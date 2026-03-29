Hoàng Dũng kể thời đi hát cát-xê 250.000 đồng và "khủng hoảng tuổi 30"

Tối 29/3, Hoàng Dũng tổ chức concert (hòa nhạc) Xoay tròn tại TPHCM, kéo dài hơn 3 tiếng với 26 tiết mục cùng sự góp mặt của các khách mời như Rhymastic, GREY D, Minh Tốc & Lam.

Concert bắt đầu lúc 19h, mở màn bằng tiết mục Đôi mươi, mang không khí sôi động, trẻ trung. Sau đó, anh giới thiệu loạt ca khúc mới trong album gần nhất như La bàn, Sao giờ em mới tới, Cuối tuần. Mạch cảm xúc sau đó chuyển sang những bản tình ca quen thuộc như Thói quen, Tách, Lý giải...

Bên cạnh những tiết mục được đầu tư bài bản, Hoàng Dũng ghi dấu ấn bằng khoảnh khắc lắng lại khi nhắc về những ngày đầu chật vật với âm nhạc. Nam ca sĩ kể, từng có thời anh đi hát ở quán cà phê, sân khấu trường đại học với mức cát-xê chỉ vỏn vẹn 250.000 đồng/đêm.

“Nếu không có những tháng ngày ấy, thì chưa chắc đã có mình của hiện tại, một nghệ sĩ may mắn được đứng trước hàng nghìn khán giả”, Hoàng Dũng chia sẻ.

Từ câu chuyện đó, anh tái hiện lại “phiên bản cũ” của chính mình ngay trên sân khấu khi ngồi hát acoustic với guitar, trống cajon, giao lưu ngẫu hứng cùng khán giả. Trên sân khấu, Hoàng Dũng vừa đàn vừa hát liên tiếp các ca khúc như Đừng giữ chỗ, Chờ anh nhé, Khi em lớn, Đứa nào làm em buồn...

Ở phần khách mời, Minh Tốc & Lam mang đến màu sắc gai góc với mashup Nửa thập kỷ và Chốn sa mạc. Ngay sau đó, Hoàng Dũng cùng các nghệ sĩ trình diễn liên khúc Bầu trời mới và Có hẹn với thanh xuân, mang đến không khí nhẹ nhàng nhưng cũng dạt dào cảm xúc.

Sự xuất hiện của GREY D sau 2 năm tạm dừng hoạt động cũng nhận được sự cổ vũ lớn. Nam ca sĩ thể hiện các ca khúc quen thuộc như Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Đưa em về nhà... đồng thời lần đầu song ca cùng Hoàng Dũng ca khúc mới Mới hôm qua.

Ở phần 3, concert lắng lại với Bức tranh và cánh chim. Tiết mục Hoàng Dũng tự chơi piano, kết hợp dàn hợp xướng 25 người. Với Ba mươi cái chớp mắt, nam ca sĩ chia sẻ về những “khủng hoảng tuổi 30”, khi anh nhận ra có nhiều giá trị cần gìn giữ hơn là chạy theo những điều mới mẻ.

Sân khấu tiếp tục bùng nổ khi Rhymastic xuất hiện trong Giữ anh cho ngày hôm qua, lần đầu cả hai biểu diễn live ca khúc này. Rapper sau đó khuấy động không khí với loạt hit như Người và ta, Yêu 5, Lặng.

Trong phần giao lưu, Hoàng Dũng có khoảnh khắc trải lòng cùng Rhymastic về những thay đổi khi bước vào giai đoạn trưởng thành của cuộc sống. Nam ca sĩ thừa nhận: “Thật sự em công nhận từ khi có gia đình rồi, chúng ta sẽ bận rộn hơn, có nhiều nỗi lo hơn”.

Đáp lại, Rhymastic tiết lộ anh đưa cả vợ và con đến khán đài để ủng hộ Hoàng Dũng trong đêm diễn. Nam rapper cũng bày tỏ mong muốn một ngày không xa, Hoàng Dũng sẽ có thể đưa chính gia đình nhỏ của mình đến đêm nhạc do anh đứng trên sân khấu.

Hoàng Dũng khép lại concert bằng các ca khúc Phonecert, Sâm-panhvà liên khúc Nép vào anh và nghe anh hát, Bữa tiệc của giác quan.

Khi đêm nhạc kết thúc, nam ca sĩ vẫn nán lại rất lâu trên sân khấu, cúi người 90 độ cảm ơn khán giả. Sau 10 năm làm nghề, từ những đêm hát 250.000 đồng đến một concert riêng, Hoàng Dũng thừa nhận điều khiến anh sợ nhất là không còn được đứng trên sân khấu.

“Tôi đã dành 10 năm cho âm nhạc. Và đến hiện tại, tôi biết mình sẽ rất buồn nếu không thể trở thành một người nghệ sĩ được đứng trước mọi người để hát những ca khúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người, tôi mong phút giây này tồn tại mãi mãi”, anh nói.