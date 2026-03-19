Hoa hậu Hoàng Y Nhung sống chậm sau cú sốc mất hàng tỷ đồng

Trước biến cố, Hoàng Y Nhung từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát, sáng tác đến kinh doanh. Tuy nhiên, việc thua lỗ nặng nề trong đầu tư đã đẩy cô vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, phải điều trị tâm lý và tạm rời xa showbiz.

Hoa hậu Hoàng Y Nhung sống chậm sau biến cố mất tiền tỷ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thay vì tiếp tục theo đuổi hào quang, cô rời đô thị, chuyển đến Măng Đen (Kon Tum) để "tái thiết" bản thân. Tại đây, nữ ca sĩ sống tối giản, tích cực tham gia thiện nguyện và sáng tác những ca khúc mang màu sắc chiêm nghiệm. Cha mẹ và em trai của cô cũng dần tìm hiểu Phật pháp, thực hành lối sống chậm.

Hành trình để lại dấu ấn sâu đậm nhất với Hoàng Y Nhung lại là chuyến hành hương về Ấn Độ - vùng đất gắn liền với cuộc đời Đức Phật. Đây là cột mốc đặc biệt khi cô cùng cha mẹ và em trai lần đầu tiên đồng hành trong một hành trình tâm linh.

Khoảnh khắc đứng trước cội Bồ Đề, giữa không gian linh thiêng, cô gọi đó là "một trong những hạnh phúc lớn nhất đời mình". Đáng chú ý, ngày có mặt tại đây cũng trùng với sinh nhật của cô. Nữ ca sĩ đón tuổi mới trong sự tĩnh lặng và biết ơn, xem đó là món quà ý nghĩa nhất.

Hành trình còn đưa cô đến núi Linh Thứu, rừng Khổ Hạnh và nhiều địa danh linh thiêng khác, giúp cô hiểu sâu hơn về giáo lý và lịch sử Phật giáo.

Hoàng Y Nhung dành nhiều thời gian tu tập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến đi Ấn Độ không chỉ mang lại trải nghiệm tâm linh mà còn để lại cho Hoàng Y Nhung nhiều suy ngẫm về xã hội và con người. Việc tiếp xúc, dùng bữa cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khiến cô nhìn nhận lại chính mình.

"Con người thường khổ vì mong cầu quá nhiều. Khi biết buông bớt tham - sân - si, sẽ thấy hạnh phúc đơn giản hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Với Hoàng Y Nhung, hành trình hành hương không chỉ là chuyến đi đến một vùng đất linh thiêng, mà là hành trình trở về nội tâm. Sau những biến cố, cô không còn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, mà tập trung vào việc sống bình an và lan tỏa những giá trị tích cực.

Từ một nghệ sĩ từng chạy theo hào nhoáng, Hoàng Y Nhung đang bước sang một chương khác của cuộc đời: Chậm hơn, tĩnh hơn, nhưng rõ ràng hơn về mục đích sống.