Hoa hậu Ngọc Hân giảm 15kg, nhan sắc rạng rỡ sau khi sinh

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, khi mang bầu cô nặng 72kg, hiện tại còn 57kg, gầy hơn so với trước khi có bầu. "Tôi đã giảm được 15kg trong vòng 9 tháng, người gầy hơn nên mặc gì cũng tự tin, đẹp hơn", Ngọc Hân nói.

Để đưa cân nặng về mức mong muốn, người đẹp sinh năm 1989 áp dụng nhịn ăn gián đoạn kết hợp chế độ ăn uống khoa học, giảm tinh bột và tăng cường rau xanh, giúp cơ thể nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ.

Ngọc Hân nói, từ khi có con, cô thấy mình trưởng thành, chín chắn hơn. Ông xã cũng hỗ trợ Ngọc Hân chăm sóc con. "Anh ấy dỗ con rất khéo, Pi (con trai Ngọc Hân - PV), quấn bố hơn mẹ", cô tâm sự.

Ngọc Hân cho biết, cô ít phải thức đêm vì con khá ngoan, được mẹ huấn luyện đi ngủ sớm, dậy sớm. Con trai của Ngọc Hân rất lanh lợi, hay cười, được khen giống cả bố và mẹ.

Là một người năng động nên sau khi sinh con, Ngọc Hân tham dự sự kiện từ rất sớm, góp phần làm nên thành công ở nhiều đêm diễn thời trang, chương trình văn hóa.

Gần 16 năm sau khi đăng quang, Ngọc Hân vẫn duy trì vẻ ngoài rạng rỡ, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Đứng giữa dàn người đẹp, cô vẫn được nhận ra với vẻ cá tính, hiện đại.

Từ khi đăng quang, Ngọc Hân luôn duy trì cuộc sống kín tiếng, không vướng scandal. Cô tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng các chương trình bảo vệ môi trường, đồng thời tích cực quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Chính sự bền bỉ này giúp người đẹp gốc Hà Nội trở thành một trong những hoa hậu giữ được thiện cảm lâu dài với công chúng.

Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 khi còn là sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Sau khi giành được ngôi vị Hoa hậu, cô lựa chọn con đường trở thành nhà thiết kế thời trang và sở hữu một thương hiệu áo dài. Năm 2022, Ngọc Hân kết hôn với doanh nhân Phú Đạt và sinh con đầu lòng vào tháng 8/2025.

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