Hải Đăng Doo sẽ không tham gia đêm nhạc "Sao nhập ngũ" ngày 9/5

Tối 7/5, đại diện Ban tổ chức concert (đêm nhạc) Sao nhập ngũ 2026 xác nhận với phóng viên Dân trí, ca sĩ Hải Đăng Doo sẽ không tham gia chương trình, đồng thời không bình luận thêm về lý do của sự vắng mặt đột ngột này.

Thông tin này đang được dư luận quan tâm, trong bối cảnh nam ca sĩ vướng nghi vấn sử dụng chất cấm tại một khách sạn ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận hay xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng về vụ việc.

Ca sĩ Hải Đăng Doo từng tham gia chương trình "Sao nhập ngũ" và có tên trong danh sách nghệ sĩ trình diễn đêm nhạc ngày 9/5 nhưng hiện tại được thông báo sẽ vắng mặt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dẫu vậy, rất nhiều người hâm mộ phản ứng gay gắt, tràn vào Fanpage những chương trình, đêm nhạc có Hải Đăng Doo tham gia yêu cầu ban tổ chức giải thích, thậm chí là loại anh ra khỏi dàn nghệ sĩ.

Nổi bật trong số các sự kiện dự kiến có nam ca sĩ tham gia là concert Sao nhập ngũ 2026 diễn ra vào ngày 9/5 tại Hà Nội.

Từ ngày 6/5, các buổi tổng duyệt của chương trình đã được tiến hành với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Đến sáng 7/5, khi ồn ào của Hải Đăng Doo lan rộng trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bắt đầu tranh luận về việc sự xuất hiện của nam ca sĩ có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và tính chất của chương trình.

Giữa lúc ấy, Sao nhập ngũ có động thái ẩn poster giới thiệu Hải Đăng Doo tham gia chương trình, nhưng không lên tiếng trả lời các câu hỏi từ khán giả. Đến tối cùng ngày, phía ban tổ chức chính thức xác nhận Hải Đăng Doo sẽ không tham gia chương trình.

Đêm nhạc Sao nhập ngũ 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, bao gồm ca sĩ, rapper, diễn viên, hoa hậu, như Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Hương Giang Idol, Chi Pu, Bùi Công Nam...

Trong số này, đa phần là các nghệ sĩ từng tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Đây là chương trình truyền hình thực tế về quân đội, nơi các nhân vật nổi tiếng trải nghiệm cuộc sống quân nhân nghiêm khắc trong 7 ngày. Chương trình được biết đến với sự kết hợp giữa huấn luyện khắc nghiệt, kỷ luật quân đội và các tình huống giải trí, lan tỏa tình yêu nước.