"Hoa hậu bolero" giành Quán quân Người kể chuyện tình, kể cuộc sống tuổi 29

"Hoa hậu bolero" chiến thắng "Người kể chuyện tình"

Tối 26/2, chung kết xếp hạng Người kể chuyện tình mùa 9 khép lại với chiến thắng thuộc về Mai Diễm My.

Trong đêm thi, cô trình diễn tiết mục Cung tơ hòa điệu với sự kết hợp của đoàn hát bội Ngọc Khanh. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và nghệ thuật truyền thống tạo nên không gian sân khấu đậm bản sắc văn hóa, đồng thời cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu từ ý tưởng dàn dựng, trang phục đến phong thái trình diễn của Mai Diễm My.

Tiết mục "Cung tơ hòa điệu" của Mai Diễm My (Ảnh: Ban tổ chức).

Nữ ca sĩ nhận số điểm 89,75, trở thành Quán quân với phần thưởng 100 triệu đồng. Giải Nhì được trao cho Quỳnh Cầm với 89,25 điểm. Giải Ba thuộc về Trần Tuấn Kha với 88,75 điểm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Diễm My (SN 1997, quê Cà Mau) bày tỏ niềm hạnh phúc khi chiến thắng cuộc thi trong dịp khởi đầu năm mới.

Trước khi đăng quang Người kể chuyện tình, Mai Diễm My từng tham gia Ca sĩ bí ẩn mùa 6 và Đấu trường ngôi sao 2023. Cô được khán giả yêu thích bởi ngoại hình xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào, cảm xúc.

Ban đầu, Mai Diễm My khá đắn đo khi ghi tên tham gia Người kể chuyện tình vì các mùa trước cuộc thi đòi hỏi thí sinh phải có khả năng thể hiện linh hoạt nhiều màu sắc âm nhạc. Tuy nhiên, khi biết chương trình mở rộng chủ đề, cho phép thí sinh lựa chọn ca khúc phù hợp sở trường, cô quyết định tham gia.

"Sở trường của tôi là bolero và dân ca. Ở những vòng đầu, tôi từng thử thay đổi để đa dạng phong cách, nhưng chỉ khi hát đúng dòng nhạc thế mạnh, tôi mới thực sự tự tin và đạt điểm số cao hơn. Vì vậy, các vòng sau tôi tập trung vào những ca khúc tâm đắc nhất.

Qua chương trình, tôi hy vọng mang đến cho khán giả hình ảnh trưởng thành hơn, dám thử thách bản thân ở cả hát và diễn xuất, điều mà trước đây tôi chưa có nhiều dịp thể hiện", Mai Diễm My nói về hành trình tại cuộc thi.

Mai Diễm My trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

Cát-xê 20 triệu đồng, độc thân tuổi 29

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghệ thuật, Mai Diễm My cho biết, cô yêu âm nhạc từ khi còn rất nhỏ, mến mộ giọng hát của các nghệ sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Hương Lan...

Gia đình cô kinh doanh nhưng luôn ủng hộ cô theo nghệ thuật. Từ năm ca sĩ mới 12 tuổi, cha mẹ từng có ý định đầu tư cho Mai Diễm My làm MV nhưng cô khi đó còn nhỏ tuổi, tâm lý e ngại, chưa đủ tự tin.

Năm 2020, trong một buổi tiệc sinh nhật bạn, Mai Diễm My được mời lên hát giao lưu. Giọng hát của cô gây ấn tượng với một nhạc công, đồng thời là giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM. Người này chủ động liên hệ, ngỏ ý hướng dẫn cô học thanh nhạc.

Trước đó, Mai Diễm My chưa từng học qua trường lớp chuyên ngành, chủ yếu hát theo bản năng. “Ngày trước, tôi có chất giọng nhưng kỹ thuật chưa vững. Nhờ học hỏi từ thầy cô và các anh chị nghệ sĩ, giọng hát dần ổn định hơn”, cô cho biết.

Nhan sắc tuổi 29 của Mai Diễm My (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian đầu, Mai Diễm My đi hát phòng trà, hát tiệc cưới, tích góp cát-xê để thực hiện sản phẩm. Cuối năm 2021, cô phát hành video ca nhạc đầu tay trên YouTube.

Nhờ chủ động đầu tư hình ảnh và sản phẩm, cô dần được khán giả biết đến và bắt đầu chạy show nhiều hơn. Nhiều video của nữ ca sĩ hút hàng triệu lượt xem, được khán giả biết đến với danh xưng "hoa hậu bolero", "mỹ nhân bolero thế hệ mới".

Về định hướng trong sự nghiệp, Mai Diễm My thừa nhận nhiều người bất ngờ khi biết cô theo đuổi bolero - dòng nhạc thường bị gắn mác “sến”. Tuy nhiên, cô cho rằng điều quan trọng là cách làm mới hình ảnh và cách thể hiện để dòng nhạc này gần gũi hơn với khán giả trẻ.

"Tôi ít nghe nhạc trẻ, chưa dám thử sức với những dòng nhạc hiện đại. Nhiều người nghĩ nhạc cải lương, nhạc bolero khá "sến sẩm", nhưng ngày nay bolero cũng đang có xu hướng trẻ hóa.

Tôi luôn cố gắng làm mới nhạc xưa, đầu tư hình ảnh để những sản phẩm của mình vừa có sự hiện đại, vừa giữ được hồn cốt của dòng nhạc bolero", nữ ca sĩ nói.

Theo đuổi bolero, Mai Diễm My luôn tìm cách làm mới hình ảnh và cách thể hiện dòng nhạc này (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhìn lại hơn 5 năm theo ca hát, Mai Diễm My tự hào vì cô có thể tự lập, "sống được với nghề". Thời mới đi hát, mức cát-xê của Mai Diễm My khoảng 5 triệu đồng, nay đã tăng lên 20 triệu đồng/show.

“Tôi tự đi hát, tự tiết kiệm tiền để đầu tư lại cho sản phẩm. Gia đình ủng hộ tinh thần nhưng không yêu cầu tôi phải chu cấp. Tuy vậy, tôi vẫn phụ giúp ba mẹ trong khả năng của mình. Mục tiêu của tôi là năm nay hoặc 2027 sẽ mua được nhà”, cô chia sẻ.

Ở tuổi 29, Mai Diễm My độc thân, tập trung ưu tiên phát triển sự nghiệp. Sau khi kết thúc mối quan hệ 2 năm trước, nữ ca sĩ trưởng thành, học cách sống tích cực và dành thời gian cho bản thân.

"Tôi muốn trau dồi thêm thanh nhạc và đầu tư sản phẩm chỉn chu hơn. Số tiền thưởng đạt được sau cuộc thi, tôi sẽ dùng để tiếp tục sản xuất các dự án âm nhạc. Hy vọng thời gian tới, tôi có thể biểu diễn trên những sân khấu lớn hơn", Mai Diễm My bày tỏ.