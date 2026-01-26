Hoàng Oanh 4 năm làm mẹ đơn thân, kể mối quan hệ với chồng Tây sau ly hôn

Cuộc sống của MC Hoàng Oanh sau ly hôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, trong buổi trò chuyện cùng MC Nguyên Khang, người đẹp sinh năm 1990 lần đầu chia sẻ thẳng thắn về hành trình làm mẹ đơn thân và những thay đổi sau đổ vỡ hôn nhân.

Hoàng Oanh kể, con trai cô - bé Max - đi học từ 7h30 đến 16h, vì vậy khoảng thời gian hai mẹ con gắn bó nhất là buổi tối. Cuối tuần, Hoàng Oanh cố gắng gác lại công việc để dành trọn thời gian bên con, từ sinh hoạt thường ngày đến các hoạt động vui chơi, học tập.

Nhan sắc của Hoàng Oanh ở tuổi 36 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về con trai, Hoàng Oanh miêu tả bé Max là cậu bé hiếu động và tràn đầy năng lượng. Nữ MC nhận thấy con trai có nhiều điểm khác với mình ngày nhỏ. Cô từng là người thiếu chính kiến trong khi con trai lại khá độc lập về cảm xúc.

"Có những lúc, cậu bé ngồi một mình quan sát xung quanh, suy tư rồi đặt ra những câu hỏi để khám phá thế giới. Chính những khoảnh khắc ấy giúp tôi học được cách lắng nghe và kiên nhẫn hơn.

Max là đứa trẻ giàu tình cảm, năng động nhưng có sự cân bằng cảm xúc. Ngay từ khi mang thai, tôi đã đặt mục tiêu dạy con ngoan ngoãn nhưng cởi mở, tôn trọng cá tính riêng của con", nữ MC chia sẻ.

Con trai Hoàng Oanh sở hữu chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ khi làm mẹ, Hoàng Oanh cảm nhận rõ sự thay đổi trong tính cách của mình. Từ một người nóng tính, dễ phản ứng, cô dần trở nên điềm đạm, bình tĩnh hơn, học cách kiểm soát cảm xúc, tìm phương pháp giao tiếp phù hợp với con và với chính mình.

Sau ly hôn, Hoàng Oanh từng bước xây dựng lại cuộc sống ổn định. Cô thay đổi trong suy nghĩ và hành động, tập trung làm những điều tốt đẹp nhất cho con.

Nữ MC giữ mối quan hệ hài hòa với gia đình chồng cũ, dạy con biết ơn và trân trọng tình thân. Cứ 2 ngày một lần, bé Max lại gọi điện nói chuyện với ông bà nội và bố. Với Hoàng Oanh, khi người mẹ hạnh phúc thì đứa trẻ cũng sẽ hạnh phúc.

Hoàng Oanh dành thời gian chăm chút bản thân nhiều hơn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đây, khi bé Max còn nhỏ, cô gần như dồn toàn bộ thời gian cho con và ít quan tâm đến bản thân. Tuy nhiên, khi con trai bước sang tuổi lên 5, Hoàng Oanh nhận ra đã đến lúc cần sống cho chính mình nhiều hơn. Cô quay lại phòng tập, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc ngoại hình và tinh thần.

Là trụ cột kinh tế của gia đình, cô luôn ý thức rõ trách nhiệm, nỗ lực làm việc với mong muốn sống một cuộc đời không hối hận. Ở hiện tại, hạnh phúc lớn nhất của Hoàng Oanh là gia đình bình an.

Khi được hỏi về việc tìm hạnh phúc mới, cô chia sẻ: "Có một người bạn đồng hành mới là điều đẹp đẽ nhưng cũng đi kèm sự đánh đổi khiến tôi cân nhắc và thận trọng".