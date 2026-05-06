Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu chấp nhận thí sinh thẩm mỹ 30%

Ngày 6/5, cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026 khởi động tại Bắc Ninh.

Tại sự kiện công bố, bà Thái Thị Lan Hương - Trưởng Ban tổ chức - cho biết, cuộc thi không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể đơn thuần mà hướng đến hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại hội tụ tri thức, hiểu biết văn hóa và bản lĩnh hội nhập quốc tế.

Điểm đáng chú ý là Ban tổ chức sẽ chấp nhận thí sinh có can thiệp thẩm mỹ ở mức khoảng 30%. Bà Hương giải thích đây là sự cởi mở nhằm giúp thí sinh tự tin hơn trong bối cảnh công nghệ làm đẹp phát triển, nhưng khẳng định đây không phải yếu tố cốt lõi để đánh giá.

Thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

“Điểm khác biệt của cuộc thi không nằm ở ngoại hình đơn thuần mà ở chiều sâu văn hóa. Chúng tôi tìm kiếm những thí sinh có tri thức, có hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc và ý thức gìn giữ các giá trị di sản", bà Hương cho hay.

Với chủ đề “Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai”, cuộc thi đặt văn hóa làm nền tảng cốt lõi. Hành trình của thí sinh sẽ không chỉ dừng ở các phần thi trình diễn mà còn gắn liền với trải nghiệm thực tế tại di tích, làng nghề, không gian văn hóa và các hoạt động cộng đồng. Ban tổ chức tin rằng cách tiếp cận này sẽ giúp thí sinh được sống trong môi trường văn hóa, từ đó hình thành nhận thức và khả năng lan tỏa giá trị một cách tự nhiên.

Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài, độ tuổi từ 18 đến 30. Ngoài ngoại hình và tài năng, thí sinh được kỳ vọng có hiểu biết sâu sắc về văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa địa phương.

Các vòng thi bao gồm trình diễn áo dài, trang phục truyền thống, dạ hội, tài năng, thuyết trình và ứng xử. Phần thể hiện hiểu biết về lịch sử, văn hóa được xem là tiêu chí quan trọng, tạo dấu ấn riêng cho cuộc thi.

Bắc Ninh được lựa chọn là nơi đăng cai vòng chung kết của cuộc thi. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 30/6, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Các vòng sơ khảo và bán kết sẽ tổ chức từ tháng 5, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến để mở rộng cơ hội cho thí sinh.

Hội đồng giám khảo quy tụ nhiều gương mặt uy tín như NSND Lê Tiến Thọ, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cùng các chuyên gia, học giả và nghệ sĩ.

Ban tổ chức kỳ vọng các gương mặt đạt giải sẽ tiếp tục đồng hành trong các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam, góp phần định hình hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.