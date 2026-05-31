Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Mỹ Linh đảm nhận vai trò mới

Chiều 30/5 tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thị Mỹ Linh - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 - đảm nhận vai trò Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026-2028.

Theo quyết định bổ nhiệm, Mỹ Linh sẽ tham gia các hoạt động quảng bá, truyền thông, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam theo chương trình của Hiệp hội trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Mỹ Linh - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 - đảm nhận vai trò Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026-2028 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đại diện Hiệp hội cho biết danh hiệu này nhằm tôn vinh những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng, khả năng truyền cảm hứng và đồng hành trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Trên cương vị mới, người đẹp được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của một đại diện trẻ yêu văn hóa dân tộc, tham gia các chương trình quảng bá tà áo dài, vẻ đẹp biển đảo và những giá trị truyền thống của Việt Nam.

Chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ mới, Mỹ Linh cho biết cô xem đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn.

"Tôi luôn tin văn hóa là cội nguồn làm nên bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Trên cương vị mới, tôi mong muốn góp phần giới thiệu đến cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc nhưng cũng năng động và hội nhập.

Là Hoa hậu Biển đảo Việt Nam, tôi cũng mong có thể quảng bá hình ảnh biển đảo quê hương, tà áo dài cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt đến với đông đảo công chúng", người đẹp chia sẻ.

Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh (Ảnh: Ban tổ chức).

Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 2005) quê Thanh Hóa, hiện là sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Năm 2025, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam. Trước đó, Mỹ Linh từng giành danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch của trường năm 2024.

Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo 80-65-96cm, người đẹp xứ Thanh được đánh giá cao không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn bởi thành tích học tập, sự năng động trong các hoạt động cộng đồng và niềm yêu thích đối với các giá trị văn hóa truyền thống.