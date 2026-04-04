Hoa hậu Ý Nhi: Khép lại nhiệm kỳ, chuyện tình 9 năm bên bạn trai gây chú ý

Chuyện tình cảm của Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Tuấn Kiệt nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau thời gian khá kín tiếng, cả hai bất ngờ xuất hiện cùng nhau tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, thu hút sự chú ý.

Đêm chung kết cũng là khoảnh khắc Ý Nhi thực hiện final walk (bước đi cuối cùng trong nhiệm kỳ), chính thức khép lại nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2023. Có mặt tại sự kiện để chứng kiến dấu mốc quan trọng của bạn gái, Tuấn Kiệt xuất hiện lặng lẽ, ngồi dưới khán đài, không gây chú ý.

Sau khi chương trình kết thúc, anh mang hoa đến chúc mừng và động viên Ý Nhi. Người đẹp thoải mái xuất hiện bên bạn trai, ngại ngùng nhận hoa và chia sẻ khoảnh khắc này trên trang cá nhân kèm lời nhắn ngắn gọn: “Cảm ơn anh”. Cả hai nắm tay, dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, khiến nhiều khách mời có mặt không khỏi chú ý.

Đây là một trong số ít lần Ý Nhi công khai xuất hiện cùng bạn trai kể từ sau khi đăng quang. Trước đó, người đẹp sinh năm 2002 khá hạn chế chia sẻ về đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Tuấn Kiệt được công chúng biết đến khi xuất hiện tại đêm chung kết Miss World Vietnam vào 3 năm trước. Sau khi đăng quang, Ý Nhi từng cởi mở chia sẻ về mối quan hệ này, cho biết cả hai quen nhau từ thời còn học phổ thông.

Trong mắt người đẹp, bạn trai là người luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong học tập và chính sự chân thành ấy đã khiến cô rung động. Mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình.

Hiện tại, Ý Nhi du học tại Australia, trong khi bạn trai ở Việt Nam. Cả hai trải qua giai đoạn yêu xa. Sự kín tiếng trong thời gian này từng khiến không ít khán giả đặt nghi vấn về việc rạn nứt, đặc biệt khi Tuấn Kiệt vắng mặt trong một số cột mốc quan trọng của người đẹp.

Trước những đồn đoán, tháng 6/2025, Ý Nhi từng lên tiếng khẳng định mối quan hệ vẫn ổn định: “Chuyện tình cảm của tôi và Kiệt vẫn bình thường. Cả hai vẫn động viên nhau mỗi ngày trên con đường phát triển bản thân”.

Người đẹp sinh năm 2002 cho biết thêm, ở thời điểm hiện tại, cả hai mong muốn khán giả tập trung nhiều hơn vào công việc, nên lựa chọn giữ chuyện tình cảm ở mức riêng tư.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2025, Ý Nhi cũng từng chia sẻ quan điểm này: “Chuyện tình cảm hay gia đình, tôi muốn giữ riêng trong tim mình, vì khá ngại thể hiện quá nhiều trước truyền thông. Nhưng "hậu phương" của tôi vẫn luôn vững vàng, là người đồng hành trong suốt hành trình”.

Đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi từng đối diện nhiều áp lực khi vướng phải những tranh cãi liên quan đến phát ngôn. Sự việc khiến cô phải ở ẩn một thời gian, sau đó thông báo du học tại Australia.

Tại Australia, người đẹp duy trì cuộc sống tự lập, thường xuyên chia sẻ những hoạt động đời thường như học tập, làm việc nhà, đi làm thêm. Thỉnh thoảng, cô trở về Việt Nam tham gia các sự kiện hoặc hoạt động liên quan đến cuộc thi.

Năm 2025, Ý Nhi đại diện Việt Nam tham dự Miss World nhưng dừng chân ở top 40. Sau cuộc thi, cô tiếp tục quay lại Australia để hoàn thành việc học.

Nhìn lại hành trình đã qua, Ý Nhi cho biết bản thân đã học được cách đối diện với cả cơ hội lẫn thử thách. “Ai cũng sẽ có những giai đoạn không bằng phẳng. Với tôi, những điều đó giúp mình nhìn lại bản thân, nhận ra thiếu sót và hoàn thiện hơn. Tôi hiểu thời điểm đó, mình còn nhiều ngây ngô, trải nghiệm sống chưa đủ sâu và thế giới quan vẫn còn hạn hẹp. Nhưng chính cô gái ấy đã không từ chối thử thách, mà sẵn sàng đón nhận tất cả để trưởng thành”, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Khép lại nhiệm kỳ, trong khoảnh khắc final walk, người đẹp xúc động nói về hành trình đã trải qua với đủ cung bậc cảm xúc, từ “giông bão” đến những ngày bình yên. Với cô, đó là quãng thời gian để học cách trưởng thành, hiểu giá trị của sự tử tế và biết trân trọng những gì đang có.

Ảnh: Facebook nhân vật