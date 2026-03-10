Hoa hậu Sinh Viên 2025 hé lộ cuộc sống tại Hà Nội, tăng 4kg sau đăng quang

Hoàng Ngọc Như quê ở Thanh Hóa, sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Cô nhận được sự quan tâm của khán giả khi giành chiến thắng tại Hoa hậu Sinh Viên Việt Nam 2025 - cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên quy mô lớn. Người đẹp gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao 1,72m cùng nhan sắc trong trẻo.

Thử sức thi hoa hậu ngay sau khi tốt nghiệp Kế toán của Trường Đại học công nghiệp TPHCM, Hoàng Ngọc Như cho biết cô không ngờ mình giành được vương miện. Để hoàn thành trách nhiệm của một tân hoa hậu, người đẹp chấp nhận xa gia đình để ra Hà Nội hoạt động.

Hoàng Ngọc Như sau 4 tháng từ khi đăng quang Hoa hậu Sinh Viên Việt Nam 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lần đầu sống xa gia đình, người đẹp xứ Thanh cho biết cô học cách tự lập và làm tất cả mọi thứ. Cô cũng bắt đầu quen với nhịp sống mới tại Hà Nội và tăng 4kg do "hợp khẩu vị".

Từ khi đăng quang, đến dịp Tết Nguyên Đán, Hoàng Ngọc Như mới có thời gian về thăm quê nội tại Thanh Hóa. Người đẹp cho biết, họ hàng rất vui và tự hào với thành tích mà cô đã đạt được.

Nhan sắc đời thường trong trẻo của Hoàng Ngọc Như (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bốn tháng sau đăng quang, Hoàng Ngọc Như được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Sinh Viên Việt Nam 2025 khoe vẻ đẹp ngọt ngào và trong sáng. Người đẹp tiết lộ, cô giữ gìn sắc vóc với chế độ ăn khoa học cùng việc luyện tập thể thao đều đặn.

Với chiều cao nổi bật, làn da trắng, Hoàng Ngọc Như được kỳ vọng sẽ chinh phục những cuộc thi sắc đẹp lớn trong tương lai. Về việc này, người đẹp cho biết cô vẫn đang tích cực tập luyện để đón nhận những cơ hội mới.

Hoàng Ngọc Như được kỳ vọng tiếp tục chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, cô vẫn chăm chỉ đọc sách và học thêm tiếng Anh để hoàn thiện bản thân. Người đẹp mong muốn không chỉ hoàn thiện về sắc vóc mà còn phải thể hiện được vốn tri thức của Hoa hậu Sinh viên Việt Nam đương nhiệm.