Giải đấu được tổ chức tại khu thể thao PIKL nhằm ủng hộ Support+Feed, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ các cộng đồng gặp khó khăn về an ninh lương thực.

Tại sự kiện, Angelina Jolie và Pax Thiên thi đấu ở nội dung đánh đôi. Sự xuất hiện của hai mẹ con nhanh chóng nhận được sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ khi đây là một trong số ít lần cả hai cùng tham gia hoạt động thể thao công khai.

Pax Thiên cùng Angelina Jolie thi đấu pickleball tại Mỹ (Video: YouTube).

Ở tuổi 22, Pax Thiên cho thấy sự năng động và nhanh nhẹn trên sân đấu. Trong nhiều tình huống, anh di chuyển linh hoạt, phản xạ tốt và thể hiện tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là pha bật cao xoay người để cứu bóng, nhận được nhiều tràng vỗ tay từ khán giả theo dõi.

Trong khi đó, Angelina Jolie xuất hiện với phong cách tối giản quen thuộc. Nữ diễn viên lựa chọn áo hai dây kết hợp quần suông rộng, phối cùng kính râm đen và mũ rộng vành để tránh nắng trong điều kiện thời tiết mùa hè tại Los Angeles.

Pax Thiên cũng chọn phong cách trẻ trung với áo phông trắng, quần nhung tăm màu nâu, giày thể thao Converse trắng và mũ lưỡi trai. Hình ảnh giản dị nhưng năng động của con trai Angelina Jolie nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Hình ảnh Angelina Jolie trên sân thi đấu pickleball (Ảnh: News).

Dù không phải vận động viên chuyên nghiệp và chưa thật sự thành thạo môn pickleball, Angelina Jolie vẫn nhập cuộc với tinh thần hào hứng. Minh tinh Hollywood liên tục mỉm cười, thoải mái trò chuyện với các đồng đội và nhiều lần bật cười sau những pha xử lý chưa như ý. Không khí vui vẻ, thân thiện của giải đấu giúp sự kiện mang đậm ý nghĩa kết nối cộng đồng.

Đứng cạnh con trai trên sân đấu, Angelina Jolie thường xuyên quan sát và cổ vũ Pax Thiên. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa hai mẹ con khiến nhiều người chú ý, đồng thời cho thấy mối quan hệ gắn bó của gia đình nữ diễn viên.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, Angelina Jolie cũng dành thời gian gặp gỡ những người sáng lập tổ chức Support+Feed nhằm tìm hiểu thêm về các dự án cộng đồng mà tổ chức đang triển khai.

Sự kiện năm nay còn có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí quốc tế. Trong số đó có ca sĩ Billie Eilish, anh trai cô là Finneas, nữ diễn viên Kristen Bell, ca sĩ Mel C - thành viên nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls - cùng nhiều khách mời khác.

Angelina Jolie hào hứng với môn pickleball (Ảnh chụp màn hình).

Một trong những điểm đáng chú ý tại sự kiện là sự xuất hiện của Shiloh, con gái ruột của Angelina Jolie. Cô có mặt để cổ vũ mẹ và anh trai trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Shiloh lựa chọn trang phục màu đen đơn giản, kín đáo. Truyền thông quốc tế cho biết cô xuất hiện cùng người bạn thân - vũ công Keoni. Cả gia đình được bắt gặp trò chuyện vui vẻ trên khán đài khi theo dõi các trận đấu và giao lưu cùng những người tham dự.

Hoạt động từ thiện lần này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Angelina Jolie đón sinh nhật tuổi 51. Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên đã có buổi tiệc sinh nhật ấm cúng bên các con trước khi tham gia sự kiện cộng đồng.

Kể từ sau khi ly hôn Brad Pitt vào năm 2016, Angelina Jolie dành phần lớn thời gian cho công việc nghệ thuật, các hoạt động nhân đạo và chăm sóc gia đình. Sáu người con luôn được xem là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của minh tinh Hollywood.

Trong nhiều năm qua, Pax Thiên cũng nhiều lần đồng hành cùng mẹ trong các hoạt động công khai. Từ những buổi ra mắt phim, sự kiện nghệ thuật cho tới các chuyến công tác thiện nguyện, anh thường xuất hiện bên cạnh Angelina Jolie với vai trò hỗ trợ và đồng hành cùng gia đình.

Pax Thiên trở thành chỗ dựa tinh thần của mẹ nuôi khi cô ly hôn với Brad Pitt (Ảnh: People).

Ở tuổi 51, Angelina Jolie vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí thế giới. Không chỉ được biết đến với sự nghiệp điện ảnh thành công, cô còn gây ấn tượng bởi những đóng góp trong lĩnh vực nhân đạo, bảo vệ quyền trẻ em và các hoạt động xã hội quốc tế.

Truyền thông Mỹ gần đây cũng đưa tin cuộc sống của nữ diễn viên có thể bước sang một giai đoạn mới. Angelina Jolie được cho là đang xem xét kế hoạch chuyển ra nước ngoài sinh sống trong tương lai. Một số nguồn tin cho biết, cô đã đưa một bất động sản giá trị lớn tại Los Angeles lên thị trường.