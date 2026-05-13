Giới trẻ Hà Nội mặc gì đi concert mùa hè này?

Mùa hè đang trở thành “mùa concert (hòa nhạc)” của giới trẻ Việt Nam khi hàng loạt đại nhạc hội, lễ hội âm nhạc ngoài trời liên tục diễn ra tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt... Không chỉ đến để nghe nhạc, nhiều bạn trẻ còn xem concert là dịp thể hiện cá tính thông qua thời trang, trang điểm và cách xây dựng hình ảnh cá nhân.

Ngắm GenZ diện thời trang hè 2026 đi đu concert (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Điều này khiến không khí tại các concert quy tụ hàng chục nghìn khán giả giống như một “sàn diễn đường phố” thu nhỏ. Từ phong cách năng động, cá tính đến gợi cảm, nổi loạn hay lấy cảm hứng từ thần tượng, tất cả đều được giới trẻ thử nghiệm và biến tấu theo dấu ấn riêng.

Đỗ Thị Lan Anh (29 tuổi, nhân viên ngân hàng) cho biết, cô thường tranh thủ những ngày nghỉ để tham gia concert âm nhạc như một cách thư giãn sau áp lực công việc. Để chuẩn bị cho mỗi lần "đi đu concert", Lan Anh dành riêng một buổi cho việc chọn trang phục và trang điểm.

Vì chủ đề concert lần này sử dụng hai gam màu đỏ và xanh làm điểm nhấn, Lan Anh lựa chọn chiếc áo sơ-mi bèo nhún mang phong cách nữ tính kết hợp cùng quần short đen năng động. Cả hai món đồ đều được cô mua trên sàn thương mại điện tử với giá vài trăm nghìn đồng.

“Tôi nghĩ trang phục đi "đu concert" cần phù hợp với chủ đề của sự kiện để bản thân có cảm giác hòa vào không khí chung. Tuy nhiên, tôi không đầu tư đồ quá đắt đỏ mà quan trọng là bộ trang phục có phù hợp và tôn được cá tính của mình hay không.

Lần này, tôi phối trang phục với lớp trang điểm cùng tông màu để tạo sự đồng nhất về hình ảnh. Đặc biệt, những chi tiết đính đá trên gương mặt giúp tôi tự tin hơn. Đây cũng là phong cách tôi học hỏi từ các nữ thần tượng”, Lan Anh chia sẻ.

Để hoàn thiện tổng thể, cô tết tóc hai bên kết hợp các dải ruy-băng đỏ ánh kim đồng bộ với trang phục và lớp trang điểm. Những chi tiết nhỏ này giúp Lan Anh trông trẻ trung và nữ tính hơn.

Một trong những xu hướng nổi bật tại các concert mùa hè năm nay là các bộ đồ mang cảm hứng quân đội, thể thao và phong cách đường phố. Trang phục thường không quá cầu kỳ hay nhiều chi tiết rườm rà để người mặc cảm thấy thoải mái trong khoảng thời gian kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhưng vẫn đủ nổi bật để thể hiện cá tính riêng.

Trong ảnh, Nguyễn Khánh Linh Chi (17 tuổi, học sinh Trường THPT Marie Curie, Hà Nội) sở hữu làn da nâu tự nhiên, thường ưu tiên các gam màu mạnh như đỏ, trắng hoặc ánh kim.

“Tôi nghĩ da nâu hay da sáng đều không quan trọng. Mọi người chỉ cần cảm thấy tự tin với bản thân là được. Với da nâu, tôi thường chọn những màu nổi để vừa tôn trang phục vừa tôn màu da”, cô nói.

Linh Chi cho biết, bạn tự trang điểm, theo lối tối giản, nhưng giữ những điểm nhấn ở phụ kiện, gắn móng tay vẽ hoa văn mất nhiều giờ để thực hiện. Cô gái muốn vẻ ngoài thể hiện nên sự tự tin của mình.

Để giữ lớp trang điểm bền suốt nhiều giờ ngoài trời trong thời tiết mùa hè, Linh Chi cho biết cô chú trọng dưỡng ẩm kỹ, phủ phấn nhiều lớp và sử dụng xịt khóa nền trang điểm.

Màu đỏ cũng là gam màu xuất hiện phổ biến tại nhiều điểm check-in ở các concert mùa hè năm nay. Những tông đỏ được giới trẻ ưa chuộng thường là đỏ rượu, đỏ thuần hoặc đỏ trầm, trong khi đỏ sáng ít được lựa chọn hơn vì dễ làm xỉn da và tạo cảm giác sến sẩm.

Khi phối cùng màu đỏ, nhiều bạn trẻ ưu tiên các gam tối như đen, nâu hoặc xám để tổng thể không bị rối mắt hay tạo cảm giác “bội thực màu sắc”. Trong hình là một ví dụ phối đồ đỏ theo hướng tiết chế, phù hợp không khí concert ngoài trời mùa hè.

Hà Vi (SN 2004) lựa chọn áo hai dây họa tiết rằn ri phối cùng quần short đen, bốt cao cổ và mũ lưỡi trai - kiểu kết hợp đang phổ biến tại nhiều concert gần đây. Phong cách này được nhiều bạn trẻ yêu thích vì mang lại cảm giác khỏe khoắn, nổi bật nhưng vẫn thuận tiện cho việc di chuyển và đứng nhiều giờ dưới trời nóng.

Phần trang điểm của Hà Vi sử dụng hai gam màu xanh - đỏ theo đúng chủ đề chương trình, kết hợp đính đá để tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng. Kiểu tóc tết hai bên cùng phụ kiện cờ đỏ sao vàng cũng là điểm nhấn thường thấy tại những concert mang chủ đề quê hương, đất nước.

Về trang điểm, phong cách phổ biến nhất hiện nay là lớp nền lì, chống trôi để phù hợp với việc hoạt động ngoài trời nhiều giờ. Phấn bắt sáng vùng mắt, má hồng đậm, nhũ ánh bạc hay đường kẻ mắt sắc nét được sử dụng nhiều để gương mặt nổi bật hơn dưới ánh đèn sân khấu.

Một số bạn trẻ còn đính đá quanh mắt hoặc sử dụng sticker trang trí nhằm tạo hiệu ứng giống các lễ hội âm nhạc quốc tế.

Nhiều khán giả trẻ cũng cho thấy sự thay đổi trong quan niệm về thời trang concert. Nếu trước đây yếu tố nổi bật, gợi cảm hay khác biệt được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay tính phù hợp với chủ đề chương trình và khả năng ứng dụng thực tế lại được chú trọng hơn.

Hai nữ sinh đại học trong hình cho biết họ thường xuyên tham gia các concert mang chủ đề quê hương, đất nước như Tổ quốc trong tim, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Sao nhập ngũ... Tại concert diễn ra ở Hà Nội cuối tuần qua, cả hai chọn trang phục thoải mái kết hợp khăn vuông họa tiết chim Lạc lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo điểm nhấn.

Những chiếc khăn vuông này thường được ban tổ chức sử dụng làm quà tặng cho khán giả. Nhiều bạn trẻ tận dụng để trùm đầu, quàng vai hoặc buộc quanh hông như một món phụ kiện thời trang. Với họ, món đồ này vừa giúp hoàn thiện phong cách, vừa làm nổi bật chủ đề chương trình, đồng thời trở thành kỷ niệm sau đêm nhạc.

Một cô gái còn sáng tạo khi dùng khăn vuông làm nơ buộc tóc, tạo thêm nét điệu đà và nữ tính cho tổng thể trang phục.

Có thể thấy, phần lớn concert hiện nay đều có chủ đề riêng nên giới trẻ thường dành nhiều thời gian chuẩn bị trang phục để phù hợp với tinh thần chương trình. Các gam màu như đen, trắng, bạc và đỏ được ưu tiên nhờ khả năng bắt sáng tốt và tạo hiệu ứng thị giác mạnh dưới ánh đèn sân khấu.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam