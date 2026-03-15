Hoa hậu Thanh Thủy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hào hứng trong ngày bầu cử

Sáng 15/3, hơn 5.000 khu vực bỏ phiếu tại TPHCM đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với 9,7 triệu cử tri TPHCM trong "ngày hội non sông", nhiều nghệ sĩ cũng có mặt tại các khu vực bầu cử để thực hiện quyền công dân trong không khí phấn khởi, nghiêm túc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh có mặt ở khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Bến Thành từ sáng sớm.

"Tôi đi bầu cử cùng ba. Tôi cũng như mọi cử tri, cầm lá phiếu trên tay với tâm trạng háo hức. Các cô chú, anh chị tại phường hướng dẫn cử tri tận tình, chi tiết. Quy trình diễn ra trật tự, bảo đảm dân chủ, công khai", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Hoa hậu Huỳnh Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân mặc trang phục lịch sự, đến điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Gia Định.

Thanh Thủy chia sẻ niềm hân hoan khi tự tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình: "Mỗi lá phiếu là sự lựa chọn và niềm tin của cử tri, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước để chọn ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân".

Ca sĩ Duyên Quỳnh mặc áo dài trang trọng trong "ngày hội non sông". Có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 27 tại phường Thạnh Mỹ Tây, cô bất ngờ khi nghe bài hát của mình được phát trên loa. "Vào sảnh nghe được bài mình hát, tôi thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc. Chỉ mong góp được chút gì đó để lan tỏa không khí của ngày hội non sông", ca sĩ nói.

Nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ hình ảnh đi bầu cử và nhắn nhủ: "Cả nhà ơi, đi bầu cử nhé. Chúc mừng ngày bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Chúc các vị lãnh đạo mạnh khoẻ, chúc các cử tri vui khoẻ và hạnh phúc, thành công rực rỡ".

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham gia bầu cử tại khu vực số 16 trên địa bàn phường Bình Phú. Cô tự hào khi thực hiện quyền công dân: "Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi gắm vào tương lai. Cả nhà mình cùng đi bầu cử để lan tỏa tinh thần đoàn kết nhé".

MC Nguyên Khang cho biết, từ 6h30 sáng, anh đã có mặt ở địa điểm bầu cử.

Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Kiều Duy và Nam vương Phạm Tuấn Ngọc đọc hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 9.

NSND Mỹ Uyên có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 14 của đơn vị bầu cử số 4. Nữ nghệ sĩ cho biết, chị đã bỏ phiếu bầu cử nhiều nhiệm kỳ, nhưng đây là lần mang lại cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Với nghệ sĩ Mỹ Uyên, mỗi lá phiếu là sự lựa chọn những ứng cử viên tài đức đại diện cho tiếng nói của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp, mang theo bao kỳ vọng của người dân về những đổi thay phát triển cho thành phố và đất nước.

Ca sĩ Phương Thanh phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong buổi bầu cử.

NSƯT Kim Tuyến khoe thẻ cử tri và chia sẻ: "Mỗi lá phiếu của chúng ta sẽ thể hiện quyền và trách nhiệm công dân, đồng thời đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước trong tương lai. Mọi người đừng bỏ lỡ ngày hội non sông ý nghĩa này nhé".

Ảnh: Facebook nhân vật