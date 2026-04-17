Hòa Minzy - Văn Toàn 10 năm: Từng bị đồn hẹn hò và số nợ 300 triệu đồng

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc chúc mừng sinh nhật cầu thủ Nguyễn Văn Toàn. Đáng chú ý, nữ ca sĩ công khai hình ảnh chuyển khoản 300 triệu đồng, hài hước cho biết đây là cô "trả hết nợ" cho bạn thân xem như một món quà sinh nhật đặc biệt.

“Chúc mừng sinh nhật Văn Toàn! Đắn đo mãi tôi chẳng biết tặng gì cho bạn. Cuối cùng tôi nghĩ chỉ có món quà này mới làm bạn vui, đó là tôi trả hết số nợ cuối cùng”, cô viết.

Không chỉ vậy, Hòa Minzy còn tặng thêm một chiếc balo hàng hiệu cho Văn Toàn. Trước món quà bất ngờ, nam cầu thủ không giấu được sự thích thú. Khoảnh khắc tương tác hài hước, thân thiết của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận về nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

Bên cạnh lời chúc sinh nhật, Hòa Minzy cũng gửi lời động viên bạn thân sớm bình phục chấn thương, trở lại sân cỏ, đồng thời “nhắc khéo” chuyện sớm báo tin vui để tránh vướng tin đồn tình cảm.

Tình bạn giữa Nguyễn Văn Toàn và Hòa Minzy đã kéo dài hơn một thập kỷ và luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ Văn Toàn là cầu thủ đầu tiên cô quen biết, từ đó cả hai duy trì tình bạn bền chặt suốt nhiều năm.

Dù hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, một người là ca sĩ, một người là cầu thủ, cả hai vẫn duy trì sự gắn bó bền chặt. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau và không ngại thể hiện sự ủng hộ dành cho đối phương.

Văn Toàn nhiều lần có mặt tại các sự kiện, buổi biểu diễn của Hòa Minzy để cổ vũ. Trong khi nữ ca sĩ cũng không ít lần xuất hiện trên khán đài ở những trận đấu quan trọng để tiếp lửa cho bạn thân.

Khi Hòa Minzy ra mắt MV Bắc Bling, Văn Toàn cũng tích cực quảng bá sản phẩm của cô. Trên trang cá nhân có hơn 1,4 triệu người theo dõi, nam cầu thủ đăng tải nhiều bài viết ủng hộ, thậm chí chia sẻ hình ảnh thân thiết cùng nữ ca sĩ tại buổi họp báo, kèm lời chúc mừng dự án âm nhạc.

Chính sự thân thiết kéo dài nhiều năm khiến cả hai thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cả Hòa Minzy và Văn Toàn đều nhiều lần lên tiếng khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết, coi nhau như tri kỷ.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi và Văn Toàn rất hồn nhiên, vô tư với tình bạn này. Mong mọi người hãy để mọi thứ vui vẻ như cách nó đang diễn ra. Yêu thương và ủng hộ chúng tôi như cách chúng tôi ủng hộ nhau. Chúng tôi sẽ không bao giờ đánh mất tình bạn này để đánh đổi điều gì khác".

Về phía mình, Văn Toàn cũng có phản hồi hài hước trước những tin đồn. Anh nói bản thân "chỉ biết cười" khi đọc những thông tin cho rằng mình đang hẹn hò, thậm chí kết hôn với Hòa Minzy. Ngay cả người thân và họ hàng của Văn Toàn cũng từng hoang mang về những tin đồn này. "Đôi khi tôi cũng đau đầu trước những nghi vấn về mối quan hệ giữa tôi và Hòa Minzy", nam cầu thủ từng chia sẻ.

Năm 2024, hình ảnh Văn Toàn quỳ gối cầu hôn một cô gái giấu mặt từng gây xôn xao. Nhiều người cho rằng nhân vật nữ chính là Hòa Minzy. Ngay sau đó, nữ ca sĩ nhanh chóng đính chính: “Cô gái này không phải tôi. Không có nhập nhằng nha, cái gì cần rõ ràng là rõ ràng nha". Những khoảnh khắc trên sau đó cũng được làm rõ là hình ảnh Văn Toàn đóng MV Bầu trời mới của nhóm nhạc Da LAB.

Dù nhiều lần vướng tin đồn tình cảm, Hòa Minzy và Văn Toàn vẫn giữ cách ứng xử thoải mái, không né tránh. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi chơi, ăn uống cùng nhau. Đáng chú ý, nam cầu thủ còn có mối quan hệ thân thiết với con trai của nữ ca sĩ - bé Bo.

Hòa Minzy từng xúc động khi nói về tình bạn này: “Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc từ 7-8 năm trước. Cậu luôn có mặt lúc tôi cần và tôi cũng vậy. Khi nào cậu thất tình, tôi sẽ ở đây để giúp cậu tìm cách làm hòa. Cậu là người đàn ông tốt, ấm áp, hiền lành. Tôi mong cậu hạnh phúc và chúng ta sẽ luôn như thế này”.

Thời điểm Hòa Minzy công khai bạn trai là quân nhân Văn Cương, khoảnh khắc Văn Toàn xuất hiện chung khung hình với cặp đôi cũng nhận được nhiều sự chú ý. Diễn viên Bảo Hân khi đó hài hước bình luận: “Chồng trên mạng với chồng ngoài đời của Hòa Minzy gặp nhau rồi mọi người nhé”.

Hơn 10 năm đồng hành, vượt qua nhiều tin đồn và sự chú ý của dư luận, tình bạn giữa Hòa Minzy và Văn Toàn vẫn được cả hai giữ gìn bền bỉ.

