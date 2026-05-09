Hơn 3.000 nghệ sĩ diễu hành khai mạc Liên hoan Múa rối Hải Phòng

Chiều 9/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra chương trình diễu hành và khai mạc Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV năm 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”. Đây là hoạt động điểm nhấn hưởng ứng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Diễu hành “Tinh hoa miền di sản” và khai mạc Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng sẽ quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân tham gia (Ảnh: Báo Hải Phòng).

Liên hoan do Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng tổ chức với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân và thành viên các hội nhóm nghệ thuật trong, ngoài thành phố. Các lực lượng được chia thành 21 đoàn khối diễu hành, tạo nên không gian lễ hội quy mô lớn tại trung tâm thành phố.

Các đoàn nghệ thuật xuất phát từ khu vực Nhà hát thành phố, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm như Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, Quán Hoa, Trần Phú, Trần Hưng Đạo trước khi hội tụ tại quảng trường trung tâm. Dọc hành trình, các nghệ sĩ vừa diễu hành vừa biểu diễn nhiều tiết mục múa rối, hoạt náo và nghệ thuật đường phố.

Nhiều tích trò dân gian được tái hiện sinh động trên đường phố, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Không khí lễ hội sôi động kéo dài suốt tuyến diễu hành, biến khu vực trung tâm Hải Phòng thành sân khấu nghệ thuật ngoài trời nhiều màu sắc.

Sau phần diễu hành, chương trình nghệ thuật khai mạc tiếp tục diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc như “Con rồng cháu tiên”, mashup “Chào Hải Phòng”, múa rối “Cây trúc xinh”, trình diễn áo dài thiếu nhi “Sắc màu rối nước”, nhảy Yosakoi của các nghệ sĩ Nhật Bản và tiết mục “Sắc hồng phượng vĩ”.

Ban tổ chức đồng thời livestream chương trình trên fanpage THP của Báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng để phục vụ người dân và du khách không có điều kiện theo dõi trực tiếp tại khu vực trung tâm thành phố.

Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV diễn ra đến hết ngày 12/5 với ba nhóm nội dung chính gồm “Văn hóa truyền thống - nguồn cội dân tộc”, “Gắn kết để lan tỏa tới khán giả trẻ” và “Hội nhập để phát triển, vươn xa quốc tế”.

Thông qua liên hoan, ban tổ chức hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa rối cổ truyền Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, hội nhập tới du khách trong nước và quốc tế.