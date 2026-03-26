Hai cặp đôi hot là vợ chồng từ ngoài đời đến trên phim giờ vàng VTV

Ngọc Huyền - Đình Tú trở thành tâm điểm chú ý khi tay trong tay đến dự họp báo ra mắt phim Ngược đường ngược nắng của đạo diễn Vũ Minh Trí, ngày 25/3.

Kể từ sau đám cưới vào tháng 11/2025, đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Trong bộ áo dài đồng điệu, vợ chồng son không ngần ngại trao nhau những ánh nhìn hạnh phúc, đắm đuối cùng cử chỉ tình tứ, đáng yêu trước ống kính.

Trong Ngược đường ngược nắng, Ngọc Huyền và Đình Tú vào vai Mai - Trung, cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” với chuyện tình bắt đầu từ hiểu lầm, tranh cãi rồi dần chuyển thành yêu.

Sự ăn ý tự nhiên giúp mối quan hệ “ghét thành yêu” của họ trên màn ảnh trở nên chân thật, giàu cảm xúc. Đây là lần đầu cả hai thành đôi trong một phim giờ vàng VTV, đồng thời cũng là dự án đầu tiên họ tham gia sau khi kết hôn cuối năm ngoái, và là lần hợp tác thứ 3 sau Đừng nói khi yêu và Cha tôi người ở lại.

Nhân vật Mai của Ngọc Huyền là cô gái trẻ trung, quyết đoán, có phần bướng bỉnh, trở về quê phụ gia đình vực dậy nghề làm hương. Ngọc Huyền chia sẻ rằng, sau hơn 3 năm bên nhau, cô và chồng đã đi qua giai đoạn mặn nồng để trở nên thân quen, gần gũi hơn. Chính vì vậy, khi diễn những cảnh tình cảm, tỏ tình lãng mạn cùng nhau trên phim, cô lại cảm thấy áp lực, khó và ngại ngùng.

“Trước đây, tôi từng đóng cảnh tình cảm với bạn diễn khác và thấy khá đơn giản, nhưng khi diễn với chồng thì cảm giác hoàn toàn khác”, cô nói. Theo Ngọc Huyền, cả hai thậm chí bật cười khi đọc kịch bản vì thấy nhiều chi tiết giống chính mình. Đặc biệt, trong một cảnh hôn với Đình Tú, Ngọc Huyền ngượng đến mức phải nhận nhắc nhở từ đạo diễn Vũ Minh Trí.

Nhân vật Trung của Đình Tú là chàng trai cùng làng - cũng gắn bó với nghề truyền thống - dần bị thu hút bởi cá tính của Mai và nảy sinh tình cảm.

Chia sẻ tại họp báo, Đình Tú cho biết trước khi kết hôn, anh từng tự hỏi nếu một ngày hai người trở thành vợ chồng rồi lại đóng vai yêu nhau trên màn ảnh thì sẽ ra sao. “Không ngờ khi tham gia phim của anh Vũ Minh Trí, chúng tôi lại vào vai một cặp đôi thật. Ngoài đời hai vợ chồng rất thoải mái, nhưng khi quay cảnh tình cảm thì lại khá căng thẳng, thậm chí hay bật cười”, anh nói.

Nam diễn viên kể thêm rằng, trong một số cảnh hôn, cả hai còn bị ê-kíp góp ý: “Sao hôn nhau mà cứ nhắm mắt, phải mở mắt ra chứ!”. Dù đôi lúc vẫn còn tâm lý, anh cho biết việc có thêm một cặp vợ chồng khác trong đoàn là Anh Tuấn - Nguyệt Hằng cũng giúp anh và bà xã bớt áp lực hơn.

Anh Tuấn - Nguyệt Hằng vào vai vợ chồng Trực - Diện - bố mẹ của Trung. Nhân vật của họ khắc khẩu, thường xuyên xảy ra xích mích trong Ngược đường ngược nắng. Đây cũng là lần đầu tiên họ đóng cặp trong một bộ phim truyền hình.

Khi được phóng viên hỏi rằng, đóng vai chồng của vợ mình trên phim cảm giác thế nào? Anh Tuấn nói "vui bình thường". Nam diễn viên bộc bạch, những khi đi quay phim là thời gian thư giãn nhất của anh vì không thấy vợ. Vì vậy, việc diễn cùng vợ trên phim khiến anh có phần áp lực hơn, nhất là khi mọi tương tác đều trở nên quen thuộc.

Ngược lại, Nguyệt Hằng cho rằng chính sự quen thuộc ấy lại là lợi thế. Ở nhiều phân đoạn, hai người gần như không phải diễn quá nhiều, chỉ cần giữ đúng cảm xúc đời thường là đủ. "Có những lúc chúng tôi bê nguyên mình ngoài đời vào phim. Cảm giác rất tự nhiên, không gò ép", chị chia sẻ.

Minh Thu lần đầu đóng cặp với Anh Đức, đồng thời là cặp đôi duy nhất trong phim không phải vợ chồng ngoài đời. Nữ diễn viên cho biết, nhân vật của cô ban đầu không có thiện cảm với ông bố đơn thân do Anh Đức thể hiện, nhưng càng tiếp xúc lại càng nảy sinh tình cảm.

Trong phim, Minh Thu vào vai Vân - người phụ nữ sống nguyên tắc, gánh vác nhiều trách nhiệm sau khi mẹ qua đời. Đồng hành cùng cô là Việt Hoàng (Anh Đức) - người đàn ông từng trải, chủ một quán cà phê trong xã.

Phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Tú Oanh trong vai bà Tính - nhân vật mang màu sắc hoạt náo, góp phần tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước, vừa gần gũi đời thường.

Dàn diễn viên nữ thuộc hai thế hệ tạo dáng, tương tác vui vẻ trước ống kính.

Ngược đường ngược nắng khai thác câu chuyện gia đình trong không gian làng nghề làm hương, xoay quanh mâu thuẫn thế hệ, xung đột dòng họ và khát vọng đổi mới.

Phim khắc họa những lát cắt đời thường khi thế hệ đi trước nỗ lực giữ nghề, còn người trẻ lại có xu hướng tìm kiếm công việc tự do hơn. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là hành trình “ngược đường” của những người trẻ khi lựa chọn trở về quê hương để gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.