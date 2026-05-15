Hoa hậu Phan Thị Mơ đắt show giám khảo, nói lý do vẫn độc thân ở tuổi 36

Chiều 14/5, sự kiện công bố vương miện của cuộc thi Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026 diễn ra tại TPHCM. Trên thảm đỏ, Phan Thị Mơ gây chú ý khi diện bộ áo dài trắng cách điệu của nhà thiết kế ThyThu. Cô đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, cùng các giám khảo tìm ra người xứng đáng cho các danh hiệu trong cuộc thi.

Tại sự kiện, Phan Thị Mơ bày tỏ sự hào hứng khi các cuộc thi nhan sắc ngày càng nở rộ và các hoa hậu không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn ở nền tảng học vấn. Từng có kinh nghiệm “chinh chiến” quốc tế, Phan Thị Mơ cho rằng đây là yếu tố cần có để mỗi cô gái tự tin thể hiện mình.

Cô bày tỏ quan điểm: “Bản thân tôi cũng trau dồi mỗi ngày chứ không chọn giậm chân tại chỗ. Không chỉ hoa hậu mà các ngành nghề khác ai cũng cần phấn đấu, cố gắng mỗi ngày vì nếu không giỏi trong lĩnh vực của mình thì bản thân sẽ dễ bị đào thải”.

Phan Thị Mơ khoe nhan sắc rạng rỡ tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phan Thị Mơ khẳng định cô không áp lực trước sự xuất hiện ngày càng nhiều hoa hậu, á hậu. Theo cô, áp lực cạnh tranh càng cao càng giúp bản thân nỗ lực hoàn thiện mình.

Tám năm sau đăng quang, Phan Thị Mơ thấy mình trưởng thành hơn qua từng bài học, trải nghiệm mà bản thân có được. Hoa hậu chia sẻ thêm, cô thích mình ở hiện tại khi cố gắng nhìn nhận mọi thứ tích cực và bình thản đón nhận những điều bất như ý đến trong cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 tự hào vì bản thân trưởng thành, hướng đến việc bảo vệ sức khoẻ hơn.

Nói về nhan sắc, Phan Thị Mơ cho biết đó là thành quả của quá trình tập luyện khoa học, kết hợp cùng lối suy nghĩ lạc quan, tích cực. Cô tâm sự: “Tôi thích thể thao, ăn uống lành mạnh và cũng muốn lan tỏa điều này đến với mọi người. Tôi chọn lối sống xanh, uống nhiều nước và quan trọng nhất là giữ được tinh thần lạc quan, tích cực.

Trong cuộc sống sẽ không tránh được những vấn đề, nhưng mình phải kiểm soát được, đừng để bản thân rơi vào áp lực hay căng thẳng vì nó ảnh hưởng đến giấc ngủ, từ đó làm cho sức khỏe, sắc đẹp sa sút đi”.

Phan Thị Mơ đắt show làm giám khảo, chọn cuộc sống độc thân ở tuổi 36 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về việc cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống riêng, Phan Thị Mơ cho biết: “Đúng là tôi có nhiều công việc nhưng không đến mức tối tăm mặt mày. Tôi luôn chọn một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, tăng độ dẻo dai như tập gym, yoga hoặc pickleball để làm đẹp cho bản thân, tạo tiềm lực cho các hoạt động thể thao”.

Nhắc đến chuyện lập gia đình ở tuổi 36, Phan Thị Mơ bày tỏ: “Đó là cái duyên nên không phải muốn là được. Trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình vẫn chưa có duyên. Đôi khi ông trời cho mình tốt chuyện này, còn chuyện kia thì chưa trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên đại gia đình. Tôi mong một ngày sẽ tìm được nửa kia phù hợp nhưng cũng để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên”.