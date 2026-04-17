Hơn 10 năm tái hợp, Tạ Đình Phong vẫn yêu Vương Phi dịu dàng, chân thành

Cách thể hiện tinh tế của nam nghệ sĩ tiếp tục cho thấy mối quan hệ bền bỉ giữa hai ngôi sao hàng đầu châu Á, sau hơn một thập kỷ tái hợp.

Xuất hiện trên sân khấu, Tạ Đình Phong lựa chọn trang phục có họa tiết cánh bướm. Theo một số nguồn tin, đây không đơn thuần là yếu tố thời trang mà còn là biểu tượng gắn liền với câu chuyện tình của anh và Vương Phi.

Tạ Đình Phong mặc áo có in họa tiết giống hình xăm đôi của anh và Vương Phi trong chương trình biểu diễn gần đây (Ảnh: Sina).

Trước đó, vào năm 2000 - thời điểm mới bắt đầu hẹn hò, cả hai từng xăm hình cánh bướm tại Paris (Pháp), xem đó như lời hẹn ước về sự gắn bó lâu dài, dù trải qua biến động vẫn sẽ tìm lại nhau.

Tạ Đình Phong và Vương Phi từ lâu được xem là một trong những cặp đôi đặc biệt nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Mối quan hệ của họ thu hút sự chú ý không chỉ bởi danh tiếng, mà còn vì khoảng cách 11 tuổi cùng hành trình tình cảm nhiều thăng trầm.

Khi công khai hẹn hò lần đầu, Tạ Đình Phong mới 19 tuổi, vừa bước chân vào làng giải trí, trong khi Vương Phi đã là “thiên hậu” nổi tiếng, từng trải qua hôn nhân và có con riêng.

Hai người gặp nhau vào năm 2000 tại một quán bar. Khi đó, Tạ Đình Phong là con trai của 2 ngôi sao hàng đầu Hong Kong - Tạ Hiền và Địch Ba Lạp, còn Vương Phi vừa kết thúc cuộc hôn nhân với rocker Đậu Duy.

Bất chấp sự khác biệt về tuổi tác và định kiến dư luận, Tạ Đình Phong vẫn chủ động theo đuổi và công khai bày tỏ tình cảm. Thậm chí, khi mới 21 tuổi, anh từng tuyên bố Vương Phi là người anh muốn kết hôn.

Tạ Đình Phong đem lòng yêu Vương Phi khi mới 19 tuổi (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, chuyện tình này không kéo dài. Sau chưa đầy 3 năm, cả hai chia tay. Đạo diễn Vương Tinh, người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Tạ Đình Phong, từng tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Vương Phi chia tay dù từng yêu nhau say đắm. Ông nói: "Lúc đó, cả hai đều còn trẻ và chưa đủ chín chắn để duy trì tình yêu".

Năm 2005, Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng, còn một năm sau, Tạ Đình Phong cũng lập gia đình với Trương Bá Chi. Những tưởng mỗi người đã có cuộc sống riêng, song mối duyên giữa họ chưa dừng lại.

Trong suốt thời gian hôn nhân, cả hai không giữ liên lạc. Đến năm 2012, Tạ Đình Phong hoàn tất thủ tục ly hôn sau 7 năm chung sống và có 2 con trai. Một năm sau, Vương Phi cũng kết thúc cuộc hôn nhân thứ 2 với Lý Á Bằng. Khi cả hai đều trở lại trạng thái độc thân, họ dần nối lại mối quan hệ.

Năm 2014, hình ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi thân mật tại căn hộ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) lan truyền trên truyền thông, đánh dấu sự tái hợp chính thức. Không lựa chọn cách công khai rầm rộ, cặp đôi duy trì mối quan hệ kín tiếng, hạn chế chia sẻ với báo giới nhưng vẫn thường xuyên bị bắt gặp sánh bước bên nhau.

Chuyện tình "chị - em" lệch 11 tuổi giữa họ từng tiêu tốn nhiều giấy mực truyền thông châu Á (Ảnh: Sina).

Theo những người thân cận, sau nhiều năm xa cách, Tạ Đình Phong vẫn dành tình cảm sâu đậm cho Vương Phi. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ với bạn bè rằng, người phụ nữ anh muốn gắn bó lâu dài luôn chỉ có một. Gia đình anh, đặc biệt là mẹ - bà Địch Ba Lạp - cũng ghi nhận sự thay đổi tích cực của con trai kể từ khi tái hợp với Vương Phi.

Ở chiều ngược lại, Vương Phi được biết đến là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, dám quyết định cuộc đời mình. Cô từng chủ động kết thúc cả 2 cuộc hôn nhân trong quá khứ khi cảm thấy không còn phù hợp. Cá tính này được cho là một trong những điểm khiến Tạ Đình Phong trân trọng.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Tạ Đình Phong nhiều lần gửi gắm tình cảm dành cho Vương Phi qua các sáng tác. Năm 2023, anh trình diễn ca khúc Thuần phục ký, được cho là lời tự sự về sự thay đổi của bản thân sau khi gặp người mình yêu. Trước đó, từ năm 2000, anh cũng sáng tác Yêu bởi vì yêu với cảm hứng từ mối tình này.

Trong đêm nhạc kỷ niệm sự nghiệp năm 2025 tại Hong Kong, sự xuất hiện của Vương Phi dưới hàng ghế khán giả càng khiến công chúng chú ý. Nữ ca sĩ thoải mái hòa theo các ca khúc của bạn trai, trong khi Tạ Đình Phong sử dụng công nghệ sân khấu để tái hiện hình ảnh thời trẻ của cả hai, như một cách nhắc lại hành trình tình yêu kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Sau hơn chục năm xa cách và có cuộc sống riêng, Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức tái hợp vào năm 2014 (Ảnh: Sina).

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Tạ Đình Phong hiếm khi trực tiếp nói về đời sống tình cảm. Tuy nhiên, qua những chia sẻ với bạn bè, truyền thông và đặc biệt là trong âm nhạc, nam nghệ sĩ đang dần thể hiện sự thay đổi rõ rệt quan điểm về tình yêu theo thời gian.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Tạ Đình Phong từng gắn với hình ảnh nổi loạn, bốc đồng. Anh không ngần ngại thừa nhận bản thân từng “hiếu thắng, sẵn sàng phá vỡ mọi thứ nếu không vừa ý”. Nhưng chính tình yêu đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời nam nghệ sĩ.

Trong ca khúc Thuần phục ký (2023), Tạ Đình Phong bộc lộ sự chuyển biến nội tâm khi gặp người phụ nữ khiến anh muốn thay đổi. Những ca từ mang màu sắc tự sự được cho là phản ánh hành trình từ một người trẻ ngông cuồng đến khi biết tiết chế, học cách yêu và bảo vệ người mình trân trọng.

Tình yêu và sự đồng hành của Vương Phi khiến Tạ Đình Phong thay đổi rất nhiều trong cuộc sống, cách hành xử và hoạt động nghệ thuật (Ảnh: HK01).

Theo những người thân cận, sau nhiều biến cố tình cảm, Tạ Đình Phong ngày càng kín tiếng hơn. Anh không còn thể hiện tình yêu một cách ồn ào mà lựa chọn cách giữ gìn mối quan hệ theo hướng riêng tư, bền vững. Thay vì những cảm xúc mãnh liệt mang tính bộc phát của tuổi trẻ, tình yêu ở hiện tại với anh là sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành.

Dù không thường xuyên thể hiện tình cảm trước truyền thông, những chi tiết nhỏ như trang phục, âm nhạc hay cách dàn dựng sân khấu cho thấy Tạ Đình Phong vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Vương Phi. Mối quan hệ của họ vì thế vẫn thu hút sự tò mò của công chúng.

Sau hơn 10 năm tái hợp, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn lựa chọn cách yêu kín đáo, tránh phô trương. Trong làng giải trí nhiều biến động và những cuộc tình chớp nhoáng, câu chuyện của họ được xem là minh chứng cho một mối quan hệ bền bỉ, vượt qua định kiến, thời gian và những ngã rẽ của cuộc đời.