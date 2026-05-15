Hơn 50 nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan lao đao vì bê bối hào môn chấn động

Vụ ồn ào liên quan đến gia tộc Bhirombhakdi - chủ sở hữu thương hiệu đồ uống nổi tiếng Singha - đang trở thành tâm điểm chú ý tại Thái Lan. Không chỉ gây tranh cãi bởi những cáo buộc trong nội bộ gia đình, sự việc còn kéo theo hơn 50 nghệ sĩ và KOL nổi tiếng của Thái Lan bị réo tên.

Theo truyền thông Thái Lan, ồn ào bắt đầu từ ngày 10/5 khi Psi Scott - em trai của thiếu gia Sunit Scott - đăng tải đoạn video dài trên mạng xã hội trong trạng thái xúc động mạnh.

Vụ ồn ào liên quan đến gia tộc Bhirombhakdi đang là tâm điểm truyền thông Thái Lan (Ảnh: News).

Trong video, Psi Scott bật khóc và kể lại quãng thời gian dài phải chịu tổn thương tinh thần. Anh cho biết bản thân đã im lặng suốt nhiều năm trước khi quyết định công khai câu chuyện. Thiếu gia của gia tộc Bhirombhakdi thậm chí tuyên bố không còn muốn được gọi là người thừa kế của tập đoàn Singha.

Không dừng lại ở đó, Psi Scott còn gây chấn động khi chia sẻ việc mình phải đối mặt với kiện tụng từ chính mẹ ruột nhằm đòi lại phần tài sản do ông ngoại để lại. Theo lời anh, khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh lại bị trách móc là “đứa con bất hiếu”.

Những chia sẻ này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trong dư luận Thái Lan. Tuy nhiên, sự việc chỉ thực sự bùng nổ khi hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng bị phát hiện nhấn “thích” bài đăng thanh minh của Mild Lapassalan - vợ của Sunit Scott.

Trong bài viết đăng trên trang cá nhân, nữ diễn viên lên tiếng bảo vệ chồng và gia đình chồng trước những cáo buộc từ phía em chồng. Mild Lapassalan khẳng định cô chỉ muốn hỗ trợ người bạn đời trong giai đoạn khó khăn và không có ý định can thiệp vào chuyện nội bộ gia đình.

Nữ diễn viên nổi tiếng Mild Lapassalan - con dâu của gia tộc Bhirombhakdi - phải hứng chịu sự quay lưng của khán giả khi lên tiếng ủng hộ chồng (Ảnh: IG).

Theo tờ Thairath, hơn 50 nghệ sĩ, người nổi tiếng và KOL tại Thái Lan đã nhấn “thích” bài viết của Mild và chồng cô. Điều này khiến dư luận xứ chùa vàng đặc biệt chú ý.

Nhiều gương mặt nổi tiếng quen thuộc với khán giả Việt Nam cũng bị gọi tên như Baifern Pimchanok, Mario Maurer, Kimmy Kimberley, Tay Tawan, Off Jumpol hay rapper MILLI.

Tình hình nhanh chóng đảo chiều khi Psi Scott tiếp tục tung đoạn ghi âm được cho là bằng chứng liên quan đến lời thú tội của anh trai. Đoạn ghi âm này khiến làn sóng phẫn nộ bùng phát dữ dội hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng việc các nghệ sĩ nổi tiếng nhấn “thích” bài đăng thanh minh chẳng khác nào hành động “ngầm ủng hộ” những hành vi bị dư luận lên án. Từ đó, hàng loạt ngôi sao bị công kích dữ dội và đối mặt với làn sóng tẩy chay.

Trước áp lực dư luận, nhiều nghệ sĩ Thái Lan đã phải lên tiếng giải thích. Tay Tawan cho biết hành động của anh chỉ nhằm động viên người bạn thân Mild Lapassalan vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn toàn không có ý ủng hộ hành vi sai trái.

Nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi nếu việc nhấn “thích” bài đăng khiến công chúng hiểu lầm. Anh nhấn mạnh bản thân không chấp nhận bạo lực hay xâm hại dưới bất kỳ hình thức nào.

Nữ diễn viên nổi tiếng Baifern cũng phải lên tiếng giải thích khi bị khán giả chỉ trích vì ủng hộ bạn thân Mild Lapassalan (Ảnh: News).

Trong khi đó, Zee Pruk giải thích rằng anh có thói quen “like dạo” những bài viết xuất hiện trên bảng tin mà không mang hàm ý đứng về phía nào.

Rapper MILLI cũng đăng lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội. Nữ rapper thừa nhận bản thân thiếu cẩn trọng và không xem xét kỹ bối cảnh trước khi tương tác với bài viết.

Đáng chú ý, Baifern Pimchanok - người được mệnh danh là “mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan” và là tên tuổi gần gũi với khán giả Việt Nam - cũng phải lên tiếng giữa làn sóng chỉ trích.

Nữ diễn viên khẳng định cô không quen biết Sunit Scott và chỉ mới gặp anh đúng một lần trong lễ cưới của Mild Lapassalan. Baifern cho biết cô hoàn toàn không chấp nhận hành vi quấy rối hay xâm hại tình dục dưới bất kỳ hình thức nào.

Baifern và Mild Lapassalan là đôi bạn thân thiết (Ảnh: IG).

“Khi thấy tin tức, tôi đã rất sốc. Tôi cảm thấy thương cảm cho nạn nhân và hoàn toàn không thể chấp nhận hành vi quấy rối tình dục”, nữ diễn viên chia sẻ.

Baifern cũng giải thích rằng việc nhấn “thích” bài viết của Mild đơn giản chỉ là cách cô thể hiện sự quan tâm dành cho người bạn thân trong lúc khó khăn.

Được biết, Baifern Pimchanok và nữ diễn viên Mild Lapassalan có mối quan hệ thân thiết nhiều năm trong giới giải trí Thái Lan. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim 46 Ngày và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Hiện, vụ việc liên quan đến gia tộc Bhirombhakdi vẫn tiếp tục là chủ đề nóng tại Thái Lan. Trong khi đó, những tranh cãi xoay quanh phản ứng của giới nghệ sĩ cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.