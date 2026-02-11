Hoa hậu duy nhất của TPHCM hơn 30 năm rời showbiz sống bí ẩn, giờ ra sao?

Gần đây, bức ảnh Hoa hậu Lý Thu Thảo mặc áo dài trắng "ngày ấy - bây giờ" gây sốt mạng xã hội, nhận được hàng ngàn lượt tương tác từ khán giả. Người hâm mộ thích thú khi Hoa hậu TPHCM năm 1989 hiếm hoi xuất hiện tại Việt Nam sau thời gian vắng bóng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiếp ảnh gia Minh Hòa cho biết, Lý Thu Thảo vừa từ Mỹ về Việt Nam nhân dịp đón Tết Bính Ngọ. Vừa rồi, chị nhận lời mời từ hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, tham dự chương trình Sắc xuân Việt 2026. Đây là ngôi trường mà người đẹp từng gắn bó suốt 3 năm cấp 3.

Tại chương trình, nhiếp ảnh gia Minh Hòa vui mừng khi hội ngộ Lý Thu Thảo sau nhiều năm. Ông tái hiện lại bức ảnh từng chụp Lý Thu Thảo năm 1991 tại khu du lịch Con Nai Vàng (TPHCM).

Ở bộ ảnh gốc, Lý Thu Thảo khoe nhan sắc trong trẻo tuổi 21, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành hoa bằng lăng tím. Ở phiên bản hiện tại, nữ diễn viên có ngoại hình đằm thắm, mặn mà khi bước sang tuổi 56.

"Thảo vẫn giữ phong cách chuyên nghiệp, vẫn xinh đẹp và sang trọng. Khi tôi gửi tấm ảnh tôi chụp năm xưa với ý tưởng muốn chụp lại y nguyên góc mặt và tư thế, Thảo và chị gái đã chuẩn bị sẵn cành hoa lan, áo dài trắng.

Chúng tôi chụp ngay sân Trường THPT Lê Quý Đôn. Lúc chụp là gần trưa, nắng rất gắt, nên Thảo cố gắng mở mắt tự nhiên nhất có thể. Cô ấy tâm sự đùa rằng lâu rồi không chụp ảnh chân dung nên có lẽ "lụt nghề" rồi", nhiếp ảnh gia Minh Hòa kể.

Màn tái xuất của Hoa hậu Lý Thu Thảo cũng nhận được sự quan tâm của nhiều bạn bè, đàn em trong giới nghệ thuật.

Diễn viên Việt Trinh nhớ kỷ niệm năm xưa: "Chị Thảo là hoa hậu rất thân thiện, chị tốt bụng và không kiêu ngạo dù ở thời đỉnh cao danh tiếng. Khi đóng phim Ngọc trong đá, chị giúp tôi rất nhiều. Vì lúc ấy tôi không có áo đẹp, chị đã nhường bộ váy đầm màu vàng thật đẹp cho tôi mặc ở cảnh quay sinh nhật. Mang ơn chị suốt đời".

Lý Thu Thảo sinh năm 1970, đăng quang Hoa hậu TPHCM năm 1989. Chị sở hữu vóc dáng cao ráo, ngoại hình hiện đại với đôi môi dày, mắt to tròn, vẻ đẹp phóng khoáng, được nhận xét là một trong những biểu tượng nhan sắc của thành phố thời bấy giờ.

Thập niên 1990, Lý Thu Thảo đắt show chụp ảnh lịch, được mời catwalk ở nhiều sự kiện thời trang. Chị nổi tiếng không kém các ngôi sao điện ảnh đình đám, từng tham gia các phim như: Sau những giấc mơ hồng, Ngọc trong đá, Cổ tích 17...

Thời đỉnh cao danh tiếng, Lý Thu Thảo thường được khán giả tặng hoa, tặng quà, con hẻm nhỏ dẫn vào nhà chị suốt thời gian dài đều nhộn nhịp.

Trong một cuộc thi bình chọn do Tạp chí Đẹp tổ chức vào thập niên 1990, Lý Thu Thảo cùng với Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh và Hoa hậu áo dài 1989 Kiều Khanh là top 5 mỹ nhân được độc giả yêu thích nhất.

Hoa hậu Lý Thu Thảo từng có mối tình đẹp với đạo diễn Phước Sang nhưng sau đó hai người chọn những hướng đi khác nhau.

Năm 1999, Lý Thu Thảo định cư ở nước ngoài. Từ đó, cuộc sống Lý Thu Thảo trở nên kín tiếng đối với công chúng, chị được gọi với biệt danh "hoa hậu bí ẩn".

Năm 2014, Lý Thu Thảo tái xuất trước công chúng khi đảm nhiệm vai trò giám khảo cuộc thi Người đẹp TPHCM qua ảnh. Trả lời phỏng vấn truyền thông thời điểm này, chị hiếm hoi kể về cuộc sống, nhìn lại hào quang thời trẻ.

"Với cương vị là hoa hậu, lúc đó, tôi thích các hoạt động xã hội, từ thiện hơn là đi đóng phim hoặc diễn thời trang. Tôi đi làm công tác xã hội cho nên cũng ít tham gia hoạt động nghệ thuật.

Khi quyết định sống một cuộc sống của một phụ nữ bình thường, tôi chỉ tiếc là mình ít có cơ hội làm nhiều việc có ích hơn cho xã hội. Còn những công việc liên quan đến nghệ thuật, nói thật là tôi không có niềm đam mê. Tôi thấy mình không thuộc về giới showbiz", Lý Thu Thảo cho hay.

Những năm qua, hoa hậu vẫn thi thoảng về Việt Nam thăm gia đình, người thân, nhưng chị từ chối mọi lời mời xuất hiện trước công chúng.

Hồi tháng 1, ca sĩ Đoan Trường tình cờ gặp lại Hoa hậu Lý Thu Thảo trong chuyến du lịch Trung Quốc. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đoan Trường cho biết anh rất vui khi gặp lại người bạn cũ sau hơn 30 năm.

"Ngày xưa, tôi và Lý Thu Thảo học chung Trường THPT Lê Quý Đôn ở TPHCM. Năm 1995, khi tôi làm việc tại Nga, tôi tham gia một số chương trình âm nhạc, cùng ban tổ chức mời nghệ sĩ Việt Nam sang giao lưu, trong đó có Lý Thu Thảo. Bẵng đi một thời gian, năm 1999 Lý Thu Thảo định cư ở Mỹ, ít trở về nước.

Đến tận đầu năm nay, tôi mới tình cờ gặp lại Thảo trong chuyến bay cùng đoàn du lịch ở Trung Quốc. Gặp lại sau 30 năm, anh em chúng tôi vỡ òa xúc động. Chúng tôi ôn lại nhiều kỷ niệm thời xưa, xem lại những bức ảnh cũ. Lý Thu Thảo ngạc nhiên khi tôi vẫn còn giữ những bức ảnh chụp chung đến bây giờ", ca sĩ Đoan Trường chia sẻ.

Theo Đoan Trường, Lý Thu Thảo hiền lành, thân thiện nhưng cũng là người kín tiếng về đời tư. Ba thập kỷ qua, số lần nữ diễn viên về Việt Nam rất ít ỏi.

"Tôi cũng không tiện hỏi kỹ về cuộc sống hiện tại của Lý Thu Thảo, chỉ biết rằng bạn hiện sống cùng gia đình tại Mỹ. Gặp lại người bạn cũ và thấy bạn khỏe mạnh, rạng rỡ là tôi vui mừng rồi", Đoan Trường cho hay.

Ở tuổi 56, Lý Thu Thảo giữ nhịp sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục nhịp điệu và đạp xe để giữ gìn sức khỏe, sắc vóc. Công việc của chị là kinh doanh ngành chăm sóc sắc đẹp.

“Hiện tại, tôi trân trọng và bằng lòng với cuộc sống của mình, an nhiên cho những năm tháng sau này”, hoa hậu tâm sự trong dịp về Việt Nam vừa qua.

Từ sau năm 1975 đến nay, TPHCM có 3 cuộc thi sắc đẹp chính thức gồm: Hoa hậu Áo dài thành phố năm 1989 (Kiều Khanh đăng quang), Hoa hậu TPHCM năm 1989 (Lý Thu Thảo đăng quang) và Hoa hậu Áo dài TPHCM năm 1995 (Đàm Lưu Ly đăng quang). Trong 3 cuộc thi này, chỉ có Hoa hậu TPHCM bắt buộc thí sinh phải là người TPHCM, 2 cuộc thi còn lại tuyển sinh toàn quốc. Cho tới sau này, Lý Thu Thảo vẫn được xem là hoa hậu duy nhất của TPHCM từng đăng quang.

Ảnh: Tư liệu, Minh Hòa, Đoàn Minh Tuấn