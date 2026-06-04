Hề Mộng Dao diện thiết kế của nhà mốt Việt trong bộ ảnh cưới

Sau 7 năm đăng ký kết hôn và có chung hai con, siêu mẫu Hề Mộng Dao và doanh nhân Hà Du Quân chính thức tổ chức hôn lễ tại Pháp hôm 1/6. Sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng châu Á, không chỉ bởi danh tiếng của cặp đôi mà còn nhờ những hình ảnh được đầu tư chỉn chu về thời trang và nghệ thuật.

Hôm 3/6, siêu mẫu Hề Mộng Dao hé lộ loạt ảnh pre-wedding (ảnh kỷ niệm lễ cưới) trên Story Instagram, trong đó cô xuất hiện trong một thiết kế của nhà mốt Việt Diệp Yến.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao diện váy cưới của nhà mốt Việt (Ảnh: Instagram nhân vật).

Nhà thiết kế cho biết, mẫu váy cưới sử dụng chất liệu ren Pháp mềm rủ, kết hợp phom quây ngực dáng corset (áo nịt ngực). Điểm nhấn của trang phục nằm ở các nếp ly nhỏ được thực hiện bằng tay, đan xen cùng những cụm hoa ren 3D tạo hiệu ứng đa tầng trên bề mặt.

Phần thân váy được tạo nên từ nhiều lớp ren chồng xếp, mang lại cảm giác mềm mại và chuyển động uyển chuyển. Chiếc nơ đen nhỏ trên ngực áo trở thành chi tiết tạo điểm nhấn cho tổng thể thiết kế. Khăn voan đi kèm cũng được thêu tay tên của cô dâu và chú rể, như một chi tiết cá nhân hóa dành riêng cho ngày trọng đại.

Khăn voan thêu tay tên của cô dâu và chú rể (Ảnh: Instagram nhân vật).

Để hoàn thiện vẻ ngoài kiêu sa trong bộ ảnh, Hề Mộng Dao lựa chọn lối trang điểm tông nude với lớp nền căng bóng, đôi mắt nhấn nhẹ bằng sắc hồng đào và môi hồng đất tự nhiên. Tạo hình được hoàn thiện bằng khăn voan ren mềm mại cùng vòng cổ đính đá, tạo điểm nhấn nổi bật trên nền váy cưới trắng tinh khôi. Tổng thể mang tinh thần "quiet luxury" - sang trọng tiết chế nhưng vẫn cuốn hút.

Phần thân váy có nhiều lớp ren chồng xếp, tạo độ mềm mại và chuyển động uyển chuyển (Ảnh: Instagram nhân vật).

Phía nhà mốt cho biết, mẫu váy thuộc bộ sưu tập "Montsand Bridal". Quá trình sáng tạo diễn ra trong 3 tháng, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ hiện đại mà Hề Mộng Dao đại diện. Bên cạnh vai trò người mẫu quốc tế, cô hiện là vợ và mẹ của hai con. Tinh thần đó được thể hiện thông qua ngôn ngữ thiết kế mang màu sắc lãng mạn, nữ tính nhưng vẫn đề cao sự độc lập và mạnh mẽ.

Theo NTK Diệp Yến, phía Hề Mộng Dao chủ động liên hệ với ê-kíp thông qua Instagram. "Đối với chúng tôi, việc tạo nên một bộ trang phục cưới không đơn thuần là thiết kế một chiếc váy đẹp, mà còn là hành trình đồng hành cùng người phụ nữ trong một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời", nhà mốt chia sẻ.