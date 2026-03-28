Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Cẩm Ly lan tỏa ý thức trách nhiệm trong thời đại số

Ngày 28/3, lễ phát động cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội và TPHCM. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Cuộc thi nhằm lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp, sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (CAND) nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng, sự phối hợp nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên mới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, không gian mạng gia tăng là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến.

Nghi thức phát động cuộc thi trong buổi lễ ở TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Tham dự chương trình tại hai điểm cầu có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lực lượng Công an nhân dân, các cơ sở giáo dục cùng đông đảo học sinh, sinh viên, nghệ sĩ.

Tại đầu cầu TPHCM, lễ phát động có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như: Đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Ngô Quang Hải, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á vương Nam vương Thế giới Phạm Tuấn Ngọc, Á hậu Đỗ Cẩm Ly, ca sĩ Hoàng Hải, ca sĩ Erik...

Hoa hậu Kiều Duy cho biết cô rất tự hào khi đồng hành cùng cuộc thi. Á hậu Đỗ Cẩm Ly cũng bày tỏ sự tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam vốn nhạy bén với thông tin, công nghệ và việc quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Đặc biệt, các nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng nhấn mạnh ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay.

Đại tá Từ Thị Thu Hòa phát biểu (Ảnh: Ban tổ chức).

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, cuộc thi kỳ vọng mỗi tác phẩm không chỉ mang tính sáng tạo mà còn là một thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh và lan tỏa trách nhiệm công dân trong xã hội số.

Tại lễ phát động ở TPHCM, Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, nhấn mạnh, ban tổ chức mong muốn được lắng nghe những góc nhìn mới mẻ, những "hiến kế" thông minh từ thế hệ trẻ.

"Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo môi trường để các sinh viên thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo trong nhận thức các vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ sự bình yên của tổ quốc; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần yêu nước, ý thức công dân trong cộng đồng", Đại tá Từ Thị Thu Hòa nói.

Á hậu Cẩm Ly, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Phương Anh, Nam vương Tuấn Ngọc tham dự chương trình tại TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuộc thi sáng tạo video "Tổ quốc bình yên" dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường CAND, cũng như cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng công an. Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng: Sơ loại, sơ kết và chung kết. Đêm gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Hà Nội.