Hòa Minzy đón sinh nhật cùng chồng sắp cưới bên bờ biển

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch cùng chồng sắp cưới và con trai tại Hạ Long nhân dịp sinh nhật tuổi 31.

Nữ ca sĩ sinh ngày 30/5, trong khi vị hôn phu của cô - Đại úy Văn Cương - có sinh nhật vào ngày 31/5. Vì vậy, gia đình nhỏ đã tranh thủ thực hiện chuyến đi ngắn ngày để cùng nhau đón tuổi mới.

Cặp đôi chuẩn bị bánh kem mang phong cách ngọt ngào, in dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật vợ chồng mình" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong tiệc sinh nhật bên bãi biển, Hòa Minzy diện váy xòe màu hồng nữ tính, tạo dáng tình tứ cùng chồng sắp cưới.

"Em chúc ông xã có thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình mình mãi hạnh phúc bên nhau. Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương vững chắc cho anh", Hòa Minzy nhắn nhủ Đại úy Văn Cương.

Theo Hòa Minzy, Đại úy Văn Cương thường xuyên vắng nhà nên đây là dịp hiếm hoi cặp đôi dẫn bé Bo đi du lịch. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng với mối duyên của cả hai khi sinh nhật chỉ cách nhau một ngày. Trước đó, từ cuối tháng 4, Hòa Minzy nhiều lần chia sẻ sự háo hức khi sắp được đón sinh nhật cùng vị hôn phu và mong chờ kỳ nghỉ phép của bạn đời.

Khoảnh khắc Hòa Minzy được vị hôn phu vác trên vai, tạo dáng cùng bánh sinh nhật gây sốt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sáng 31/5, Đại úy Văn Cương cũng đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc bế Hòa Minzy trên vai và cùng chụp ảnh bên bánh sinh nhật. Anh chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật vợ chồng chúng mình. Chúc công chúa của anh mãi xinh đẹp và yêu thương bố con anh".

Đáp lại tình cảm của chồng sắp cưới, Hòa Minzy bình luận: "Yêu ông xã. Chúc mừng sinh nhật anh ạ. Chúc bố Cương luôn nhiều sức khỏe, công tác tốt và yêu thương mẹ con em".

Những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bài đăng nhận hơn 300.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Hòa Minzy và vị hôn phu, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của gia đình nhỏ. Một số khán giả còn dự đoán bức ảnh Hòa Minzy được chồng sắp cưới vác trên vai sẽ tạo xu hướng mới trên mạng xã hội.

Khán giả để lại nhiều bình luận chúc mừng tuổi mới của Hòa Minzy và vị hôn phu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, hôm 17/5, Hòa Minzy gây chú ý khi lần đầu hé lộ gia đình chồng sắp cưới là người dân tộc Sán Dìu. Giọng ca sinh năm 1995 đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc được bố mẹ chồng dạy nói một số câu giao tiếp đơn giản bằng tiếng Sán Dìu như "Ngon quá", "Em yêu anh"...

Những hình ảnh gần gũi, vui vẻ của Hòa Minzy tại nhà chồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khán giả nhận xét nữ ca sĩ nỗ lực hòa nhập với văn hóa nhà chồng, đồng thời ngưỡng mộ sự gắn kết, tình cảm ấm áp mà gia đình nam quân nhân dành cho Hòa Minzy.

Vị hôn phu của Hòa Minzy là Đại úy Văn Cương, sinh năm 1995 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hòa Minzy và đại úy Văn Cương bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Tháng 3 năm nay, cả hai lần đầu công khai mối quan hệ. Nữ ca sĩ cho biết chồng và gia đình nhà trai đã qua hỏi cưới cô khi ông nội cô còn sống. Hiện tại, cặp đôi dọn về sống chung, cùng chăm sóc bé Bo. Hòa Minzy dự định tổ chức đám cưới vào năm 2027.