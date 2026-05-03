Họa sĩ phố cổ và kỷ niệm khó quên với danh họa Bùi Xuân Phái

Từ 28/5-8/6 tới, triển lãm Những ngày thảnh thơi - trưng bày cá nhân đầu tiên sau khi họa sĩ Trần Nguyên Dũng qua đời - sẽ mở cửa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Sự kiện mang đến hơn 60 bức tranh với nhiều đề tài gắn liền với cuộc sống như bướm, hoa, thiếu nữ, lễ hội...

Chân dung tự họa của họa sĩ Trần Nguyên Dũng (Ảnh: Chụp màn hình).

Sinh năm 1942 tại Hà Nội, Trần Nguyên Dũng thuộc về lớp họa sĩ trưởng thành trong không khí mỹ thuật đặc thù của Thủ đô những năm sau 1954. Bạn bè gọi ông bằng một cái tên rất "phố" - "Dũng đen Chợ Gạo" - biệt danh gợi lên không gian phố cổ Hà Nội, nơi ông lớn lên, sống và tích lũy những lớp ký ức đầu tiên cho hội họa của mình.

Không đi theo con đường đào tạo hàn lâm khép kín, ông học nghề từ rất sớm tại xưởng Trí Tri của họa sĩ Lương Xuân Nhị, rồi tiếp tục ở xưởng Sáng Tạo của Phạm Viết Song. Con đường ấy không tạo ra một lý lịch học thuật rực rỡ nhưng lại hình thành ở ông một kiểu trưởng thành rất riêng: Tích lũy chậm, sâu và bền.

Bà Trương Thanh Trà - vợ họa sĩ Trần Nguyên Dũng - cho biết, ông Dũng từng công tác tại Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, vẽ tranh cổ động - một công việc đòi hỏi tính kỷ luật cao nhưng không phải là nơi cá tính sáng tạo có thể bộc lộ trọn vẹn.

Phải đến khi ông nghỉ hưu, bước vào giai đoạn sáng tác tự do, hội họa của ông mới thực sự được "mở khóa". Thập niên 1990 trở thành thời kỳ đỉnh cao của họa sĩ Trần Nguyên Dũng, khi ngôn ngữ tạo hình đạt đến độ chín: Tự do hơn, mạnh mẽ hơn và giàu chiều sâu nội tâm.

Bà Trà nhớ lại một đời sống gần như dành trọn cho hội họa. Ông vẽ ngày, vẽ đêm, ít quan tâm đến những lo toan đời thường. Khi vẽ, ông thường nghe nhạc Phạm Duy, âm nhạc mang nhiều hoài niệm, có lẽ cũng đồng điệu với thế giới nội tâm mà bản thân theo đuổi.

Vợ nam họa sĩ kể lại, sinh thời ông Dũng có mối quan hệ thân thiết với những người bạn trong nghề như Bùi Xuân Phái, Hoàng Lập Ngôn, Trần Trung Tín...

"Hồi chúng tôi mới chuyển về ngõ Đông Thái (Hà Nội), họa sĩ Trần Trung Tín từ miền Nam ra chơi, muốn vào thăm nhà vì thế ông Bùi Xuân Phái đã đưa đến chỗ vợ chồng tôi ở. Nhưng hai ông không biết chính xác chúng tôi ở số nhà bao nhiêu, họ đi từ đầu đến cuối ngõ gọi to "Dũng ơi, có nhà không". Khi đó tôi đang ở trên tầng 3, nghe tiếng gọi mới biết hai họa sĩ đang đi tìm ông xã nên xuống mở cửa", bà Trà nhớ lại.

Trong các bức tranh của mình, Trần Nguyên Dũng cũng dành một phần nhỏ để vẽ chân dung của Văn Cao, Đoàn Phú Tứ, Hàn Mạc Tử, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Hoàng Chương... với những hình ảnh gần gũi nhưng vẫn mang phong cách riêng.

Khi sáng tác, ông Trần Nguyên Dũng thường khai thác chi tiết theo cách gần với tư duy trang trí của mỹ thuật truyền thống Việt Nam: Các mảng hình học, họa tiết lặp lại, cấu trúc chặt chẽ. Điều này khiến tranh ông vừa có tính hiện đại, vừa giữ được bản sắc dân tộc một cách tự nhiên.

Họa sĩ Trịnh Sinh Nha từng nhận xét: "Trần Nguyên Dũng mang cốt cách của một sĩ phu Bắc Hà - nho nhã, thâm trầm, thích riêng tư. Nhưng hội họa của ông lại đối nghịch với tính cách ấy: Khoáng đạt hơn, rực rỡ hơn, dù vẫn giữ được cái lặng lẽ, tích lũy của một tâm hồn Á Đông".

Tranh "Vườn hoa Nhật Tân" của Trần Nguyên Dũng (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số tác phẩm như Chợ hoa Tết, Chợ hoa cúc, Trong vườn, Múa rồng, Lên đồng… cho thấy rõ cách ông tiếp cận: Từ thế giới sự kiện, ông đi sâu vào thế giới tâm lý. Không phải cảnh chợ hay lễ hội cụ thể mà là cảm giác về chúng - thứ ký ức đã được chưng cất.

Các bức ảnh ấy hiện lên với sắc độ phong phú, đôi khi rực rỡ đến mức gần như một vườn xuân luôn trong trạng thái chín. Nhưng điều đáng chú ý là sự rực rỡ ấy không đi cùng cảm giác phô diễn.