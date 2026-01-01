Hoa đời thường “nở” trên bánh kem qua bàn tay nghệ sĩ Gen Z

Triển lãm "Thềm nhà có hoa" đang diễn ra tại TPHCM từ ngày 9 đến 15/1, mang đến một cách tiếp cận độc đáo cho nghệ thuật trang trí bánh, khi bơ và kem được biến hóa thành chất liệu kể chuyện đầy sáng tạo của người trẻ.

Khu trưng bày nhỏ giới thiệu 15 tác phẩm được sắp xếp theo từng chủ đề, dẫn dắt khán giả vào một hành trình khám phá vẻ đẹp của hoa Việt qua chất liệu kem.

Nghệ sĩ Thái Thịnh chia sẻ, anh chọn những loài hoa đời thường như dâm bụt, vạn thọ, nải chuối, xương rồng để nhắc nhở khán giả về vẻ đẹp bình dị nhưng dễ bị lãng quên xung quanh mình. "Khi đưa vào không gian nghệ thuật, chúng lại hiện lên tinh tế và có giá trị hơn nhiều," Thái Thịnh nói.

Mỗi tác phẩm đều thể hiện rõ lớp màu, cấu trúc cánh và độ mềm mại của kem, cho thấy sự tỉ mỉ và công phu trong từng chi tiết thủ công.

Thái Thịnh nhớ lại khoảnh khắc bước ngoặt trong 15 năm làm nghề, khi tác phẩm hoa cúc đầu tiên của anh nhận được lời khen từ ban giám khảo tại Malaysia. "Hoa cúc là một trong những loài khó nhất để tạo hình bằng kem. Khi tác phẩm được đánh giá cao, tôi cảm nhận mình đã chạm vào đúng con đường của hoa bản địa", Thịnh chia sẻ.

Tác phẩm "Hành trình lơ lửng", được Thái Thịnh dành 4 ngày thực hiện, là một thử nghiệm táo bạo, đẩy chất liệu kem đến những hiệu ứng chuyển động và độ sâu thị giác mới lạ.

Nhiều khách tham quan bày tỏ sự ngạc nhiên khi những loài hoa gắn liền với ký ức thôn quê như hoa chuối, mào gà lại hiện ra sống động và tinh tế đến vậy qua chất liệu kem. Triển lãm không chỉ đánh dấu 15 năm gắn bó với nghề của Thái Thịnh mà còn mở ra một góc nhìn mới về nghệ thuật hoa kem.

Triển lãm còn là không gian để nghệ sĩ và khán giả giao lưu, trao đổi về kỹ thuật, chất liệu và câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm. Một khán giả chia sẻ: "Tôi không nghĩ những loài hoa quen thuộc ở quê lại có thể đẹp và tinh tế đến vậy khi được làm từ kem".

Mỗi tác phẩm tại triển lãm tượng trưng cho một giai đoạn trong hành trình nghề nghiệp của Thái Thịnh, từ những lúc mất phương hướng đến khi tìm lại sự tự tin với kỹ thuật Flower Piping.

Nhiều bạn trẻ đã chụp ảnh từng chi tiết để lưu giữ cảm hứng và tìm hiểu về các lớp học mà Thái Thịnh sẽ mở sau triển lãm.

Góc check-in trưng bày giải thưởng của Thái Thịnh tại triển lãm "Thềm nhà có hoa" thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Sau triển lãm, Thái Thịnh kỳ vọng nghệ thuật hoa kem Việt sẽ tiếp tục mở rộng biên độ sáng tạo, đặc biệt là với các loài hoa bản địa, để những vẻ đẹp gần gũi của quê nhà được kể lại bằng chất liệu bơ - kem theo cách mới mẻ và đầy cảm hứng hơn.