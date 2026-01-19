Hoa hậu Lý Thu Thảo lộ diện sau gần 30 năm, hé lộ của Đoan Trường gây chú ý

Gần đây, Hoa hậu Lý Thu Thảo nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi hội ngộ ca sĩ Đoan Trường tại Trung Quốc. Đây là lần hiếm hoi người đẹp xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng.

Hoa hậu Lý Thu Thảo và ca sĩ Đoan Trường trong chuyến du lịch Trung Quốc gần đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên trang cá nhân của ca sĩ Đoan Trường, loạt hình ảnh chụp chung với Lý Thu Thảo gây chú ý. Một số nghệ sĩ như Hiền Mai, Việt Trinh, Hồng Vân... bày tỏ bất ngờ khi Lý Thu Thảo tái xuất. Khán giả cũng khen ngợi Lý Thu Thảo có ngoại hình rạng rỡ tuổi trung niên, đồng thời thích thú trước cuộc gặp gỡ tình cờ của Đoan Trường và Hoa hậu TPHCM 1989.

Hình ảnh Lý Thu Thảo hiếm hoi xuất hiện khiến khán giả bất ngờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Đoan Trường cho biết anh rất vui khi gặp lại người bạn cũ sau hơn 30 năm.

"Ngày xưa, tôi và Lý Thu Thảo học chung trường cấp 3 Lê Quý Đôn ở TPHCM. Năm 1995, khi tôi làm việc tại Nga, tôi tham gia một số chương trình âm nhạc, cùng ban tổ chức mời nghệ sĩ Việt Nam sang giao lưu, trong đó có Lý Thu Thảo. Bẵng đi một thời gian, năm 1999 Lý Thu Thảo định cư ở Mỹ, ít trở về nước.

Đến tận đầu năm nay, tôi mới tình cờ gặp lại Thảo trong chuyến bay cùng đoàn du lịch ở Trung Quốc. Gặp lại sau 30 năm, anh em chúng tôi vỡ òa xúc động. Chúng tôi ôn lại nhiều kỷ niệm thời xưa, xem lại những bức ảnh cũ. Lý Thu Thảo ngạc nhiên khi tôi vẫn còn giữ những bức ảnh chụp chung đến bây giờ", ca sĩ Đoan Trường chia sẻ.

Đoan Trường và Lý Thu Thảo trong buổi biểu diễn nghệ thuật tại Nga năm 1995 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Đoan Trường cho biết thêm, trong mắt anh, Lý Thu Thảo là người dễ mến, hiền lành, hoạt ngôn.

Nhớ lại kỷ niệm tại Nga năm 1995, nam ca sĩ nói Lý Thu Thảo tham gia biểu diễn áo dài, trang phục dạ hội. Anh bất ngờ khi cô có thể hát live, múa, catwalk rất chuyên nghiệp. Lần đó, Lý Thu Thảo cũng tặng Đoan Trường bộ áo dài khăn đóng mang từ Việt Nam sang khiến nam ca sĩ xúc động.

Ở tuổi ngũ tuần, Lý Thu Thảo vẫn giữ ngoại hình rạng rỡ, trẻ trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hội ngộ tình cờ sau 30 năm tại chuyến du lịch Trung Quốc, Đoan Trường và Lý Thu Thảo khám phá cảnh đẹp, chụp hình tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở thành phố Thanh Đảo và tỉnh Sơn Đông.

Đoan Trường đảm nhận thêm “nhiệm vụ” phiên dịch, trả giá, giới thiệu văn hóa ẩm thực cho người bạn. Hai nghệ sĩ đi chợ truyền thống, mua bao lì xì, câu đối, dây đèn, tranh dán mang về trang trí nhà cửa nhân dịp Tết Bính Ngọ. Lý Thu Thảo bật mí thêm với Đoan Trường rằng năm nay cô sẽ ăn Tết ở Việt Nam.

"Lý Thu Thảo là người kín tiếng về đời tư. Ba thập kỷ qua, số lần cô ấy về Việt Nam rất ít ỏi. Tôi cũng không tiện hỏi kỹ về cuộc sống hiện tại của Lý Thu Thảo, chỉ biết rằng bạn hiện sống cùng gia đình tại Mỹ. Gặp lại người bạn cũ và thấy bạn khỏe mạnh, rạng rỡ là tôi vui mừng rồi", Đoan Trường cho hay.