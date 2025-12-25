“Giọng hát Việt nhí” Trang Anh: Không để công nghệ làm đánh mất chính mình

Sau khi lọt vào Top 8 chương trình Giọng hát Việt nhí 2021, Trang Anh (SN 2007, Hà Nội) đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả như một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc và giàu triển vọng.

Bước ra từ cuộc thi, Trang Anh không vội vã chạy theo những ồn ào của thị trường âm nhạc mà chọn cho mình một lối đi chậm rãi, bền bỉ với hàng loạt thành tích như Á quân Đấu trường âm nhạc nhí 2020 hay giải Nhì Liên hoan hát tiếng Anh thành phố Hà Nội.

Hiện Trang Anh theo học năm 3 khoa Sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô cũng có học vấn ấn tượng khi đang là sinh viên năm nhất Viện Báo chí và Tuyên truyền, từng giành học bổng toàn phần vì thành tích học tập xuất sắc do Trường quốc tế Mỹ Ivy Global School trao tặng.

"Giọng hát Việt nhí" Trang Anh ở tuổi 18 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trang Anh thừa nhận rằng, sau cột mốc Giọng hát Việt nhí, sự thay đổi lớn nhất đối với cô chính là thế giới quan về âm nhạc.

Nếu như trước đây, âm nhạc đối với cô chỉ là những cảm xúc mang tính bản năng, thì giờ đây Trang Anh đã biết cách làm việc kỷ luật hơn, hiểu rõ mục đích và thông điệp mình muốn truyền tải trong từng dự án.

Trang Anh tâm sự: “Phong cách âm nhạc của tôi hiện tại có sự dịch chuyển rõ rệt. Dù vẫn giữ nét trong trẻo vốn có, cách kể chuyện đã trở nên chín chắn và nhiều lớp lang hơn để nói lên những điều tôi thật sự suy nghĩ và trải qua”.

Nữ ca sĩ trẻ khẳng định bản thân đã trưởng thành hơn khi biết cách thấu hiểu chính mình và rèn luyện sự kiên nhẫn trên hành trình nghệ thuật. Cô không còn cảm thấy nôn nóng phải chứng minh năng lực ngay lập tức, mà thay vào đó là sự tập trung tối đa để trau dồi kỹ năng chuyên môn.

Tuy nhiên, đứng trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ và áp lực từ mạng xã hội, Trang Anh cũng không tránh khỏi những lúc cảm thấy choáng ngợp. Cô thành thật chia sẻ rằng, đôi khi bản thân bị áp lực bởi tốc độ ra mắt sản phẩm và sự xuất hiện liên tục của những dự án được đầu tư chất lượng mỗi ngày.

“Tôi đang học cách cân bằng và tận dụng công nghệ để lan tỏa âm nhạc, nhưng quyết tâm không để nó làm mình đánh mất đi chiều sâu, sự chân thật hay niềm vui nguyên bản khi đứng trên sân khấu”, Trang Anh bộc bạch.

Sự trưởng thành trong tư duy đó được Trang Anh cụ thể hóa qua các sản phẩm âm nhạc.

Sau màn ra mắt với Hẹn nhau dưới trời sao, cô tiếp tục giới thiệu đến công chúng ca khúc mới mang tên Kem bạc hà. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, mang đậm tinh thần mộng mơ của tuổi trẻ nhưng lại cho thấy một bước tiến mới trong kỹ thuật kể chuyện bằng âm nhạc của nữ ca sĩ.

MV "Kem bạc hà" của Trang Anh (Video: YouTube).

Nếu sản phẩm đầu tay là lời chào đầy cảm xúc, thì Kem bạc hà mở ra một không gian dịu dàng, sâu lắng hơn, khai thác những rung động đầu đời mong manh. Ca khúc không đi sâu vào một cốt truyện tình yêu cụ thể mà tập trung khắc họa thế giới nội tâm của một cô gái trẻ.

Trong không gian đó, thực tại với những tin nhắn chưa hồi đáp được thay thế bằng những giấc mơ nhỏ bé như cùng nhau dạo phố hay ăn một cây kem giữa cái lạnh mùa đông.

Trang Anh cho biết, hình ảnh "Kem bạc hà" đại diện cho những cảm xúc thầm kín, có chút vị mát, hơi the nhưng không quá ngọt, giống như sự đối lập giữa một thực tại cô đơn và một thế giới nội tâm đầy hy vọng.

Cô xem đây như một "mảnh nhật ký" để gửi gắm những trải nghiệm vụn vặt nhưng chân thật, giúp người nghe có thể tìm thấy sự đồng điệu của chính mình trong đó.