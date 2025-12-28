Hoa hậu Đoàn Thu Thủy xúc động trước góc nhìn nghệ thuật của học sinh

Ngày 27/12 tại Hà Nội, vòng Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ chính thức diễn ra. Cuộc thi là sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh đang theo học tại các trường THCS và THPT trên toàn quốc, do chính các em học sinh khởi xướng và tổ chức, với tinh thần tự chủ, sáng tạo.

Sự kiện quy tụ dàn giám khảo gồm các nghệ sĩ, nhà giáo dục và chuyên gia trong lĩnh vực nhiếp ảnh, văn hóa, nghệ thuật. Hội đồng giám khảo không chỉ đánh giá chuyên môn mà còn đóng vai trò truyền cảm hứng, định hướng tư duy thẩm mỹ và giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ.

Hoa hậu Thể thao 2022 Đoàn Thu Thủy tham gia chương trình với vai trò giám khảo khách mời (Ảnh: Ban tổ chức).

Xuất hiện tại chương trình với vai trò giám khảo khách mời, Hoa hậu Thể thao 2022 Đoàn Thu Thủy gây ấn tượng bởi sự gần gũi và những chia sẻ tinh tế. Theo dõi các phần thuyết trình của thí sinh về những tác phẩm do chính mình thực hiện, người đẹp cho biết dù không hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp, cô vẫn đặc biệt xúc động trước tinh thần nghiêm túc, sự tự tin và góc nhìn nhân văn mà các bạn học sinh thể hiện.

Chia sẻ tại sự kiện, Đoàn Thu Thủy cho rằng cuộc thi không đặt nặng yếu tố kỹ thuật thuần túy. Cô nói: “Điều quan trọng không phải là tìm ra người có kỹ thuật chụp hình tốt nhất hay một bức ảnh hoàn hảo nhất, mà là cách các bạn nhìn cuộc sống, cảm nhận và kể lại những câu chuyện, hy vọng, khát vọng của mình qua từng khung hình”.

Là người yêu thích lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, Thu Thủy cho biết cô tìm thấy sự bình yên từ chính những bức ảnh giản dị của các thí sinh.

Theo Đoàn Thu Thủy, nhiều phần trình bày đã tạo nên “điểm chạm cảm xúc”, gợi suy ngẫm về cách người trẻ gửi gắm tình yêu và cảm xúc của mình vào đời sống thường nhật.

Một số tác phẩm được trưng bày tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Hoa, đại diện ban tổ chức, nhấn mạnh, cuộc thi là minh chứng rõ nét cho nội lực và tinh thần chủ động của học sinh.

“Đây là giấc mơ, là tâm huyết và là câu chuyện do chính các em viết nên, với niềm tin rằng điều mình làm có ý nghĩa. Những con số về thí sinh và tác phẩm không chỉ là thống kê, mà còn phản ánh sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của ban tổ chức và các thí sinh trong suốt hành trình cuộc thi”, bà Trương Thị Hoa nói.

Theo ban tổ chức, mỗi tác phẩm dự thi đều được xem như một “chiếc gương soi” phản chiếu thế giới nội tâm của người trẻ. Máy ảnh chỉ là công cụ, còn giá trị cốt lõi của tác phẩm nằm ở những rung động chân thành và góc nhìn riêng biệt của các “nghệ sĩ tuổi học trò”.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho nhóm Shutterist, gồm các học sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội) (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của chương trình là lễ trao giải các tác phẩm xuất sắc. Vượt qua hơn 300 tác phẩm của 225 đội thi, nhóm Shutterist, gồm các học sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội) đã giành giải Nhất.

Tác phẩm chinh phục ban giám khảo nhờ cách thể hiện sâu sắc chủ đề Lương thì - Khoảng thời gian đẹp nhất, khắc họa những giá trị giản dị của quê hương và con người Việt Nam qua góc máy giàu chất thơ, bố cục chặt chẽ cùng tư duy hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp.

Ngoài giải Nhất, ban tổ chức còn trao giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích và giải Triển vọng cho nhiều thí sinh đến từ các trường THCS, THPT tại Hà Nội, Bắc Ninh và Thanh Hóa, cho thấy sức lan tỏa và chất lượng chuyên môn của cuộc thi.

Thành công của Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ không chỉ được đo bằng các giải thưởng được trao, mà còn thể hiện ở thông điệp nhân văn về việc trân trọng ký ức, gìn giữ bản sắc và lan tỏa những giá trị tích cực của cuộc sống mà thế hệ học sinh trên cả nước đã gửi gắm tới cộng đồng.