HIEUTHUHAI xuất hiện nổi bật, gây chú ý vì một chi tiết trang phục

Mới đây, HIEUTHUHAI gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TPHCM cùng loạt sao Việt đình đám gồm Tóc Tiên, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn và dàn "mỹ nam màn ảnh" như Steven Nguyễn, Trần Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy...

Ngay khi xuất hiện, nam rapper lập tức trở thành tâm điểm khi liên tục được khán giả reo hò, gọi tên. Những video, hình ảnh về màn xuất hiện của anh thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và nhiều bình luận.

HIEUTHUHAI trở thành tâm điểm khi xuất hiện với diện mạo "sáng bừng" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khán giả khen ngợi diện mạo điển trai cùng phong cách thời trang lịch lãm của HIEUTHUHAI. Đặc biệt, một chi tiết trên trang phục của nam rapper thu hút sự bàn luận sôi nổi của khán giả trên mạng xã hội. Theo đó, anh diện áo len chui đầu phối bên ngoài sơ mi. Tuy nhiên, một bên cổ áo lại giấu vào trong khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Một số khán giả cho rằng có thể đây chỉ là sơ suất của nam rapper. Số khác lại suy luận đây là dụng ý của anh và ê-kíp nhằm tạo điểm nhấn cho trang phục. "Thật sự khó hiểu vì một nghệ sĩ nổi tiếng không thể để xảy ra sơ suất như vậy khi xuất hiện ở sự kiện lớn. Chắc hẳn đây là sự cố tình của HIEUTHUHAI", một dân mạng để lại bình luận.

Phong cách thời trang của HIEUTHUHAI khiến khán giả bàn luận sôi nổi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía ê-kíp của HIEUTHUHAI giải thích đây là dụng ý của stylist để tạo điểm nhấn trong phong cách thời trang của nam rapper. Ngoài ra, việc cố tình để "biến mất" một bên cổ áo cũng nhằm hướng đến album sắp phát hành của nam rapper với tên gọi Mắt nhắm mắt mở.

Trong phần trò chuyện cùng ca sĩ Nicky tại sự kiện, HIEUTHUHAI cũng nhắc về sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của mình nhưng chưa công bố thời điểm cụ thể. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm háo hức chờ đợi.

Gần đây, HIEUTHUHAI tích cực chuẩn bị cho đêm nhạc thứ 9 của Anh trai say hi. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện vũ đạo cho các tiết mục. Bên cạnh đó, nam rapper cũng tập trung cho các dự án cá nhân và vẫn là gương mặt đắt show sự kiện.

Thái Lê Minh Hiếu (bìa trái) cùng (S)TRONG Trọng Hiếu (bìa phải) chụp ảnh cùng Châu Bùi và các nghệ sĩ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài HIEUTHUHAI, sự kiện còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ khác cùng tên Hiếu là (S)TRONG Trọng Hiếu và Thái Lê Minh Hiếu (Tân binh toàn năng). Khán giả cho rằng đây là dịp hiếm hoi ba nghệ sĩ tên Hiếu cùng xuất hiện, đọ vẻ điển trai.

Các nghệ sĩ mang màu sắc âm nhạc và phong cách khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần trẻ trung, hiện đại và cùng trải nghiệm những thiết kế mới nhất thuộc bộ sưu tập menswear Xuân Hè 2026 và Capsule Xuân 2026.