Tại họp báo công bố đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày 3/11 ở Hà Nội, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh được hỏi về cảm xúc khi không có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ, trong khi nhiều hoa hậu nhiệm kỳ trước đã có cơ hội này.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ thông tin với báo chí (Ảnh: BTC).

Người đẹp cho biết cô luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Nếu có cơ hội đại diện đất nước tại một đấu trường quốc tế, đó sẽ là may mắn để cô giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với bạn bè thế giới. Tuy nhiên, cô không xem việc không tham gia cuộc thi quốc tế là điều thiệt thòi.

“Trước khi nghĩ đến việc có thể đi ra đấu trường quốc tế, tôi không bao giờ quên giá trị cốt lõi của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Đây là một danh hiệu cao quý, đồng thời đặt ra trách nhiệm để người đăng quang quảng bá hình ảnh đất nước, phụng sự cộng đồng và kiến tạo những giá trị tốt đẹp”, Trúc Linh chia sẻ.

Theo Trúc Linh, một hoa hậu cần hội tụ bốn tiêu chí của cuộc thi là nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Khi đáp ứng được những tiêu chí này, người đẹp có thể lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam ở nhiều không gian khác nhau, không nhất thiết phải xuất hiện tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Cô cho rằng các diễn đàn văn hóa, học thuật cũng là nơi người đẹp có thể giới thiệu hình ảnh, bản lĩnh và những giá trị của phụ nữ Việt Nam.

“Việc đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế cũng là một cơ duyên. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tham gia. Nếu không, tôi không nghĩ đó là điều thiệt thòi cho bản thân”, Hoa hậu nói.

Trúc Linh cho biết trong mỗi ngày của nhiệm kỳ, cô đều cố gắng trau dồi, học hỏi để hoàn thành trách nhiệm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, người đẹp vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân để sống xứng đáng với danh hiệu được trao.

Hà Trúc Linh chỉ còn vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đồng quan điểm về trách nhiệm của người đăng quang hoa hậu, đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho biết Trúc Linh phải đáp ứng những tiêu chí của cuộc thi và thực hiện tốt vai trò sau khi nhận danh hiệu. Ngoài ra, Ban tổ chức vẫn nỗ lực tạo điều kiện để người đẹp tham gia các đấu trường quốc tế khi có cơ hội và cuộc thi phù hợp.

Theo đại diện Ban tổ chức, nhiệm kỳ của Hoa hậu Việt Nam 2024 kéo dài khoảng 18 tháng, được xem là ngắn nhất trong 19 kỳ tổ chức. Dù thời gian không dài, Hoa hậu và các Á hậu đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình.

Cũng tại họp báo, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ cô có nhiều cảm xúc khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ khép lại nhiệm kỳ. Người đẹp cho biết điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất là bài phát biểu cuối cùng trên sân khấu, trong đó cô muốn gửi lời tri ân đến khán giả và những người đã đồng hành trong suốt hành trình.

Nhắc lại cuộc thi năm 2024, Trúc Linh nhớ nhất việc đêm chung kết phải lùi lịch vì ảnh hưởng của bão lũ. Khi đó, điều khiến cô lo lắng không phải là lịch trình của cuộc thi mà là sự an toàn của những người tham gia dựng và bảo vệ sân khấu.

Người đẹp kể các thí sinh từng phải tập luyện tại một ngôi trường ở Huế do không thể tổng duyệt trên sân khấu chính thức. Ê-kíp tự vẽ sân khấu bằng phấn dưới nền trường để hình dung không gian trình diễn, rồi cùng tập luyện, ăn uống và sinh hoạt tại đó. Trúc Linh xem đây là kỷ niệm đặc biệt, gợi nhớ những ngày còn đi học.

Hành trình dự thi cũng đưa các thí sinh đến nhiều tỉnh, thành từ Nam ra Bắc. Có những buổi ghi hình kéo dài đến sáng, thậm chí các cô gái chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để nghỉ ngơi. Dù vất vả, Trúc Linh cho biết những chuyến đi giúp cô hiểu thêm về văn hóa, con người và đời sống ở các địa phương.

Sau cuộc thi, cô có thêm những người bạn, người chị em thân thiết. Các thí sinh vẫn giữ sự gắn bó, động viên nhau trong cuộc sống. Với Trúc Linh, đó là một trong những trải nghiệm ý nghĩa của Hoa hậu Việt Nam 2024.

Các thí sinh tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tối 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi tiếp tục đề cao bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Sau vòng Chung khảo ngày 10/10, từ 53 thí sinh, Ban Giám khảo đã chọn 25 gương mặt vào vòng Chung kết toàn quốc. Các thí sinh sẽ trải qua những phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử để tìm ra người kế nhiệm danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.