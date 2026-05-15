Hollywood có đang lo sợ trước “cơn địa chấn AI”?

Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Từ biên kịch, dựng hình, lồng tiếng cho tới kỹ xảo điện ảnh, AI ngày càng len lỏi vào nhiều công đoạn sản xuất phim.

Điều này khiến Hollywood - nơi luôn xem sáng tạo và cảm xúc con người là cốt lõi - cũng đang đứng trước một cuộc tranh luận chưa từng có trong lịch sử điện ảnh hiện đại.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông quốc tế tại Liên hoan phim Cannes 2026, minh tinh Demi Moore đã trở thành một trong những ngôi sao mới nhất lên tiếng về mối quan hệ phức tạp giữa điện ảnh và AI.

Demi Moore và nỗi lo về tương lai của Hollywood

Demi Moore là một trong những biểu tượng của Hollywood suốt hơn 4 thập kỷ. Cô từng là nữ diễn viên có cát-xê cao hàng đầu Hollywood trong thập niên 1990 nhờ thành công của loạt phim nổi tiếng như Ghost, G.I. Jane hay Indecent Proposal.

Demi Moore nói về AI: "Một cuộc chiến mà chúng ta có thể thua" (Ảnh: Getty).

Những năm gần đây, minh tinh 63 tuổi tiếp tục nhận được sự quan tâm khi xuất hiện tại nhiều sự kiện điện ảnh lớn. Năm nay, cô trở lại Cannes với vai trò giám khảo ở hạng mục tranh giải Cành cọ vàng.

Khi được hỏi liệu Hollywood đã làm đủ để tự bảo vệ mình trước làn sóng AI hay chưa, Demi Moore trả lời khá thẳng thắn: “Tôi nghiêng về phía nói rằng có lẽ là không”.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nữ diễn viên không hoàn toàn phản đối trí tuệ nhân tạo. Theo cô, AI đã trở thành một phần không thể tránh khỏi của tương lai và Hollywood cần học cách thích nghi thay vì đối đầu cực đoan.

“Tôi luôn cảm thấy rằng sự đối kháng sẽ nảy sinh sự đối kháng. AI đã hiện hữu ở đây rồi. Vì vậy, chống lại nó là tham gia vào một cuộc chiến mà chúng ta chắc chắn sẽ thua”, Demi Moore chia sẻ.

Quan điểm của nữ minh tinh nhanh chóng gây chú ý bởi đây cũng là suy nghĩ của nhiều nghệ sĩ tại Hollywood hiện nay. Chính là AI có thể là mối đe dọa, nhưng cũng là công cụ mà ngành giải trí buộc phải học cách chung sống.

“AI không thể thay thế linh hồn nghệ thuật”

Dù cởi mở với công nghệ, Demi Moore vẫn khẳng định có một thứ mà AI không bao giờ thay thế được, đó chính là cảm xúc và linh hồn của nghệ thuật.

Các diễn viên nổi tiếng tại Hollywood cũng đang cảm nhận về sự ảnh hưởng của AI (Ảnh: Getty).

“Sự thật là không có gì đáng sợ cả, bởi vì điều mà AI không bao giờ có thể thay thế chính là cội nguồn của nghệ thuật thực thụ. Đây là thứ không đến từ vật chất mà đến từ tâm hồn”, nữ diễn viên nhấn mạnh.

Phát biểu của Demi Moore phản ánh nỗi lo lớn nhất của Hollywood hiện nay khi AI có thể viết kịch bản, tạo hình nhân vật, dựng cảnh và thậm chí sao chép giọng nói diễn viên. Câu hỏi đặt ra là: "Liệu điện ảnh có còn là nghệ thuật mang tính cá nhân của con người?".

Trong nhiều năm qua, Hollywood luôn được xây dựng dựa trên giá trị sáng tạo cá nhân. Một bộ phim thành công không chỉ đến từ công nghệ mà còn là kết quả của cảm xúc, trải nghiệm sống và góc nhìn riêng của người nghệ sĩ.

Vì vậy, nhiều đạo diễn và diễn viên nổi tiếng cho rằng AI có thể hỗ trợ điện ảnh về mặt kỹ thuật nhưng không thể thay thế quá trình sáng tạo thật sự.

Đạo diễn James Cameron: “AI không thể viết thay nghệ sĩ”

Trước Demi Moore, đạo diễn James Cameron cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm về AI. Là cha đẻ của những siêu phẩm tỷ USD như Titanic hay Avatar, James Cameron được xem là một trong những nhà làm phim tiên phong về công nghệ tại Hollywood. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định AI không thể thay thế con người trong sáng tạo nghệ thuật.

Đạo diễn James Cameron tin rằng AI không thể thay thế con người (Ảnh: Getty).

“Tôi không muốn AI viết kịch bản cho mình. Mỗi biên kịch giỏi đều có lăng kính riêng về thế giới, được hình thành từ kinh nghiệm sống. Đó là điều máy móc không thể có”, đạo diễn chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu phần mới của Avatar.

Theo James Cameron, điều làm nên sức mạnh của điện ảnh không nằm ở kỹ xảo mà ở cảm xúc con người phía sau câu chuyện. Dù vậy, ông không phủ nhận AI có thể hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh ở khía cạnh kỹ thuật, đặc biệt trong việc giảm chi phí sản xuất cho các bộ phim bom tấn vốn tiêu tốn hàng trăm triệu USD.

Điều này cho thấy ngay cả những nghệ sĩ thận trọng nhất với AI cũng hiểu rằng công nghệ đang trở thành một phần không thể tách rời của Hollywood hiện đại.

Hollywood bắt đầu thích nghi với AI

Không chỉ các đạo diễn hay diễn viên kỳ cựu, nhiều ngôi sao Hollywood trẻ hơn cũng đang dần thay đổi cách nhìn về AI. Nữ diễn viên Reese Witherspoon từng kêu gọi công chúng “học hỏi nhiều hơn” về AI trước khi công nghệ này vượt quá khả năng hiểu biết của con người.

Reese Witherspoon khuyên mọi người nên học hỏi về AI thay vì "chống đối" (Ảnh: HB).

Trong khi đó, Sandra Bullock cho rằng Hollywood cuối cùng cũng sẽ phải thích nghi với sự hiện diện của AI thay vì cố gắng loại bỏ nó hoàn toàn.

Trên thực tế, AI hiện đã được sử dụng ở nhiều khâu trong ngành giải trí như phục dựng hình ảnh, chỉnh sửa giọng nói, tạo hiệu ứng kỹ xảo hay phân tích dữ liệu khán giả.

Một số hãng phim thậm chí đã thử nghiệm AI trong việc phát triển kịch bản hoặc tạo nhân vật kỹ thuật số. Điều này khiến nhiều nghệ sĩ lo ngại rằng nghề biên kịch, diễn viên lồng tiếng và họa sĩ kỹ xảo có thể bị ảnh hưởng mạnh trong tương lai.

Chính nỗi lo này từng trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc đình công lớn của giới biên kịch và diễn viên Hollywood trong năm 2023.

Điện ảnh thế giới bắt đầu kể câu chuyện về AI

Không chỉ ngoài đời thực, AI còn trở thành đề tài quen thuộc trong nhiều bộ phim và truyền hình. Bộ phim The Congress từng khai thác câu chuyện một nữ diễn viên chấp nhận bán quyền sử dụng hình ảnh của mình để các hãng phim tạo ra bản sao kỹ thuật số trong tương lai.

Trong khi đó, series truyền hình The Comeback do Lisa Kudrow đóng chính cũng đề cập đến sự xâm nhập ngày càng sâu của AI trong ngành công nghiệp giải trí.

Những tác phẩm này phản ánh nỗi lo âm thầm của Hollywood. Đó là khi công nghệ đủ mạnh để tái tạo gương mặt, giọng nói và phong cách diễn xuất của một nghệ sĩ, ranh giới giữa con người và sản phẩm kỹ thuật số sẽ ngày càng mong manh.

Oscar và Quả cầu vàng siết quy định về AI

Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các tổ chức trao giải lớn tại Hollywood cũng bắt đầu đưa ra quy định cụ thể liên quan tới AI.

Oscar và Quả cầu vàng cũng có những yêu cầu cụ thể với AI khi xét giải (Ảnh: News).

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ mới đây đã cập nhật quy tắc cho mùa giải Oscar lần thứ 99 (năm 2027). Theo đó, ở các hạng mục diễn xuất, chỉ những vai diễn do con người thực hiện và được xác nhận rõ ràng mới đủ điều kiện tranh giải. Các kịch bản do AI tạo ra hoàn toàn cũng không được chấp nhận.

Trong khi đó, Quả cầu vàng có cách tiếp cận cởi mở hơn. Ban tổ chức cho phép sử dụng AI trong quá trình sản xuất miễn là “sự chỉ đạo sáng tạo của con người” vẫn đóng vai trò chính. Điều này cho thấy Hollywood hiện chưa muốn loại bỏ AI hoàn toàn mà đang cố gắng tìm ra giới hạn phù hợp giữa công nghệ và sáng tạo nghệ thuật.

Cuộc chiến lớn nhất của Hollywood trong tương lai

Trong nhiều thập kỷ, Hollywood từng đối mặt với nhiều cuộc cách mạng công nghệ như kỹ xảo số, CGI hay nền tảng streaming (phát sóng trực tuyến). Tuy nhiên, AI được xem là thách thức đặc biệt hơn cả vì nó tác động trực tiếp đến yếu tố cốt lõi nhất của điện ảnh, đó chính là yếu tố con người.

Điều khiến Hollywood lo lắng không chỉ là nguy cơ mất việc làm mà còn là khả năng đánh mất bản sắc sáng tạo. Nhiều chuyên gia nhận định cuộc tranh luận hiện nay không còn là “AI có nên tồn tại hay không”, mà là làm thế nào để công nghệ có thể hỗ trợ nghệ thuật thay vì thay thế nghệ sĩ.

Phát biểu của nữ diễn viên Demi Moore có lẽ cũng phản ánh chính tâm trạng của Hollywood lúc này. Các nghệ sĩ tại kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới đang vừa tò mò, vừa lo lắng nhưng cũng buộc phải chấp nhận rằng AI đã trở thành một phần của tương lai điện ảnh thế giới.