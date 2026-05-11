Hoa hậu Mai Phương tuổi 27: Áp lực đồng trang lứa, thấy có lỗi với bố mẹ

"Nhiều lần tôi thấy có lỗi với bố mẹ"

Từ hoa hậu, lấn sân âm nhạc rồi chạm ngõ điện ảnh, Mai Phương có đang tự làm khó mình với quá nhiều vai trò ở tuổi 27?

- Chắc chắn là có khó khăn và thật sự rất khó. Tôi nghĩ bản thân cũng giống nhiều bạn trẻ đồng trang lứa ngoài kia, vẫn đang vừa học, vừa làm và loay hoay với đủ loại áp lực trong cuộc sống. Áp lực với tôi là làm sao cân bằng được mọi thứ, công việc, thời gian, vai trò và cả tâm lý của chính mình.

Điều khiến tôi áp lực nhất là cảm giác ngoài kia luôn có rất nhiều người giỏi hơn mình. Dù hiểu rằng mỗi người sẽ có một hành trình và tốc độ phát triển riêng, nhưng khi nhìn những bạn trẻ vừa tài năng, thông minh, vừa làm tốt nhiều thứ cùng lúc, tôi vẫn sẽ tự hỏi: “Tại sao họ làm được mà mình chưa làm được?”.

Còn áp lực về tài chính thì sao?

- Chắc chắn là có. Nhưng ở thời điểm này, tôi nghĩ ngoài việc cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày thì không còn cách nào khác. Tôi nghĩ áp lực tài chính ở độ tuổi này là điều khá bình thường. Đôi khi thấy người khác đi quá nhanh hoặc chạm tới thành công sớm, mình cũng có chút chạnh lòng và tự tạo áp lực cho bản thân. Nhưng rồi tôi nhận ra mỗi người đều có hành trình riêng. Cuối cùng, mọi áp lực vẫn quay về một điều, mình phải khiến bản thân tốt hơn để có thể đi đường dài với lựa chọn của mình.

Ở tuổi 27, nhiều người đã nghĩ đến chuyện ổn định và báo hiếu, Mai Phương có chạnh lòng vì mình chưa thể lo cho bố mẹ đủ đầy như mong muốn?

- Bố mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ những lựa chọn của tôi. Tất nhiên sẽ có áp lực, nhưng điều may mắn nhất là tôi chưa bao giờ phải đối diện với nó một mình, vì lúc nào gia đình cũng ở phía sau để cùng mình vượt qua.

Mẹ tôi thường nói, dù có chuyện gì thì gia đình vẫn sẽ luôn ở cạnh và cố gắng hỗ trợ tôi hết sức có thể. Chính điều đó đôi khi lại trở thành một áp lực rất đặc biệt, theo hướng tích cực hơn, khiến tôi luôn muốn cố gắng thành công sớm hơn để có thể báo hiếu cho bố mẹ.

Bố mẹ tôi đã lớn tuổi và có cuộc sống riêng ổn định. Nhiều lúc tôi thấy có lỗi vì bản thân chưa thể chăm lo cho gia đình nhiều như mong muốn. Nhưng bố mẹ lại rất tâm lý, luôn bảo tôi cứ tập trung học hỏi, chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân trước.

Giữa lúc sự nghiệp có nhiều ngã rẽ, Mai Phương có dành chỗ cho tình yêu?

- Tôi nghĩ nếu yêu đúng cách thì tình yêu có thể mang lại thêm cảm hứng và sự thăng hoa cho công việc nghệ thuật. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn giữ một ranh giới nhất định để bản thân không bị mất tập trung. Với tôi, chỉ cần mối quan hệ đó mang lại năng lượng tích cực và khiến mình cảm thấy vui vẻ là đủ.

Tôi cũng muốn giữ sự riêng tư nhất định cho chuyện tình cảm. Một phần để bản thân tập trung hơn cho công việc, phần khác để mọi người không bị cuốn quá nhiều vào những thông tin đời tư. Tôi nghĩ ai cũng cần có một khoảng riêng cho cảm xúc và cuộc sống cá nhân.

Nhiều khán giả tò mò về mối quan hệ của Mai Phương với Bảo Ngọc và Phương Nhi. Sau 4 năm từ khi đăng quang, top 3 Miss World Vietnam 2022 có còn giữ được sự gắn kết?

- Mọi người hay tò mò vậy thôi, chứ mối quan hệ của ba chị em vẫn rất thoải mái và vui vẻ. Chúng tôi vẫn liên lạc bình thường, như hôm 21/4 vừa rồi là sinh nhật Phương Nhi thì tôi cũng nhắn tin chúc mừng.

Hiện tại ai cũng có công việc và định hướng riêng. Bảo Ngọc cũng đang bận rộn với những kế hoạch cá nhân nên cả ba hiếm khi có dịp gặp gỡ hay đi chơi cùng nhau. Với lại, chúng tôi cũng hơi ngại khi xuất hiện ở nơi đông người.

Tôi nghĩ tình bạn không nhất thiết phải thường xuyên thể hiện trước công chúng mới gọi là thân. Top 3 Miss World Vietnam 2022 có một kiểu gắn kết khá đặc biệt, âm thầm nhưng vẫn luôn dõi theo và ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Khi nhìn lại hành trình những năm qua, Mai Phương có bao giờ thấy mình đi sai đường?

- Tôi không nghĩ mình đi sai đường. Trong suốt hành trình này, tôi vẫn cảm thấy bản thân đang đi theo một dòng chảy khá tự nhiên. Cảm giác chênh vênh thì chắc chắn có, vì ai rồi cũng sẽ trải qua những giai đoạn mất phương hướng hoặc tự hoài nghi chính mình.

Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm nhận mọi thứ hơi "chững lại", như thể mình đang đi chậm hơn trước một chút. Nhưng thay vì lo lắng, tôi nghĩ đó có thể là khoảng lặng cần thiết để tích lũy năng lượng cho một bước tiến xa hơn, khi bản thân đã đủ vững vàng và sẵn sàng.

Và đúng lúc tôi cảm thấy mình hơi “khựng” lại, bộ phim Trùm Sò xuất hiện như một điểm sáng của năm 2026. Nó khiến tôi nhận ra rằng dù khó khăn vẫn luôn hiện hữu, chỉ cần mình tiếp tục bước đi thì sẽ luôn có thêm cánh cửa mới mở ra phía trước.

Hoa hậu, ca sĩ hay diễn viên?

Quá trình Mai Phương chạm ngõ điện ảnh với phim Trùm Sò diễn ra như thế nào?

- Tôi nghĩ vai diễn trong Trùm Sò đến với mình như một cái duyên hơn là một kế hoạch từ trước. Khi tham gia casting (thử vai), tôi gần như chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Tôi chỉ đến gặp trò chuyện đạo diễn Đức Thịnh rồi được anh cho thử một vài phân cảnh nhỏ. Nhưng chính trải nghiệm đó lại khiến tôi muốn học hỏi nhiều hơn với điện ảnh.

Thật ra tôi bước vào lĩnh vực này gần như từ con số 0. Với âm nhạc, tôi còn có chút nền tảng, còn diễn xuất thì mọi thứ đều mới hoàn toàn, từ cách biểu đạt cảm xúc, ánh mắt đến cử chỉ của nhân vật. Vì vậy trong suốt quá trình quay phim, tôi luôn cố gắng tập trung tối đa và không ngại đặt câu hỏi để học thêm từ đạo diễn cũng như các anh chị diễn viên xung quanh.

Được biết đến với danh xưng hoa hậu, rồi lấn sân ca hát và giờ là điện ảnh, Mai Phương có ngại bị nói “đứng núi này trông núi nọ”?

- Nếu đã gọi là đam mê thì chắc chắn không thể là nhất thời. Tôi biết sẽ có những ý kiến cho rằng mình đang làm quá nhiều thứ cùng lúc, kiểu như chưa xong việc này đã chuyển sang việc khác. Nhưng tôi nghĩ đó là con đường mình lựa chọn. Mỗi cơ hội đến đều đáng để nắm bắt, kể cả khi đi kèm với áp lực hay khó khăn.

Tôi không muốn tự giới hạn bản thân quá sớm, vì mỗi trải nghiệm đều cho mình thêm một góc nhìn và giúp mình trưởng thành hơn trong hành trình làm nghề.

Chuyện người đẹp đóng phim thường đi kèm những hoài nghi, Mai Phương đối diện với điều đó như thế nào?

- Điều đầu tiên tôi phải làm là nói chuyện với chính mình. Tôi cũng tự hỏi bản thân: “Liệu mình có làm được không?”. Nhưng sau buổi casting và khi nhận được lời mời hợp tác, tôi quyết định mình phải làm cho được.

Càng làm việc trên phim trường, tôi càng nhận ra mình sai rất nhiều, nhưng cũng học được rất nhiều từ chính những sai sót đó. Mỗi ngày tôi chỉ cố gắng tốt hơn một chút so với ngày hôm trước. Dần dần, tôi không còn quá sợ sai hay để những hoài nghi về bản thân chi phối nữa.

Tôi nghĩ đôi khi cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là cứ lao vào làm và học từ trải nghiệm thực tế. Nếu Mai Phương của vài tháng trước vẫn còn quá hoài nghi bản thân thì có lẽ đã không có cơ hội xuất hiện trong Trùm Sò.

Bước vào điện ảnh nối gót Tiểu Vy hay Thiên Ân, Mai Phương có áp lực chuyện bị đặt lên bàn cân so sánh?

- Tôi nghĩ chuyện so sánh là điều khó tránh khỏi, không chỉ trong điện ảnh mà ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy. Quan trọng là mình nhìn nhận những điều đó theo hướng nào. Tôi từng đi xem phim Thiên Ân đóng và khóc trước diễn xuất của bạn. Tôi thấy các bạn làm rất tốt và bản thân cũng học được nhiều điều từ đó.

Khi nghe những ý kiến so sánh, tôi thường nhìn vào điều tích cực phía sau, như một người được khen ở điểm nào, cách thể hiện của mỗi người khác nhau ra sao… Đó đều là những điều mình có thể quan sát để học hỏi thêm cho bản thân.

Còn nếu sự so sánh chỉ nhằm tạo tranh cãi thì tôi nghĩ khán giả bây giờ đủ tinh tế để nhận ra. Với tôi, thay vì quá bận tâm chuyện bị đặt lên bàn cân, tôi tập trung làm tốt phần việc của mình hơn.

Sau Trùm Sò, Mai Phương có nghĩ đến chuyện đi đường dài với điện ảnh?

- Hiện tại tôi vẫn tập trung nhiều hơn cho âm nhạc. Nhưng nếu trong tương lai có một cơ hội phù hợp với lịch trình, định hướng cá nhân và tôi cảm thấy bản thân đủ khả năng đáp ứng cho vai diễn đó thì chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại thử sức thêm.

Sau trải nghiệm đầu tiên với điện ảnh, tôi nghĩ nếu có thêm cơ hội, mình sẽ bước vào với sự chuẩn bị kỹ càng và tâm thế vững vàng hơn để làm tốt hơn ở những dự án tiếp theo.

Mang theo danh hiệu hoa hậu để bước vào âm nhạc, nhưng đến hiện tại Mai Phương vẫn chưa tạo được sự bùng nổ. Bạn có sốt ruột với chính mình?

- Tôi vẫn xem album ra mắt A Beautiful Mess của mình là một cột mốc chỉn chu, ít nhiều đã hoàn thành được sứ mệnh của nó, giúp Mai Phương định hình hình ảnh mới và giới thiệu màu sắc âm nhạc mà bản thân theo đuổi đến khán giả.

Còn chuyện độ lan tỏa hay mức độ phù hợp với thị trường thì đó vẫn là điều tôi và ê-kíp phải tiếp tục nghiên cứu mỗi ngày. Tôi luôn nghĩ làm sao để âm nhạc của mình có thể chạm đến nhiều khán giả hơn, không chỉ trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.

Tôi nghĩ trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng luôn có sự cạnh tranh. Nhưng thay vì chỉ nhìn vào những điều chưa đạt được, tôi học cách nhìn lại những giá trị mà mình đã có. Nếu chỉ nhìn lên, mình sẽ luôn thấy bản thân chưa bằng ai. Nhưng khi nhìn đa chiều hơn, tôi nhận ra mình cũng đã đi được một chặng đường và vẫn đang tiến về phía trước.

Làm việc trong cùng công ty với Phương Mỹ Chi, Mai Phương có cảm thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn?

- Chi cũng rất bận rộn với công việc riêng, nhưng trong mắt tôi, Chi là một người em dễ thương, thân thiện và luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Giữa tôi và Chi chưa có quá nhiều những cuộc trò chuyện sâu về nghề, vì tôi nghĩ có những điều mình phải tự trải qua thì mới thật sự hiểu được.

Nhìn hành trình của Chi, tôi thấy đó là cả một chặng đường dài với nhiều nỗ lực để có được vị trí hôm nay. Tôi không nghĩ mình có thể lập tức được như Chi, khi bản thân chỉ mới bước vào âm nhạc khoảng một năm và vẫn là một tân binh. Thay vì so sánh, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc hôm nay mình có tiến bộ hơn hôm qua hay không.

Đi qua nhiều vai trò khác nhau, Mai Phương mong khán giả nhớ đến mình với danh xưng hoa hậu, ca sĩ hay diễn viên?

- Tôi không quá đặt nặng chuyện phải được công nhận bằng một danh xưng cụ thể nào, vì tôi hiểu bản thân vẫn còn phải học hỏi và trau dồi rất nhiều. Hiện tại tôi vẫn ưu tiên cho âm nhạc, còn với những vai trò khác, tôi nghĩ mình vẫn đang trong quá trình tích lũy và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Nếu bây giờ ai hỏi nên gọi tôi là gì, chắc tôi xin phép mọi người cứ gọi là Mai Phương thôi. Với tôi, như vậy đã là một sự yêu thương và cũng là động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng.

Cảm ơn những chia sẻ của Mai Phương!