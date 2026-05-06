Hoa hậu Hà Trúc Linh tiếc vì nhiệm kỳ chỉ 1 năm, úp mở chuyện thi quốc tế

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh có nhiệm kỳ kéo dài một năm, ngắn hơn so với chu kỳ 2 năm của những mùa giải trước. Cô đăng quang vào tháng 6/2025, trong bối cảnh lịch tổ chức cuộc thi có sự điều chỉnh. Cụ thể, mùa giải 2024 là lần đầu tiên cuộc thi kéo dài từ năm này sang năm khác, dẫn đến việc nhiệm kỳ của đương kim hoa hậu được rút gọn để phù hợp với mốc thời gian mới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề họp báo công bố Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Trúc Linh thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch về thời gian nhiệm kỳ so với các hoa hậu tiền nhiệm.

“Một năm chắc chắn là ít hơn hai năm, điều đó không thể phủ nhận. Tất nhiên tôi vẫn có chút tiếc nuối, nhưng tôi xem đây là một hành trình đáng nhớ và có ý nghĩa. Bởi vì tôi không đo hành trình của mình bằng thời gian, mà bằng những gì đã trải qua, đã học được và sẽ tiếp tục làm trong tương lai.

Khi là Hoa hậu Việt Nam, tôi học được cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Khi đảm nhận vai trò này, mọi hành động, phát ngôn đều cần có sự chuẩn mực và nhất quán, bởi mình không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn gắn với hình ảnh chung của cuộc thi”, Trúc Linh chia sẻ.

Trúc Linh cũng đánh giá cao bề dày lịch sử của cuộc thi này, với những giá trị đã được định hình qua nhiều năm. Người đẹp tôn trọng quyết định của ban tổ chức về việc tổ chức theo chu kỳ nào là phù hợp.

"Tôi không thể đặt mong muốn cá nhân lên trên một tập thể hay một hệ thống đã có nguyên tắc rõ ràng. Thay vào đó, tôi chọn cách đón nhận và làm tốt nhất trong khoảng thời gian mình có", cô nhấn mạnh.

Hà Trúc Linh cho biết, một năm qua là giai đoạn cô làm việc với cường độ cao, liên tục di chuyển và tham gia nhiều hoạt động. Chính nhịp độ đó buộc người đẹp phải trưởng thành nhanh, từ kỹ năng đến bản lĩnh cá nhân. Nếu trước đây cô có xu hướng nhìn nhận vấn đề đơn giản, một chiều, thì hiện tại đã có thể quan sát nhiều hơn, tự tin hơn khi xuất hiện trước đám đông và xử lý tình huống.

Nói về sự trưởng thành trong một năm qua, Hoa hậu chia sẻ: “Tôi đã biết cách đối diện với áp lực. Nếu nhìn theo hướng tích cực thì áp lực lại trở thành động lực để tôi hoàn thiện bản thân. Hằng ngày, tôi duy trì việc tự rèn luyện thân thể, tập nói trước gương, theo dõi tin tức, học cách diễn đạt từ những người có kinh nghiệm... để nâng cao năng lực".

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu sẽ tiếp tục theo đuổi những kế hoạch dài hạn đã đặt ra. Cô tiết lộ đang chuẩn bị cho một số dự định mới, trong đó có những bước đi liên quan đến việc xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng rõ nét và chuyên nghiệp hơn.

Chính sự thay đổi hình ảnh trong thời gian qua, theo Trúc Linh, không chỉ là làm mới bản thân mà còn là cách để tạo dấu ấn trong một nhiệm kỳ ngắn. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai, trong đó có khả năng tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

“Nếu cơ hội đến, tôi sẽ đón nhận một cách nghiêm túc. Còn nếu không, tôi vẫn còn nhiều kế hoạch khác. Điều quan trọng là mình luôn sẵn sàng và nỗ lực để khi nhắc đến tên mình, khán giả có thể nhận diện rõ ràng về hình ảnh và cá tính”, cô nói.

Nhìn lại hành trình một năm, Trúc Linh cho rằng những trải nghiệm lần đầu là ký ức đọng lại sâu sắc nhất. Cô kể, lần đầu đi máy bay khi ra Hà Nội dự thi là một dấu mốc đặc biệt với cô. Từ một cô gái quen di chuyển bằng xe khách, cô được bước ra môi trường rộng lớn hơn, gặp gỡ nhiều con người và vùng miền khác nhau.

Từ những trải nghiệm đó, người đẹp cho biết cô dần mở rộng góc nhìn, hiểu rõ hơn về sự đa dạng của đời sống xã hội và vai trò của bản thân trong các hoạt động cộng đồng.

Hà Trúc Linh (SN 2004) đến từ Phú Yên, cao 1,71m, số đo 75-61-92cm, từng đăng quang Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing 2023. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, bố mẹ đều là giáo viên. Cô được nhận xét là chăm ngoan, học tốt trước khi đi thi hoa hậu.

Trong giai đoạn dậy thì, Trúc Linh từng tự ti vì làn da ngăm và chiều cao nổi bật so với bạn bè. Cô không dám đứng thẳng hay ngẩng cao đầu vì sợ bị chú ý. Chính quá trình vượt qua mặc cảm này đã giúp cô thay đổi, học cách chấp nhận và biến sự khác biệt thành lợi thế.

Trúc Linh cũng từng đạt danh hiệu Hình mẫu sinh viên cấp Liên Chi hội khoa Marketing năm học 2023-2024. Trong những năm phổ thông, cô nhiều lần giữ vai trò lớp trưởng, tham gia công tác Đoàn và được tuyên dương là Đoàn viên xuất sắc.

Ảnh: Ban tổ chức, Facebook nhân vật