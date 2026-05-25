Hơn 25.000 người yêu cầu gỡ phim đang gây sốt vì tranh cãi lịch sử

Bản kiến nghị được đăng tải trên diễn đàn kiến nghị công cộng của Quốc hội Hàn Quốc từ ngày 22/5. Người khởi xướng cho rằng bộ phim của đài MBC chứa nhiều chi tiết sai lệch lịch sử rõ ràng, đồng thời có cách dàn dựng “mang ảnh hưởng từ chương trình nghị sự văn hóa của quốc gia khác”.

Nội dung kiến nghị tập trung vào các tranh cãi liên quan đến việc bóp méo tước hiệu hoàng gia, vị thế quốc gia, vay mượn quá mức yếu tố văn hóa nước ngoài và sai sót trong phục trang hoàng gia.

Bộ phim "Perfect Crown" đang nhận làn sóng tẩy chay tại Hàn Quốc (Ảnh: News).

“Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cùng các cơ quan liên quan cần lập tức đình chỉ phát sóng bộ phim vì hành vi xuyên tạc lịch sử và xâm phạm văn hóa nghiêm trọng”, bản kiến nghị nêu rõ.

Ngoài việc yêu cầu ngừng phát sóng, người ký tên còn đề nghị gỡ hoàn toàn bộ phim khỏi các nền tảng trong và ngoài nước nhằm ngăn chặn việc lan truyền “hình ảnh văn hóa bị bóp méo”.

Bản kiến nghị sẽ mở đến ngày 21/6. Nếu đạt 50.000 chữ ký trong vòng 30 ngày, nội dung sẽ được chuyển tới ủy ban quốc hội liên quan để xem xét. Tính đến ngày 23/5, kiến nghị đã thu hút hơn 25.500 chữ ký, vượt quá một nửa mục tiêu chỉ sau chưa đầy 2 ngày.

Trong suốt thời gian phát sóng, Perfect Crown liên tục vấp phải tranh cãi về nội dung và diễn xuất. Tuy nhiên, phản ứng bùng phát mạnh sau tập 11 lên sóng ngày 16/5.

Ở phân cảnh Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok thủ vai) đăng cơ, nhân vật đội Goryeo Myeonryugwan - loại vương miện đính chín chuỗi hạt. Nhiều khán giả cho rằng, kiểu mũ này được sử dụng vào thời Joseon khi quốc gia còn ở vị thế chư hầu trong trật tự phong kiến Trung Hoa.

Một chi tiết khác gây tranh cãi là việc quần thần hô vang “Cheonse” - cụm từ mang nghĩa chúc nhà vua sống nghìn năm - trước nhân vật Lee Ahn. Theo nhiều ý kiến, thuật ngữ này thường gắn với các quốc gia chư hầu trong lịch sử. Không ít khán giả cho rằng bộ phim đã hạ thấp chủ quyền và vị thế lịch sử của Hàn Quốc.

Một cảnh phim gây tranh cãi trong "Perfect Crown" (Ảnh: MBC).

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, ê-kíp sản xuất đã đăng thông báo xin lỗi, đồng thời cam kết chỉnh sửa phần âm thanh và phụ đề trong các phiên bản phát sóng lại cũng như trên nền tảng trực tuyến.

Đạo diễn Park Joon Hwa, biên kịch Yoo Ji Won cùng hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi. Sau đó, ê-kíp cho biết sẽ cắt bỏ các phân cảnh gây tranh cãi trong những phiên bản phát hành tiếp theo.

Cửa hàng quảng bá bộ phim tại trung tâm thương mại ở Yeouido (Seoul) cũng đóng cửa sớm hơn kế hoạch. Tuy nhiên, các động thái này vẫn chưa thể xoa dịu phản ứng từ công chúng.

Ngoài tranh cãi nội dung, mức cát-xê của nữ chính IU cũng trở thành chủ đề bàn tán. Một số nguồn tin cho rằng nữ ca sĩ, diễn viên nhận khoảng 336.000 USD mỗi tập, tương đương hơn 4 triệu USD cho toàn bộ 12 tập phim.

Dù chưa được xác thực, thông tin này tiếp tục làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng mức thù lao được đồn đoán là quá cao so với chất lượng và những tranh cãi mà bộ phim gây ra.

Perfect Crown là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại lãng mạn - hài giả tưởng, lấy bối cảnh một Hàn Quốc hiện đại vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến. Phim kể về Seong Hui Ju (IU đóng), con gái của một gia đình tài phiệt giàu có nhưng luôn mặc cảm vì không có địa vị hoàng gia.

Để thay đổi thân phận và đạt được vị thế xã hội mà mình mong muốn, cô quyết định bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Lee Ahn, một hoàng tử mang dòng máu hoàng tộc nhưng sống cô độc và không có nhiều quyền lực thực tế do Byeon Woo Seok đóng.

Hai diễn viên chính của "Perfect Crown" - Byeon Woo Seok và IU - cũng bị ảnh hưởng (Ảnh: News).

Ban đầu, mối quan hệ của họ chỉ dựa trên lợi ích cá nhân và những toan tính chính trị, nhưng qua thời gian cùng đối mặt với âm mưu cung đình, áp lực dư luận và cuộc chiến quyền lực trong hoàng gia, cả hai dần nảy sinh tình cảm chân thành. Bộ phim không chỉ khai thác chuyện tình cảm lãng mạn mà còn phản ánh sự khác biệt giai cấp, tham vọng, quyền lực và khát vọng tự do trong xã hội hiện đại.

Trước khi nổ ra bê bối liên quan đến “xuyên tạc lịch sử”, Perfect Crown được xem là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc thành công nhất năm 2026. Trước khi tranh cãi bùng nổ ở những tập cuối, phim được đánh giá có lượng người xem rất ổn định và độ thảo luận cao cả tại Hàn Quốc lẫn quốc tế. Theo Nielsen Korea, rating (tỉ suất người xem) tăng dần từ 7,8% lên 13,5% ở tập 11 và đạt đỉnh 13,8% ở tập cuối - mức cao nhất của toàn bộ phim.

Ngoài truyền hình, phim còn đứng đầu bảng xếp hạng thảo luận và trở thành bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc được xem nhiều trên kênh Disney+ tại nhiều khu vực như Bắc Mỹ và châu Âu trong 28 ngày đầu phát hành.