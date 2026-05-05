Hoa hậu Việt Nam 2026 giữ tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên

Tại buổi họp báo công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Trưởng Ban tổ chức, đã tiết lộ chủ đề của cuộc thi năm nay là “Miền hương sắc”, hướng tới sự hòa quyện giữa vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình, khuyến khích thí sinh thể hiện bản thân trong một không gian sáng tạo, giàu chiều sâu.

Trước câu hỏi của báo chí về áp lực cạnh tranh trong bối cảnh nhiều cuộc thi sắc đẹp có xu hướng mở rộng tiêu chí về độ tuổi, sự can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, ông Sưởng khẳng định Hoa hậu Việt Nam vẫn kiên định với giá trị cốt lõi.

“Chúng tôi giữ vững tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ Việt Nam. Đây là yếu tố tạo nên bản sắc riêng và uy tín của cuộc thi từ khi ra đời,” ông nói.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh khoe sắc tại buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Sưởng nhấn mạnh: “Hoa hậu Việt Nam không hướng tới một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà tìm kiếm những đại diện có khả năng truyền cảm hứng. Những người đẹp đăng quang sẽ hội tụ vẻ đẹp của trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến.

Trong bối cảnh mới, một hoa hậu vừa cần tỏa sáng về nhan sắc, vừa phải có năng lực tạo ảnh hưởng tích cực và bền vững trong xã hội. Mỗi mùa giải là một bước tiến để tiệm cận gần hơn với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - bản lĩnh, nhân văn và giàu khát vọng đóng góp”.

Một điểm đáng chú ý là Hải Phòng được chọn làm địa phương đăng cai các vòng thi quan trọng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ban tổ chức cho biết, thành phố cảng không chỉ mang dấu ấn lịch sử - văn hóa mà còn đại diện cho tinh thần năng động, hội nhập và khát vọng phát triển. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ gắn kết hình ảnh thí sinh với không gian văn hóa - du lịch của địa phương thông qua các hoạt động thực tế.

Một điểm mới khác của mùa này là việc ứng dụng nền tảng số trong toàn bộ quá trình tổ chức. Hệ thống này cho phép tích hợp từ tuyển sinh trực tuyến, bình chọn, bán vé điện tử đến check-in bằng mã QR và quản trị dữ liệu. Theo Ban tổ chức, đây là bước chuyển sang mô hình tổ chức hiện đại, tăng tính minh bạch và tương tác với công chúng.

Ban tổ chức cho biết, Hoa hậu Việt Nam 2026 được thiết kế như một hành trình phát triển toàn diện. Thí sinh sẽ được đánh giá xuyên suốt thông qua các hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị tích cực, thay vì chỉ tập trung vào đêm chung kết.

Về hệ thống danh hiệu, cuộc thi tiếp tục duy trì các vị trí Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2, đồng thời mở rộng các danh hiệu gắn với 4 trụ cột: Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến. Các giải thưởng phụ như Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Người đẹp biển hay Người đẹp được bình chọn nhiều nhất cũng được thiết kế nhằm ghi nhận hành trình toàn diện của thí sinh.

Ban tổ chức chính thức nhận hồ sơ dự thi trên toàn quốc từ ngày 5/5 đến hết 12/6. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra trong tháng 6, tiếp đó là hành trình ghi hình thực tế trong tháng 6 và 7, trước khi bước vào vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8.