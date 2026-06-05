Hoa hậu Hương Giang, Steven Nguyễn và 50 nghệ sĩ quảng bá du lịch TPHCM

Chương trình truyền hình thực tế Wow Ho Chi Minh City vừa có buổi ra mắt tại TPHCM với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tham gia chương trình: Diễn viên Steven Nguyễn, diễn viên Khả Như, Hoa hậu Khánh Vân... cùng các khách mời như NSƯT Kim Tuyến, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, đạo diễn Huỳnh Lập, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, ca sĩ Lohan, Tiêu Minh Phụng...

Vừa trở về sau thành tích Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng vẫn đến dự sự kiện. Cô cho biết đây là một dự án ý nghĩa nên muốn tới ủng hộ.

"Cuối tháng này, tôi ấp ủ làm buổi họp mặt người hâm mộ, mời nhiều bạn bè quốc tế sang TPHCM tham dự nên hy vọng có thể kết hợp để giới thiệu cho mọi người những điều tuyệt đẹp của thành phố, trong đó phải trải nghiệm dịch vụ gội đầu vì không ở đâu gội đầu thích bằng ở TPHCM", người đẹp chia sẻ.

Đạo diễn Trần Thành Trung (giữa) và dàn nghệ sĩ tham gia chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Diễn viên Steven Nguyễn dù đang bận quay phim ở miền Bắc vẫn bay về TPHCM dự buổi ra mắt rồi lập tức trở ra để tiếp tục công việc. Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hãnh diện và may mắn khi được tham gia chương trình. Nhờ chương trình, tôi đã được phổ cập rất nhiều kiến thức".

Wow Ho Chi Minh City gồm 20 tập, mỗi tập được thiết kế như một chuyến trải nghiệm, khám phá văn hoá - du lịch TPHCM với hướng dẫn viên và khách mời đều là những người nổi tiếng.

Năm hướng dẫn viên chính thức của chương trình gồm diễn viên Khả Như, ca sĩ Ái Phương, Hoa hậu Khánh Vân, diễn viên Steven Nguyễn và nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40.

Mỗi hướng dẫn viên sẽ cùng các khách mời là người nổi tiếng tham gia khám phá các điểm đến - công trình đặc trưng mang tính biểu tượng của thành phố. Đặc biệt, khách mời sẽ có dịp di chuyển bằng nhiều phương tiện tại TPHCM.

Hoa hậu Hương Giang dù bận rộn vẫn dành thời gian dự ra mắt chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Hoa hậu Khánh Vân không giấu được sự tự hào khi sinh ra và lớn lên ở TPHCM. Cô cho biết rất vui khi được đồng hành với chương trình và có thêm nhiều cơ hội để hiểu hơn về thành phố.

Diễn viên Khả Như thì tiết lộ cô mê dạo quanh thành phố bằng xe máy và đã được trải nghiệm điều đó trong chương trình. Với cô, đây còn là món quà tặng cho những người con lẫn những người chọn TPHCM để lập nghiệp.

Đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung chia sẻ: "Qua chương trình, chúng tôi sẽ kể một câu chuyện về TPHCM năng động, mới mẻ, hiện đại nhưng cũng đầy chiều sâu văn hoá. Chúng tôi hy vọng những thước phim này sẽ thể hiện chân thực nhất một góc nhìn khác và hấp dẫn về TPHCM mang hơi thở của năm 2026".

Chương trình được phát sóng vào lúc 21h thứ sáu và 22h chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 5/6 trên kênh HTV7.