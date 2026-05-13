Hiền Thục hé lộ mối quan hệ ít ai ngờ với ca sĩ Duy Mạnh

Xuất hiện trong chương trình Studio 3 mới đây, ca sĩ Hiền Thục khiến khán giả thích thú và bất ngờ khi thoải mái “bóc phốt” đàn anh - ca sĩ kiêm nhạc sĩ Duy Mạnh, đồng thời tiết lộ về tình bạn thân thiết ít người biết giữa hai người.

Mở đầu cuộc trò chuyện, khi người dẫn hỏi một sáng tác rất nổi tiếng của Duy Mạnh là Hãy về đây bên anh có phải dành riêng cho Hiền Thục, nữ ca sĩ vui vẻ trả lời: “Anh Duy Mạnh tâm sự với Hiền Thục, còn không biết anh viết bài đó cho bao nhiêu cô thì anh có nói không?”.

Hiền Thục sau đó cũng phủ nhận chuyện được đàn anh theo đuổi thời trẻ. Giọng ca Nhật ký của mẹ hài hước nói: “Tôi khẳng định luôn là anh Duy Mạnh không có một tí nào mê tôi, nhưng miệng của anh rất dẻo. Ví dụ gặp Hiền Thục, anh sẽ nói: “Trời ơi, hôm nay em đẹp quá, em xinh quá”. Rồi gặp cô khác học chung trường, anh lại bảo: “Trời ơi, không có ai đẹp bằng em hết”.

Hiền Thục trong chương trình (Ảnh: VTV).

Theo Hiền Thục, Duy Mạnh từng nói rất chân thành với cô rằng, bài Hãy về đây bên anh được anh viết riêng tặng cô nhưng “lúc đó không liên lạc được nên anh đành đưa cho người khác”.

Ít ai biết rằng, Hiền Thục và nhạc sĩ Duy Mạnh từng có một thời thanh xuân rực rỡ, gắn bó dưới mái nhà Nhạc viện. Ngày ấy, cô học khoa Thanh nhạc, còn đàn anh lại theo đuổi khoa Kèn.

“Trong trường có vẻ tôi là một cô gái cô đơn nên anh thấy tội nghiệp, anh rủ mình đi làm. Những năm tháng đó, Hiền Thục với anh Duy Mạnh coi như giàu nhất trường vì đã đi làm từ sớm”, nữ ca sĩ bồi hồi nhớ lại.

Ngay sau khi đoạn clip Hiền Thục “bóc phốt” Duy Mạnh được chia sẻ rầm rộ hút hơn 1 triệu lượt xem, nhạc sĩ Duy Mạnh cũng lập tức có phản hồi đầy hào hứng trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ không chỉ xác nhận những lời kể của cô em đồng nghiệp là hoàn toàn chính xác mà còn hé lộ thêm một kỷ niệm "dở khóc dở cười" thời sinh viên.

Theo đó, anh hài hước kể lại lần cả hai từng bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp chỉ vì mải mê nói chuyện riêng trong giờ học. "Thế là, hai anh em đành rủ nhau đi bộ ra công viên Tao Đàn mua nước dừa uống", Duy Mạnh hóm hỉnh chia sẻ.

Nhắc đến Duy Mạnh, khán giả lập tức nhớ đến một hiện tượng đình đám của thị trường Vpop những năm đầu thập niên 2000. Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ (51 tuổi, quê Hải Phòng) sinh ra trong một gia đình có ba người anh trai đều là nghệ sĩ saxophone.

Từ năm 1998, Duy Mạnh bắt đầu biểu diễn trong các phòng trà, bar, pub và sân khấu nhỏ ở TPHCM với nhiệm vụ chính là đệm piano cho các ca sĩ khác hát và hát lót nếu ca sĩ chính bận đột xuất.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh gắn liền với album phòng thu đầu tay Vol 1 Tình em là đại dương phát hành vào khoảng cuối năm 2004 với một loạt ca khúc trong album trở thành hiện tượng của nhạc Việt lúc đó như Hãy về đây bên anh, Kiếp đỏ đen, Tình em là đại dương, Ta đâu có say.

Trong đó, Hãy về đây bên anh là một trong những bản hit lớn nhất, góp phần định hình tên tuổi của nam ca sĩ trên thị trường nhạc Việt.

Xuyên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, Duy Mạnh luôn giữ phong cách âm nhạc gai góc, giàu tự sự và đậm dấu ấn cá nhân. Những sáng tác của anh thường khai thác câu chuyện tình yêu, cuộc sống bằng ca từ mộc mạc, gần gũi nhưng dễ tạo đồng cảm với khán giả.

Sau nhiều năm gắn liền với những bản tình ca buồn và có phần gai góc, mới đây, Duy Mạnh bất ngờ trở lại với diện mạo trẻ trung và nhiều năng lượng hơn trong sản phẩm mới viết cho con gái.

Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ lần đầu tiên anh dành hẳn 2 tháng tập nhảy để thực hiện MV. Duy Mạnh cho biết, bản thân thời gian gần đây anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc vận động, tập luyện và theo dõi các xu hướng âm nhạc của giới trẻ. Không chỉ vì công việc, anh còn xem đó là cách để cải thiện sức khỏe và giữ tinh thần tích cực hơn sau nhiều năm làm nghề.

Chính quá trình tập luyện liên tục trong suốt 2 tháng đã giúp nam ca sĩ giảm từ 76kg xuống còn 71kg. Anh kể rằng, bản thân từng khá áp lực khi phải ghi nhớ động tác và theo kịp cường độ tập luyện, nhưng đổi lại là cảm giác mới mẻ và nhiều năng lượng hơn.

“Tôi nghĩ nghệ sĩ thì không nên đứng yên mãi. Các bạn trẻ bây giờ làm nghề rất năng động, rất chịu thay đổi nên tôi cũng muốn học hỏi thêm. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và tinh thần của mình tốt hơn”, anh nói.

Ca sĩ Duy Mạnh đánh đàn, thể hiện sáng tác của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song song với chặng đường nghệ thuật của đàn anh Duy Mạnh, Hiền Thục cũng xây dựng cho mình một sự nghiệp ca hát rực rỡ kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Sinh năm 1981, Hiền Thục sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Năm 8 tuổi, cô đã được tiếp xúc với sân khấu và tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi quận 1 dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Lê Vinh Phúc. Dù điều kiện kinh tế gia đình không khá giả, bố mẹ nữ ca sĩ vẫn cố gắng tạo điều kiện để con gái theo đuổi đam mê âm nhạc.

Sở hữu giọng hát trong trẻo cùng sự hồn nhiên, tự tin, Hiền Thục nhanh chóng được chọn vào Đội Sơn Ca của Nhà thiếu nhi thành phố và trở thành một trong những “sao nhí” nổi bật thời bấy giờ. Suốt những năm thiếu niên, cô liên tiếp giành nhiều giải thưởng âm nhạc, tạo nền tảng vững chắc cho con đường ca hát chuyên nghiệp sau này.

Trong 3 năm liên tiếp 1990, 1991 và 1992, Hiền Thục đều giành giải nhất đơn ca tại cuộc thi hát thiếu nhi toàn quốc. Cô trở thành gương mặt ca sĩ thiếu nhi nổi tiếng cùng thời với Tố Hà và Quang Vinh.

Năm 16 tuổi, Hiền Thục thi đỗ thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM, học cùng lớp với Mỹ Tâm và Phạm Thanh Thảo. Đây cũng là dấu mốc mở ra hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.

Dù từng có giai đoạn tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì lý do cá nhân, Hiền Thục đã có màn trở lại ấn tượng vào đầu những năm 2000. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô là chuỗi dự án âm nhạc Ngũ hành gồm 5 album: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Trong đó, Dẫu có lỗi lầm trở thành một trong những bản hit nổi bật nằm trong album Mộc. Bên cạnh đó là loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi cô như Yêu dấu theo gió bay, Mơ một hạnh Phúc, Điều em lo sợ, Câu chuyện tình tôi…

Ca sĩ Hiền Thục hiện vẫn giữ được sức hút sau hơn 20 năm đi hát (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2012, Hiền Thục tạo nên dấu ấn đặc biệt khi phát hành Nhật Ký của mẹ - ca khúc trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất về tình mẫu tử trong làng nhạc Việt.

Trên hành trình nghệ thuật kéo dài hơn 25 năm, Hiền Thục vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả. Dù không hoạt động quá ồn ào như nhiều đồng nghiệp cùng thời, nữ ca sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi âm nhạc, đều đặn đi diễn và thực hiện các dự án mới, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ trung thành suốt nhiều năm.

Khá kín tiếng về đời tư, Hiền Thục nhiều năm qua được công chúng biết đến với hình ảnh mẹ đơn thân của con gái Gia Bảo, hiện đã 24 tuổi. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô không cảm thấy cô đơn, trái lại luôn chọn cách tận hưởng cuộc sống theo hướng nhẹ nhàng, vui vẻ và tích cực.

Khi nhắc đến chuyện tình cảm, Hiền Thục cho biết xung quanh cô vẫn có những người quan tâm, yêu thương. Tuy nhiên, để tìm được một người thực sự phù hợp và có thể đồng hành lâu dài là điều không dễ dàng.