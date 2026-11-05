Tại show thời trang tóc Davines tối 4/11, Hoa hậu Ngọc Hân đảm nhận vị trí first face (mở màn) trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Hà Duy kết hợp cùng nhà tạo mẫu tóc Hùng Trần. Cô xuất hiện với mái tóc trắng được tạo phồng, phủ nhiều phụ kiện, kết hợp áo khoác voan ren hoa và chân váy hồng đính họa tiết. Tổng thể tạo hình gợi liên tưởng đến những bông tuyết đậu trên cánh hoa anh đào giữa mùa đông.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết cô có cảm giác như được trở lại tuổi 16, 17, thời điểm lần đầu bước lên sàn catwalk. Sau nhiều năm đảm nhận những vai trò khác trong cuộc sống, việc được hóa thân vào một nhân vật nghệ thuật, kể câu chuyện qua trang phục và tạo hình khiến cô tìm lại cảm xúc của những ngày đầu làm người mẫu.

“20 năm rồi, hóa ra mình vẫn yêu sàn diễn đến thế”, Ngọc Hân cảm thán.

Tạo hình tóc do nhà tạo mẫu Trần Hùng thực hiện mang đến cho Ngọc Hân trải nghiệm đặc biệt. Người đẹp kể, ngay khi được đội bộ tóc giả cầu kỳ với nhiều phụ kiện, cô đã cảm thấy hào hứng và linh cảm đây sẽ là buổi trình diễn đáng nhớ.

Dù bộ tóc khá nặng khiến việc di chuyển và tạo dáng không dễ dàng, Ngọc Hân vẫn thích thú với cảm giác được hóa thân thành một hình tượng khác.

Người đẹp cho biết, sau khi làm tóc, trang điểm, thử dáng và ngắm mình trước gương, chính cô cũng phải ngỡ ngàng. Khi Ngọc Hân gọi video về nhà, con trai cô cũng tháy lạ lẫm, suýt không nhận ra mẹ trong diện mạo mới mẻ này.

Điều khiến Ngọc Hân xúc động nhất là cảm giác khi bước ra sân khấu, nghe tiếng nhạc, cảm nhận ánh đèn và tiếng vỗ tay của khán giả. Cô nhận ra tình yêu dành cho sàn diễn vẫn còn nguyên vẹn sau 20 năm.

Không chỉ có màn biến hóa của Ngọc Hân, show thời trang tóc còn giới thiệu 4 bộ sưu tập với những cách tiếp cận khác nhau về nghệ thuật tạo mẫu tóc. Theo ông Phạm Vũ Tùng, Giám đốc Marketing Davines tại Việt Nam, xu hướng tóc trong nước ngày càng tiệm cận thế giới, chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật, điện ảnh và những sáng tạo đương đại.

Các nhà tạo mẫu chú trọng sự kết hợp giữa màu sắc, hình khối, ánh sáng và kết cấu để tạo nên diện mạo riêng. Những gam màu trầm sâu, màu rực rỡ, kiểu cắt tạo khối mạnh, tóc xoăn và các biến tấu về độ phồng, chuyển động cùng xuất hiện trên sân khấu.

Nhà tạo mẫu tóc Bùi Đức Thịnh, người có 20 năm kinh nghiệm, nhận định xu hướng năm 2026 có nhiều cảm hứng từ thập niên 1980. Những kiểu tóc ngắn phía trên, phần đuôi xoăn, tạo độ phồng và mềm mại, kết hợp các tông màu ấm như cam được dự báo sẽ gây chú ý.

Trong khi đó, nhà tạo mẫu tóc Chris Nguyễn nhận ý đến xu hướng retro kết hợp kỹ thuật tỉa layer và những lọn xoăn có chủ ý. Thay vì các sóng tóc đồng nhất, kiểu tóc mới tạo cảm giác có phần ngẫu hứng, với những đoạn cụp, vểnh và kết cấu không theo một chiều cố định.

Trong ảnh là những sáng tạo thuộc bộ sưu tập tóc "Infinite Harmony" kết hợp cùng với trang phục của nhà thiết kế Cường Đàm.

Với bộ sưu tập “Living canvas”, nhà tạo mẫu tóc Trần Hùng đưa những đường nét, màu sắc và hình ảnh thiên nhiên từ hội họa vào nghệ thuật tạo mẫu tóc. Mái tóc trở thành một “bức toan sống”, nơi các vệt màu, nét cọ và cảm hứng từ cỏ cây được chuyển hóa thành hình khối, kết cấu và phụ kiện.

Bộ sưu tập “Lumière” của Radio London lại tìm cảm hứng từ lịch sử điện ảnh, khai thác ánh sáng, màu sắc và bầu không khí của những thời kỳ khác nhau để phát triển các tạo hình đương đại. Bốn bộ sưu tập được kết nối bởi chủ đề “For a good life” (Vì cuộc sống tốt đẹp).

Theo ông Phạm Vũ Tùng, người tiêu dùng ngày càng có nhu cầu làm mới diện mạo, tìm kiếm nguồn năng lượng và cảm hứng trong công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, xu hướng chỉ nên được xem là gợi ý sáng tạo. Nhà tạo mẫu Bùi Đức Thịnh lưu ý người lựa chọn màu tóc cần cân nhắc tông da và sự cân bằng màu sắc; kiểu tóc cũng cần phù hợp với phong cách cá nhân thay vì áp dụng máy móc theo trào lưu.

Với những người thường xuyên nhuộm, uốn hoặc tạo kiểu, việc chăm sóc tóc cần được chú trọng. Nhà tạo mẫu Bùi Đức Thịnh khuyên nên sử dụng dầu gội và sản phẩm dưỡng phù hợp để hỗ trợ giữ màu. Các sản phẩm tạo kiểu cũng cần được lựa chọn theo tình trạng tóc và nhu cầu sử dụng.

Nhà tạo mẫu Chris Nguyễn cho rằng, việc chăm sóc cần được duy trì đều đặn, cảm nhận qua từng lần gội hoặc dưỡng tóc, thay vì kỳ vọng mái tóc thay đổi tức thì sau một lần sử dụng.