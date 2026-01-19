Tiếng yêu này, anh dịch được không? là phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt từ ngày 16/1 và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tác phẩm trở thành chủ đề bàn luận trên truyền thông nhờ bối cảnh quay đẹp như mơ, cùng dàn diễn viên trẻ trung, nổi bật.

Phim do chị em nhà Hong chấp bút, Yoo Young Eun làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên đình đám như: Kim Seon Ho, Go Yoon Jung, Sota Fukushi, Choi Woo Sung, Lee Yi Dam…

Cảnh tại Việt Nam xuất hiện trong "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" (Ảnh: Netflix).

Đáng chú ý, ở cuối tập 1, sự xuất hiện của Việt Nam đã khiến khán giả càng thêm bất ngờ. Cụ thể, trong phân cảnh kết thúc, nhân vật Cha Mu Hee (Go Yoon Jung đóng) tỉnh lại sau nửa năm hôn mê sâu.

Thông tin này lập tức trở thành tin tức chấn động toàn cầu, được các đài truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin. Trong chuỗi hình ảnh minh họa phản ứng của người dân nhiều quốc gia, bộ phim bất ngờ chuyển sang một phân cảnh ngắn ghi lại khung cảnh tại Việt Nam.

Dù chỉ kéo dài vài giây, khoảnh khắc này vẫn khiến khán giả Việt vô cùng thích thú. Trên màn ảnh là hình ảnh đông đảo thực khách trong một quán ăn tại Việt Nam, cùng theo dõi bản tin về Cha Mu Hee và vỡ òa khi biết cô đã tỉnh lại.

Việc hình ảnh Việt Nam xuất hiện trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang gây sốt nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn điện ảnh.

"Tiếng yêu này, anh dịch được không?" là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang được phát sóng trên Netflix (Ảnh: Netflix).

Bộ phim Tiếng yêu này, anh dịch được không? xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Cha Mu Hee (Go Yoon Jung đóng) - một minh tinh nổi tiếng toàn cầu - và Joo Ho Jin (Kim Seon Ho đóng) - chàng phiên dịch viên tài năng.

Hai người vô tình gặp nhau khi Mu Hee còn là một diễn viên quần chúng ít tên tuổi. Ngày tái ngộ, Cha Mu Hee đã sở hữu lượng người hâm mộ lên tới 10 triệu người, trở thành ngôi sao chỉ sau một bộ phim.

Dù liên tục khẳng định sẽ không gặp lại đối phương, định mệnh vẫn đưa họ chạm mặt nhiều lần, để rồi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế về du lịch và tình yêu, mở ra chuỗi tình huống lãng mạn ngọt ngào.

Ngay từ tập mở màn, bộ phim nhanh chóng leo top thảo luận nhờ sức hút của cặp đôi nhan sắc đình đám Go Youn Jung - Kim Seon Ho, kịch bản lãng mạn dễ xem cùng nhịp phim cuốn hút.

Phim được ghi hình tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Canada, Italy, mang đến những khung cảnh nên thơ cho khán giả. Diễn xuất ăn ý của Kim Seon Ho và Go Youn Jung cũng nhận được nhiều lời khen, khiến không ít người xem xúc động.

"Tiếng yêu này, anh dịch được không?" thành công bởi sự kết đôi ăn ý và ngọt ngào của hai diễn viên Kim Seon Ho và Go Yoon Jung (Ảnh: Netflix).

“Họ xây dựng hình ảnh gần gũi hơn của một chàng trai điển trai và cô gái xinh đẹp. Câu chuyện tình yêu diễn ra tự nhiên, không gượng ép, tạo cảm giác thoải mái cho người xem”, một khán giả chia sẻ.

Theo tờ TV Daily, Tiếng yêu này, anh dịch được không? đã nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ trước khi lên sóng nhờ sự hợp tác của chị em nhà Hong - những biên kịch nổi tiếng từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm ăn khách. Đạo diễn Yoo Young Eun cũng được đánh giá cao nhờ khả năng kể chuyện bằng hình ảnh độc đáo.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, bộ phim cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều. Một số nhà phê bình cho rằng, tác phẩm không khác nhiều so với các phim lãng mạn Hàn Quốc trước đó, khi vẫn xoay quanh những mô-típ quen thuộc như hiểu lầm - hòa giải.

“Công thức cũ kỹ này không che giấu được sự thiếu đột phá trong kịch bản”, TV Daily nhận định.