Hoa hậu Phương Linh hiếm hoi nhắc về mẹ, lan tỏa thông điệp về sự vượt khó

Chương trình “Hành trình trái tim” diễn ra tại Trường Cao đẳng Lai Châu sáng 10/4 với sự tham gia của Hoa hậu Phương Linh, Hoa khôi Vũ Như Quỳnh và ca sĩ Thái Thùy Linh, thu hút đông đảo sinh viên tham dự.

Xuất hiện với vai trò diễn giả, Hoa hậu Phương Linh có những chia sẻ xúc động khi trực tiếp chứng kiến điều kiện sống còn nhiều khó khăn của người dân địa phương. Những trải nghiệm tại Lai Châu khiến cô nhớ đến câu chuyện của mẹ mình. Mẹ cô là người phụ nữ xuất thân từ vùng cao Cao Bằng, từng phải mất 2 ngày đường để đến trường.

Hoa hậu Phương Linh, xuất hiện tại chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Phương Linh, đó không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là khoảng cách về điều kiện sống, cơ hội và những giới hạn vô hình mà thế hệ trước phải vượt qua. Từ xuất phát điểm ấy, mẹ cô đã lựa chọn con đường học tập để từng bước thay đổi cuộc đời, từ đó tạo điều kiện cho các con tiếp cận với nhiều cơ hội hơn.

“Thế hệ của các bạn hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều, từ sách vở đến công cụ học tập và nguồn cảm hứng. Điều quan trọng là mình có đủ quyết tâm để đi đến cùng hay không”, Hoa hậu sinh năm 1999 chia sẻ.

Trong khi đó, người đẹp Vũ Như Quỳnh mang đến câu chuyện đời nhiều trăn trở. Cô cho biết mình lớn lên trong môi trường còn tồn tại tư tưởng "trọng nam khinh nữ", tuổi thơ gắn với những ký ức không trọn vẹn. “Tôi chỉ mong lớn thật nhanh để có thể đưa những người mình yêu thương ra khỏi cuộc sống đó”, cô kể.

Hoa hậu Phương Linh giao lưu với sinh viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ ở gia đình, Quỳnh còn đối diện với những tổn thương trong môi trường học đường, từ bạo lực đến sự chế giễu khi theo đuổi ước mơ người mẫu. Những lời nói mang tính định kiến từng khiến cô bị ám ảnh, nhưng cũng trở thành động lực để không bỏ cuộc.

Cô lựa chọn học ngoại ngữ để mở rộng cơ hội, kiên trì tham gia các cuộc thi sắc đẹp dù không phải lúc nào cũng đạt kết quả như mong đợi. “Tôi không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống và thay đổi cuộc đời mình”, Vũ Như Quỳnh chia sẻ.

Ca sĩ Thái Thùy Linh hát tặng sinh viên (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Thái Thùy Linh cũng mang đến câu chuyện về sự bền bỉ trong hành trình làm nghề. Cô cho biết từng thi vào Nhạc viện đến lần thứ ba mới trúng tuyển, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. “Đôi khi, kiên trì chỉ đơn giản là không dừng lại sau mỗi lần thất bại”, nữ ca sĩ nói.

Buổi giao lưu không chỉ là dịp gặp gỡ mà còn lan tỏa nhiều thông điệp tích cực về nghị lực vượt khó, truyền cảm hứng cho sinh viên đang học tập tại địa phương.

Lai Châu hiện vẫn là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn, với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Trường Cao đẳng Lai Châu, hơn 90% sinh viên đến từ các bản làng vùng sâu, vùng xa, nhiều em lần đầu rời gia đình để đi học, có em phải đi bộ hàng chục cây số đến lớp.