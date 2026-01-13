Học trò Hoa hậu Lý Kim Thảo đoạt quán quân Gương mặt Đại sứ sinh viên 2025

Chung kết Gương mặt Đại sứ sinh viên diễn ra tại TPHCM với những màn tranh tài gay cấn.

Hội đồng giám khảo gồm những gương mặt có tiếng trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và giáo dục như: Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM), ca sĩ Nam Cường, người mẫu Lê Thu Trang (quán quân The New Mentor 2023), Á vương Võ Minh Toại...

Các thí sinh trải qua nhiều phần tranh tài gay cấn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau vòng thi catwalk cá nhân và đồng đội, ban tổ chức đã chọn ra 6 gương mặt xuất sắc nhất bước vào chặng đua quyết định gồm: Lê Trung Hiếu, Trần Gia Bảo, Phan Quốc Bình, Phạm Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Thị Trúc Vi và Hồ Thị Hoàng Huyên.

Top 6 tiếp tục bước vào phần thi tạo dáng. Kết thúc phần thi này, top 3 lộ diện gồm Trần Gia Bảo, Nguyễn Thị Trúc Vi, Phạm Nguyễn Nhật Duy cùng nhau bước vào phần thi ứng xử với một câu hỏi chung.

Kết quả, quán quân The Face University 2025 chính thức gọi tên Nguyễn Thị Trúc Vi đến từ đội của Hoa hậu Lý Kim Thảo. Tân quán quân cao 1,71m, hiện là sinh viên năm nhất ngành Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á của Đại học Mở TPHCM.

Quán quân Nguyễn Thị Trúc Vi (thứ hai từ phải) đến từ đội của Hoa hậu Lý Kim Thảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi giành ngôi quán quân, Trúc Vi là Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên 2025 của Trường Đại học Mở TPHCM. Chia sẻ về học trò của mình, Lý Kim Thảo nói: "Tôi tin đây là bước đệm để em tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân, hãy tận hưởng khoảnh khắc thanh xuân và tuổi trẻ thật đẹp của mình".

Trước đó, Nguyễn Thị Trúc Vi bất ngờ bị loại khỏi top 8 trước chung kết bởi chiến thuật của Hoa hậu Lý Kim Thảo. Sau đó, cô được đặc cách trở lại cùng thí sinh Phan Quốc Bình và xuất sắc giành ngôi quán quân.

Á quân 1 thuộc về Trần Gia Bảo đến từ đội của Á hậu Hạnh Nguyên. Á quân 2 là Phạm Nguyễn Nhật Duy của đội Á hậu Tuyết Như.

Hoàng Thư