Hoàng Yến Chibi: “Hàng trăm lần ôm gối khóc nhưng không bỏ cuộc”

Sáng 6/4, chương trình Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt đã có mặt tại Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La), mang theo những cuốn sách trong "Tủ sách Nền tảng đổi đời" cùng chia sẻ từ các khách mời, những người đã đi qua áp lực để khẳng định con đường của mình.

Đây là các đầu sách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn để trao tặng.

Từ trái sang phải: Diễn viên Minh Trang, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Đoàn Thu Thủy và Hoàng Yến Chibi (Ảnh: Tô Thanh Tân).

Trở lại Tây Bắc, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy mang theo sự kết nối với chính hành trình của mình. Không nói nhiều về danh hiệu, cô chia sẻ về lựa chọn và sự kiên định. “Việc nắm lấy cơ hội và biến nó thành giá trị phụ thuộc vào chính mình. Nếu không đủ mạnh mẽ trong suy nghĩ, rất khó để đi đến cùng”, cô nói.

Chứng kiến năng lượng của sinh viên Tây Bắc, những người học tập trong điều kiện không dễ dàng nhưng vẫn giữ tinh thần cầu tiến, Thu Thủy tin rằng, chính những thử thách ấy sẽ trở thành nền tảng để mỗi người trưởng thành.

Chương trình "Hành trình từ trái tim" diễn ra tại Trường Đại học Tây Bắc (Ảnh: Tô Thanh Tân).

Xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực, ít ai biết rằng hành trình đến Sơn La của Hoàng Yến Chibi bắt đầu bằng một đêm di chuyển liên tục, tranh thủ trang điểm ngay trên xe để kịp chương trình vào sáng hôm sau. Nhưng khi bước vào hội trường và chứng kiến sự chào đón của sinh viên, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Cô gọi các bạn trẻ nơi đây là “những đóa hướng dương” luôn hướng về phía mặt trời.

Đằng sau hình ảnh rực rỡ ấy là một hành trình không ít áp lực. Hoàng Yến kể về những giai đoạn phải đối diện với sự công kích từ mạng xã hội, những bình luận tiêu cực về năng lực, hình ảnh và con đường cô lựa chọn. “Hàng trăm lần Yến vừa làm vừa khóc, hoặc ngày đi làm, tối về ôm gối khóc, vì cảm thấy áp lực và có lúc không hiểu vì sao mình lại bị như vậy”, cô bộc bạch.

Thay vì phản ứng, cô chọn cách đi chậm lại để củng cố bản thân. Trong những giai đoạn ít xuất hiện, Hoàng Yến dành thời gian học thêm, luyện tập và hoàn thiện mình từng ngày. “Có những khoảng lặng rất cần thiết. Khi không ra sản phẩm, Yến chọn nuôi dưỡng bên trong để khi quay lại, mình tốt hơn phiên bản trước”, cô chia sẻ.

Chính những ngày tháng tưởng chừng yếu lòng ấy lại trở thành nền tảng để cô vững vàng hơn. Với Hoàng Yến, không có thất bại, chỉ có những thử thách để trưởng thành.

Khoảnh khắc cô cất giọng hát Đồi hoa mặt trời giữa vòng vây sinh viên, trong ánh đèn flash rực sáng, không chỉ là một màn biểu diễn, mà là sự cộng hưởng của cảm xúc, niềm tin và năng lượng tuổi trẻ.

Hoàng Yến Chibi hát tại sự kiện (Ảnh: Tô Thanh Tân).

Trong khi đó, diễn viên Minh Trang mang đến một câu chuyện gần gũi hơn về hành trình theo đuổi đam mê. Từng có lúc hoài nghi và muốn dừng lại, nhưng điều giữ cô ở lại chính là một khát vọng đủ lớn.

“Nếu khát vọng không đủ mạnh, chúng ta rất dễ từ bỏ trước những tác động bên ngoài. Còn trẻ, chúng ta có quyền sai, miễn là không bỏ cuộc”, cô chia sẻ.

Kết thúc chương trình, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bày tỏ: “Có lẽ vì chúng ta có thể vượt qua, nên thử thách mới xuất hiện”.

Những cuốn sách được trao tận tay, những cái bắt tay và ánh mắt đầy kỳ vọng khép lại buổi giao lưu. Nhưng điều ở lại không chỉ là tri thức, mà là động lực được khơi dậy.

Tại Đại học Tây Bắc, Hành trình từ trái tim còn là một khởi đầu, nơi những “chiến binh” trẻ nhận ra rằng mỗi thử thách đều có thể trở thành bước đệm để đi xa hơn, và từ đó, viết tiếp hành trình của mình bằng chính khát vọng và lựa chọn của bản thân.

Năm 2026, Hành trình từ trái tim đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày, bắt đầu tại TPHCM, Buôn Ma Thuột, Hà Nội và các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, Hành trình tự hào tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đến các chiến sỹ, người dân biển đảo Trường Sa.