Trước khi đến với Đỗ Tinh Lâm, Trương Kỷ Trung từng có cuộc hôn nhân với Phàn Hinh Mạn. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2016 sau hơn một thập kỷ chung sống và không có con chung.

Vụ chia tay ồn ào với người vợ đầu ảnh hưởng tới hình ảnh của "ông trùm dòng phim kiếm hiệp". Dù đã ly hôn, Trương Kỷ Trung và Phàn Hinh Mạn vẫn đưa nhau ra tòa, tranh chấp về tài sản, giải quyết kiện tụng.