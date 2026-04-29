Hoa hậu Tô Diệp Hà diện áo dài, xúc động khi lần đầu đến Bảo tàng TPHCM

Thời gian qua, Hoa hậu Tô Diệp Hà liên tục di chuyển giữa Hà Nội và TPHCM để phục vụ cho lịch trình công việc. Lần này, có dịp vào TPHCM đúng dịp đại lễ 30/4, người đẹp tranh thủ thực hiện bộ ảnh áo dài tại Bảo tàng TPHCM như một cách lưu giữ kỷ niệm những ngày đẹp nhất tháng 4.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Diệp Hà có dịp tham quan và chụp ảnh tại Bảo tàng TPHCM - một trong những công trình cổ kính bậc nhất TPHCM. Nơi đây hiện là điểm tham quan, chụp ảnh quen thuộc của du khách và giới trẻ.

Chọn tà áo dài đỏ mang phom dáng truyền thống, Tô Diệp Hà khoe sắc vóc, thần thái rạng rỡ, thu hút sự chú ý của khách tham quan. Nguời đẹp khéo léo chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, tóc thả dài tự nhiên, mang đến hình ảnh dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.

Hoa hậu Tô Diệp Hà diện áo dài đỏ chụp ảnh tại Bảo tàng TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tô Diệp Hà cho biết cô rất yêu áo dài và thường xuyên chọn trang phục truyền thống này khi xuất hiện trước công chúng trong những dịp phù hợp. Người đẹp đã có hai năm liên tiếp đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TPHCM trong vai trò người mẫu trình diễn, khách mời… Lần này cô muốn chọn áo dài để thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm trong dịp đặc biệt của tháng 4.

“Tôi nghĩ rằng lan tỏa nét đẹp văn hóa cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước. Tôi rất yêu tà áo dài Việt Nam. Với tôi, đây không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng rất đẹp của văn hóa dân tộc”, Tô Diệp Hà bày tỏ.

Tô Diệp Hà xúc động khi lần đầu đến Bảo tàng TPHCM - một trong những công trình cổ kính bậc nhất TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ thêm về kế hoạch trong kỳ nghỉ lễ của mình, Hoa hậu cho biết cô quyết định không nhận thêm công việc để dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình sau những tất bật từ đầu năm đến nay.

“Tôi muốn nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho lịch trình nửa cuối năm. Bên cạnh đó, tôi cũng dành riêng cho bản thân chút thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng cuộc sống. Khi lòng mình an yên, bản thân sẽ có nhiều năng lượng tích cực để hoàn thành công việc một cách trơn tru”, Tô Diệp Hà nói.

Nhan sắc của Tô Diệp Hà ở tuổi 30 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đẹp bày tỏ, với cô, được làm việc và cống hiến hết mình là niềm vui. Cô cũng luôn tự nhắc nhở bản thân cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày.