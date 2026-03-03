Hoa hậu Tô Diệp Hà tái xuất trên sàn diễn, nhan sắc thăng hạng

Trên thảm đỏ, Lê Diệp Hà gây chú ý bởi thần thái rạng rỡ và nhan sắc được nhận xét ngày càng mặn mà sau thời gian vắng bóng trên sàn diễn. Cô diện thiết kế áo dài cổ yếm cách tân với chất liệu mềm mại, điểm xuyết họa tiết hoa sen thêu chỉ vàng, tôn lên vẻ dịu dàng mà vẫn toát lên sự sang trọng.

Trong phần trình diễn mở màn họp báo, Tô Diệp Hà khoác lên mình bộ áo dài mang hình ảnh chợ Bến Thành - biểu tượng quen thuộc của TPHCM. Thiết kế gây ấn tượng với họa tiết vảy cá xếp dọc thân áo, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, đồng thời tôn vóc dáng thanh thoát của người mặc.

Người đẹp trình diễn mở màn tại họp báo trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần 12 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gam màu ấm chuyển sắc nhẹ nhàng kết hợp kỹ thuật đính kết, đắp nổi giúp hình ảnh chợ Bến Thành nổi bật ở vị trí trung tâm, gợi nhắc ký ức về một thành phố giao thoa giữa truyền thống và nhịp sống hiện đại. Phần mấn đội đầu được xử lý tinh xảo, hoàn thiện tổng thể trang phục.

Tô Diệp Hà chia sẻ, cô đặc biệt yêu thích thiết kế này vì truyền tải hình ảnh người phụ nữ thanh lịch và giàu năng lượng - phong cách mà cô theo đuổi trong nhiều năm qua.

Cô cũng bày tỏ niềm vinh dự khi hai năm liên tiếp đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TPHCM. Nếu năm trước cô tham gia với vai trò người mẫu trình diễn trong khuôn khổ sự kiện, thì năm nay, ngoài tư cách khách mời, cô còn đảm nhận phần trình diễn quan trọng tại họp báo.

Hoa hậu Tô Diệp Hà có ý định Nam tiến, phát triển sự nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù đã khá lâu không sải bước trên sàn catwalk vì bận rộn với các dự án cá nhân, Tô Diệp Hà vẫn cho thấy phong thái tự tin cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

Người đẹp cho biết cô luôn ưu tiên áo dài trong những dịp quan trọng và cảm thấy hạnh phúc khi ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục truyền thống trong đời sống thường ngày.

“Với tôi, áo dài là hình ảnh đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Tôi hy vọng mình có thể góp một phần nhỏ để giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa”, cô chia sẻ.

Tô Diệp Hà được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói thêm về kế hoạch sắp tới, Tô Diệp Hà cho biết cô ấp ủ nhiều dự định mới. Trước đây, người đẹp thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TPHCM để phục vụ công việc. Thời gian tới, cô dự định Nam tiến để tập trung phát triển sự nghiệp lâu dài.