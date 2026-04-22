Gừng càng già càng cay: Madonna vẫn rực lửa, mặc táo bạo ở tuổi U70

Đại nhạc hội Coachella 2026 tại Mỹ quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám, trong đó có Justin Bieber, Lisa (Blackpink), nhóm Big Bang và nhiều tên tuổi quốc tế khác. Tuy nhiên, khoảnh khắc gây chú ý nhất lại đến từ màn kết hợp giữa Madonna và ca sĩ trẻ Sabrina Carpenter - một sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ cách nhau gần 3 thập kỷ.

Madonna xuất hiện trong đêm diễn thứ 2 của Sabrina Carpenter, bước lên sân khấu trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả. Hai nghệ sĩ nắm tay nhau, cùng trình diễn trong không khí sôi động, tạo nên một khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Coachella năm nay.

Điểm nhấn của tiết mục là phần trình diễn một ca khúc mới, được cho là nằm trong album sắp ra mắt Confessions II của Madonna, dự kiến phát hành vào tháng 7 tới.

Sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc điện tử đặc trưng của Madonna và phong cách pop hiện đại của Sabrina Carpenter tạo nên hiệu ứng sân khấu cuốn hút, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả.

Sau phần biểu diễn, Madonna gửi lời cảm ơn Sabrina Carpenter vì lời mời tham gia chương trình. Đáp lại, nữ ca sĩ trẻ hài hước cho biết cô sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn của đàn chị mà không cần lời cảm ơn. Khoảnh khắc tương tác thân mật giữa hai nghệ sĩ càng khiến phần trình diễn trở nên gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Trong bài phát biểu trên sân khấu, Madonna nhắc lại kỷ niệm lần đầu biểu diễn tại Coachella gần 20 năm trước. Bà chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi trở lại lễ hội âm nhạc này sau hai thập kỷ.

“Tôi có vài điều muốn nói với các bạn. Cách đây 20 năm, tôi đã biểu diễn tại Coachella. Đó là lần đầu tôi mang album Confessions on a Dance Floor đến Mỹ. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi rất vui khi được quay lại đây hôm nay, vẫn với đôi bốt, corset (áo nịt ngực) và áo khoác Gucci mà tôi từng mặc. Đây là một khoảnh khắc trọn vẹn và rất có ý nghĩa với tôi”, Madonna chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của âm nhạc trong việc kết nối con người. Theo bà, âm nhạc có khả năng xóa nhòa khác biệt, giúp mọi người cùng chia sẻ niềm vui và cảm xúc tích cực.

“Điều tuyệt vời nhất của âm nhạc là gắn kết con người. Nó giúp chúng ta bỏ lại những điều không vui phía sau và cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc. Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của trải nghiệm chữa lành này”, Madonna nói trước khi kết thúc phần phát biểu bằng đoạn điệp khúc của ca khúc Get Together.

Trước đó, nữ ca sĩ cũng tạo nên khoảnh khắc hài hước khi nhắc đến chiều cao của Sabrina Carpenter. “Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi hát cùng một người thấp hơn mình. Cảm ơn em đã cho tôi trải nghiệm này”, Madonna đùa trên sân khấu, khiến khán giả bật cười.

Màn kết hợp giữa Madonna và Sabrina Carpenter nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và thảo luận. Sự đối lập thú vị giữa một biểu tượng âm nhạc kỳ cựu và một ngôi sao trẻ đang lên khiến tiết mục trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất Coachella 2026.

Một khán giả bình luận: “Đây là khoảnh khắc có thể được nhắc lại trong nhiều thế hệ. Một tượng đài và một tài năng trẻ đứng chung sân khấu - điều này không thường xuyên xảy ra. Nó sẽ còn được nhớ rất lâu”.

Truyền thông Mỹ nhận định sự xuất hiện của Madonna tại Coachella diễn ra trong bối cảnh nữ ca sĩ chuẩn bị trở lại với album mới Confessions II. Trước đó, album gần nhất của bà là Madame X (2019). Gần đây, Madonna cũng giới thiệu ca khúc mới I Feel So Free, mang đậm tinh thần dance-pop quen thuộc.

Bài hát nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao giai điệu bắt tai và dấu ấn cá nhân, trong khi số khác cho rằng sản phẩm chưa thực sự mới mẻ so với các tác phẩm trước đây của bà.

Cùng với âm nhạc, Madonna tiếp tục gây chú ý với loạt hình ảnh gợi cảm trong bộ ảnh quảng bá mới, với phong cách bodysuit (đồ ôm sát), tất lưới và giày cao gót - hình ảnh vốn gắn liền với thương hiệu cá nhân của bà suốt nhiều thập kỷ.

Sau Coachella 2026, Madonna còn gây bất ngờ khi thông báo bộ trang phục biểu diễn mang tính biểu tượng của mình đã bị thất lạc. Nữ ca sĩ kêu gọi công chúng hỗ trợ tìm kiếm và cho biết sẵn sàng treo thưởng cho thông tin xác thực.

Theo chia sẻ, bộ trang phục này bao gồm corset, áo khoác, váy và phụ kiện từng được sử dụng trong các màn trình diễn từ thời kỳ Confessions on a Dance Floor. Madonna nhấn mạnh đây không chỉ là trang phục mà còn là một phần lịch sử sự nghiệp của bà.

Sinh năm 1958, Madonna là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhạc pop thế giới. Với hơn 300 triệu album bán ra cùng doanh thu lưu diễn hàng tỷ USD, bà được xem là người đặt nền móng cho hình tượng ngôi sao pop hiện đại - độc lập, táo bạo và không ngừng đổi mới.

Ở tuổi 68, Madonna tiếp tục thách thức định kiến về tuổi tác trong ngành giải trí. The New York Times từng nhận định: “Quyền lực, sự đổi mới và danh tính - Madonna đã kết hợp tất cả trong một sự nghiệp trải dài từ âm nhạc, thời trang đến điện ảnh”.

Theo Forbes, tính đến năm 2025, Madonna sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 850 triệu USD, bao gồm thu nhập từ âm nhạc, thực hiện các chuyến lưu diễn, bản quyền, bất động sản và các dự án kinh doanh khác. Con số này khẳng định bà là một trong những nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới.

Về đời sống cá nhân, Madonna hiện hẹn hò với Akeem Morris - cầu thủ bóng đá người Jamaica từng thi đấu ở cấp đại học và bán chuyên tại Mỹ, đồng thời sở hữu bằng cử nhân khoa học chính trị. Hai người gặp nhau vào năm 2022 và công khai mối quan hệ vào giữa năm 2024 bất chấp khoảng cách 38 tuổi.

Nguồn tin thân cận cho biết Akeem có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của Madonna, khuyến khích bà chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên và giá trị của tuổi tác. “Giờ đây, cô ấy muốn chấp nhận tuổi 68 thay vì cố gắng trông như 28. Madonna đã chuyển sang các liệu pháp nhẹ nhàng để có vẻ ngoài tươi trẻ và tự nhiên”, nguồn tin chia sẻ.

