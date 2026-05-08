Hải Phòng mở không gian lễ hội suốt tuần bên Nhà hát thành phố

Tối 7/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trưng bày tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố.

Với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, chuỗi hoạt động kéo dài đến hết ngày 13/5, mở đầu cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm của thành phố Cảng. Không gian trung tâm đô thị được tổ chức theo hướng mở, phục vụ người dân, du khách, chuyên gia và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hải Phòng.

Trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2026), khu vực dải vườn hoa trung tâm trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật đường phố, biểu diễn cộng đồng và hoạt động trải nghiệm diễn ra liên tục từ 17h30 đến 24h mỗi ngày.

Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi hoạt động (Ảnh: Đàm Thanh).

Điểm hẹn văn hóa giữa trung tâm thành phố

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên sau 13 mùa Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, khu vực dải vườn hoa trung tâm và Quảng trường Nhà hát thành phố được bố trí thành các không gian lịch sử, văn hóa, âm nhạc và ẩm thực đa dạng.

Cách tổ chức này giúp tái hiện hình ảnh Hải Phòng xưa giàu bản sắc, đồng thời giới thiệu diện mạo thành phố hôm nay với nhịp sống hiện đại, năng động và cởi mở.

Phát biểu tại chương trình khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố từ lâu đã là không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của nhiều thế hệ người dân đất Cảng.

Theo ông Kiên, việc lựa chọn khu vực này để tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố nhằm tôn vinh các giá trị di sản, đồng thời tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong dịp lễ hội tháng Năm.

Không chỉ có sân khấu biểu diễn chính, khu vực dải vườn hoa trung tâm còn được bố trí 18 gian trưng bày giới thiệu các giá trị văn hóa phi vật thể, sản phẩm truyền thống, điểm đến du lịch lịch sử và các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đương đại.

Lãnh đạo thành phố tham quan các không gian văn hóa (Ảnh: Đàm Thanh).

Không gian ẩm thực cũng thu hút đông người dân và du khách khi giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của đất Cảng cùng phong cách ẩm thực quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản - những quốc gia có quan hệ hợp tác, đầu tư với Hải Phòng.

Trong đêm khai mạc, khu vực quảng trường và các tuyến phố quanh Nhà hát thành phố đông kín người dân tới tham quan, trải nghiệm. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế hòa mình vào không khí lễ hội kéo dài tới khuya.

Các hoạt động hoạt náo cộng đồng, biểu diễn xiếc, nghệ thuật dân gian và âm nhạc đường phố liên tục diễn ra tại nhiều điểm, tạo nên không gian lễ hội sôi động giữa trung tâm đô thị.

Lan tỏa hình ảnh “thành phố âm nhạc”

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và phong cách biểu diễn hiện đại. Công chúng có thể bắt gặp hát xẩm, ca trù, chèo, nghệ thuật dân gian xuất hiện cùng hip hop, DJ, zumba và các chương trình âm nhạc đường phố.

Không gian biểu diễn không chỉ giới hạn trên sân khấu chính mà còn mở rộng ra nhiều khu vực trải nghiệm, hoạt náo, giúp người dân và du khách dễ dàng tương tác và hòa vào nhịp sống lễ hội.

Sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại cho thấy nỗ lực của Hải Phòng trong việc đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống đô thị, đồng thời từng bước xây dựng hình ảnh “thành phố âm nhạc” năng động và hội nhập.

Theo chương trình, tối 8/5, khu vực dải vườn hoa trung tâm sẽ tiếp sóng lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 qua màn hình LED phục vụ người dân và du khách không có điều kiện vào khu vực sân khấu chính.

Đoàn Nghệ thuật Bujihwa (Hàn Quốc) tham gia diễu hành (Ảnh: Đàm Thanh).

Từ ngày 9 đến 13/5, chuỗi hoạt động tiếp tục với nhiều chương trình như diễu hành “Hải Phòng - Tinh hoa miền Di sản”, Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026, Zumba show, đêm nhạc “Mầm non Đất Cảng”, chương trình âm nhạc đường phố và “Nhịp sống thành phố”.

Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động tại dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố không chỉ tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng tới du khách trong nước và quốc tế.

Từ không gian trung tâm đô thị, sắc phượng tháng Năm, âm nhạc, di sản, ẩm thực và nhịp sống hiện đại cùng hòa quyện, tạo nên diện mạo một thành phố Cảng trẻ trung, thân thiện và giàu sức sống trong mùa lễ hội lớn nhất năm.